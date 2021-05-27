آمال النموذج التنموي الجديد

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‫تعليقات الزوار

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  • ريفي في البرازيل
    الخميس 27 ماي 2021 - 13:37

    آلام النموذج التنويمي الجديد .

    لكم الله يا إخوتي المغاربة …
    نسأله تعالى ان يورينا عجائب قدرته في أعدائه الفسقة الأنجاس….
    و أن يعجل بنهاية الظلم و الجور في الأرض..

    و الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.

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  • القصراوي
    الخميس 27 ماي 2021 - 13:49

    لا يمكن الكلام عن أي أمال في إنجاز النموذج التنموي الجديد. لأن المشكل في الإنجاز و ليس في التنظير و أتعجب أن السيد بنموسى لم يتطرق لا لكيفية الإنجاز و لم يحدد من سيقود إنجاز هذا المشروع المصيري هل هو الملك أم رئيس الحكومة أم السيد بنموسى بنفسه. ثانيا أسباب فشل النموذج التنموي السابق ما زالت قائمة من فساد و فوضى الإدارة و القضاء الذان أصبحا أدوات لخدمة لوبيات الفساد و الريع و الاحتكار. وكذلك التعيينات في المناصب الحساسة على أساس الوزيعة السياسية و الزبونية و المحسوبية. و أخيرا غياب أي إرادة سياسية صادقة لمحاربة الفساد و الريع و الاحتكار و الفوضى. كيف لدولة تقف عاجزة أمام مشكل بسيط كحراس السيارات و التي يشتكي منه كل المغاربة بالإجماع أن تنجح في إنجاز هذا المشروع التنموي الضخم و المعقد.

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