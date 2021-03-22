أب لطفلين يضع حدا لحياته شنقا في اشتوكة‎

أب لطفلين يضع حدا لحياته شنقا في اشتوكة‎
صورة: أرشيف
الإثنين 22 مارس 2021 - 18:22

وضع أب لطفلين، يبلغ من العمر 36 سنة، زوال الاثنين، حدا لحياته شنقا، في ظروف غامضة، بدوار “أكرام” في جماعة آيت اعميرة التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة آيت باها.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إنه تم العثور على الهالك جثة هامدة معلقة بحبل لُف حول العنق إلى عمود حديدي داخل منزله بالدوار المذكور.

وانتقلت، فور إخطارها، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة والسلطة المحلية إلى مكان الحادث، حيث باشرت البحث في ملابساته وظروفه.

كما أشرفت المصالح الدركية على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير.

إقليم اشتوكة آيت باها انتحار جماعة آيت اعميرة مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • مسلم
    الإثنين 22 مارس 2021 - 18:27

    الحياة أصبحت لا تطاق لولا ضياع الاخرة لكان لنا معها شان اخر . اللهم انت فقط من اجلك صابرين. رحمه الله لمثل هؤلاء اترحم انا لا لغيرهم

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamid gouif
    الإثنين 22 مارس 2021 - 18:27

    الله أودّي أشنو زربك على الموت لا حول ولا قوه إلا بالله

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بطولة المغرب لركوب الأمواج
الإثنين 22 مارس 2021 - 11:59 2

بطولة المغرب لركوب الأمواج

صوت وصورة
أسد إيموزار كندر
الإثنين 22 مارس 2021 - 01:37 16

أسد إيموزار كندر

صوت وصورة
FOS-Agri تنظم مواكبة دراسية
الأحد 21 مارس 2021 - 19:55 1

FOS-Agri تنظم مواكبة دراسية

صوت وصورة
قمة جبل العياشي
الأحد 21 مارس 2021 - 18:30 5

قمة جبل العياشي

صوت وصورة
الربيع في القصيبة الهادئة
الأحد 21 مارس 2021 - 14:38 2

الربيع في القصيبة الهادئة

صوت وصورة
توقعات ديربي الوداد والرجاء
الأحد 21 مارس 2021 - 13:29 10

توقعات ديربي الوداد والرجاء