24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مانزوكيتش يقصي إنجلترا ويعبر بكرواتيا إلى نهائي مونديال 2018 (5.00)

  2. رصيف الصحافة: المستشار الملكي عباس الجراري يشيد بحملة المقاطعة (5.00)

  3. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  4. أشغال مسرح الدار البيضاء الكبير تتسبب في انهيار جزئي لواجهة عمارة (5.00)

  5. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنشماش .. الهجرة واللجوء

بنشماش .. الهجرة واللجوء

الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وطني حتي لفكيك الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:38
لا نريد لا ادماج لهم ولا تعايش خذوهم لقصوركم و فيلاتكم

يجب على الوطنيين المغاربة الاحرار اخذ زمام الامور بايديهم "لتنظيف" البلاد من هذا الخطر الداخل علينا و ارسال رسالة واضحة للمخزن الذي يدخلهم ليتقوا بهم على الشعب الغاضب كما فعل ايام زمان مع جيش بخاري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - mouktadi abderrazak الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:06
للسماح بدخول المهاجرين الأفارقة والمكوث هنا بالمغرب والترخيص لهم او السماح لهم بإقامة مخيمات سكنية بطريقة او بأخرى والترخيص لهم بمشاركة الشباب فيالتجارة والاعمال الحرة ومزاولة جميع الحرف وكل دلك مقابل اثمان بخصة . من المستفيد ؟ ليس الشعب المقهور على امره .انم المستفيد هي الحكومة المحكومة واصحاب القرار لقضاء مصالحهم الدولية على حساب تأزم ابناء الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - نعمان الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:24
كيف أصبحت مليارديرا ؟؟؟ من أين لك هذه الملايير أيها النائب البرلماني اليساري البامي ؟؟؟ أين هي الإشتراكية التي كنتم تتشدقون بها أيام الزلط و النضال في الجامعة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.