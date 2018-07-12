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كُتّاب وآراء
بنشماش .. الهجرة واللجوء
الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - وطني حتي لفكيك الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:38
لا نريد لا ادماج لهم ولا تعايش خذوهم لقصوركم و فيلاتكم
يجب على الوطنيين المغاربة الاحرار اخذ زمام الامور بايديهم "لتنظيف" البلاد من هذا الخطر الداخل علينا و ارسال رسالة واضحة للمخزن الذي يدخلهم ليتقوا بهم على الشعب الغاضب كما فعل ايام زمان مع جيش بخاري
يجب على الوطنيين المغاربة الاحرار اخذ زمام الامور بايديهم "لتنظيف" البلاد من هذا الخطر الداخل علينا و ارسال رسالة واضحة للمخزن الذي يدخلهم ليتقوا بهم على الشعب الغاضب كما فعل ايام زمان مع جيش بخاري
2 - mouktadi abderrazak الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:06
للسماح بدخول المهاجرين الأفارقة والمكوث هنا بالمغرب والترخيص لهم او السماح لهم بإقامة مخيمات سكنية بطريقة او بأخرى والترخيص لهم بمشاركة الشباب فيالتجارة والاعمال الحرة ومزاولة جميع الحرف وكل دلك مقابل اثمان بخصة . من المستفيد ؟ ليس الشعب المقهور على امره .انم المستفيد هي الحكومة المحكومة واصحاب القرار لقضاء مصالحهم الدولية على حساب تأزم ابناء الشعب .
3 - نعمان الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:24
كيف أصبحت مليارديرا ؟؟؟ من أين لك هذه الملايير أيها النائب البرلماني اليساري البامي ؟؟؟ أين هي الإشتراكية التي كنتم تتشدقون بها أيام الزلط و النضال في الجامعة ؟؟؟
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