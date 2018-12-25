24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. عشرات النواب يطالبون العثماني بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية (5.00)

  4. المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)

  5. بنعبد القادر: امتحانات التوظيف تكرّس الشفافية والمساواة بين المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ورد المغرب

ورد المغرب

الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 17:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.