أب لطفلين يضع حدا لحياته شنقا في اشتوكة‎

وضع أب لطفلين، يبلغ من العمر 36 سنة، زوال الاثنين، حدا لحياته شنقا، في ظروف غامضة، بدوار “أكرام” في جماعة آيت اعميرة التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة آيت باها.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إنه تم العثور على الهالك جثة هامدة معلقة بحبل لُف حول العنق إلى عمود حديدي داخل منزله بالدوار المذكور.

وانتقلت، فور إخطارها، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة والسلطة المحلية إلى مكان الحادث، حيث باشرت البحث في ملابساته وظروفه.

كما أشرفت المصالح الدركية على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير.