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كُتّاب وآراء
إجرام "تريبورتور" في سلا
الأحد 14 يونيو 2020 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - امين الأحد 14 يونيو 2020 - 13:22
عالم ما بعد كورونا سيعرف قفزة مهولة في كل انواع الإجرام، سيحتاج الى عناصر شرطة قادرة على استعمال السلاح وقتما دعت الضرورة. يجب تدريبهم على ذلك من الآن و إعداد الترسنة القانونية المرافقة لذلك.
2 - مغربي الأحد 14 يونيو 2020 - 13:23
مستوى أمني هزيل جدا , لمادا تم التراخي عندما توقف المجرم عن الحركة , كان يجب الإسراع بلقبض عليه قبل ان يعاود الفرار و يؤدي الأمني.
3 - رضوان الأحد 14 يونيو 2020 - 13:28
من خلال هذا الشرطي تحية لجميع افراد الشرطة والدرك والقوات العمومية والوقاية المدنية.
4 - في برازيل الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
في برازيل الى موقفش كيجبد مسدس ويطلق قرطاس على روايض يفشهم ويتبعوه صحاب صقور مالين ماطر فرقة شرطة درجات نارية مع اشهار علني لسلاح لان امن بدون هيبة قوة سلاح هاد هي نتيجة
5 - jgh الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
التريبورتور خطر كبير على سلامة المواطنين كيديرو الفوضى خصوصا في الطريق كيوقفو وسط الطريق و كيسدوها و مكيحتارموش قوانين السير
6 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 13:32
هدي راه فضيحة ماشي تضحية واش أعبد الله هكذا يتم وقف الخارجين عن القانون زيد عليه داك المخزني شويا إيجي على وجه المهم الحفظ الله لتغير سلوكنا
7 - This is crazy الأحد 14 يونيو 2020 - 13:32
واش هاد شرطي تيحساب ليه راسو تيصور فيلم هندي؟؟ عرض حياتو للخطر و لناس لمارين من طريق كلهم الخطر، تعلمت واحد الحكمة ألا و هي لا تحاول أن تكون بطلاً.
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