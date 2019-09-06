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كُتّاب وآراء
عودة تلاميذ الدار البيضاء
الخميس 05 شتنبر 2019 - 22:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ماما الحنونة الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:06
من شدة الفرح لوصول موعد الدخول المدرسي وانتهاء العطلة ومتاعبها يكون كذلك حزني لفراق اولادي فلذات اكبادي فعذرا لكم على عصبيتي معكم ماما الحنونة
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