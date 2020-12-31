أحزاب "فيدرالية اليسار" تعيد فتح ورش الاندماج بعد الانتخابات البرلمانية

محاولةً استثمار تراكم السنوات الماضية، ما تزال تنظيمات “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تبث الروح في طموح “الوحدة” بعيد الاستحقاقات المقبلة، وذلك في حالة إزاحة كافة السجالات البينية التي طبعت المرحلة السابقة.
ومن المرتقب أن تندمج الأحزاب اليسارية الثلاثة في أجل أقصاه ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حسب ما أوصت به هيئتها التقريرية، وذلك باعتماد مؤتمرات استثنائية، قبل عقد المؤتمر الذي سيتم فيه اندماجها بشكل رسمي.
وستكون قيادات الفيدرالية أمام تحديات صعبة، خصوصا في ظل بروز خلافات الصدارة بين “الزعماء الثلاثة”، وتضرر الحزب الاشتراكي الموحد من مشاكله الداخلية، (تجميد عضويات-خلافات منيب مع بلافريج) خلال نقاش جدية فيروس كورونا.
وانتشر السجال الذي تطرحه الفيدرالية باسم “الخط الثالث”، وضمنه فهم مخالف للمخزن والإسلاميين، خلال حملتها الانتخابية السابقة، لكن النتائج لم تتجاوز حدود مقعد لعمر بلافريج في الرباط، وآخر لمصطفى الشناوي في الدار البيضاء.
وكانت أحزاب “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” قد شكّلت تحالفا فيما بينها تحت يافطة “فيدرالية اليسار الديمقراطي” في أواخر شهر يناير سنة 2014، كخطوة لـ”إعادة بناء اليسار المغربي”.
علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أورد أن الاندماج كان مطروحا قبل انتخابات سنة 2021، لكن سياقات الجائحة أوقفت التحضيرات، مؤكدا اقتناع الجميع بضرورة الخروج ببديل يساري يعوض كل فاقدي المصداقية.
وأضاف بوطوالة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انتخابات 2021 مهدت لتحالف بين الأطراف، والآن هناك حاجة جماعية لهذا الأمر، خصوصا بالتحاق مجموعات أخرى”، مقللا من شأن القراءات التي ترجح كفة الاشتراكي الموحد داخل التنظيم المنشود.
وأوضح القيادي اليساري أن تنظيمات الفيدرالية جميعها متساوية، وبعد الاندماج ستكون أدوات الديمقراطية الداخلية حاضرة، مسجلا أنه “منذ 2017 واللجان تشتغل وتتدارس كافة النقاط التي يختلف فيها الأعضاء”، معطيا تفسيرات عدة لتأخير الاندماج إلى غاية ما بعد الانتخابات.
وأكمل بوطوالة تصريحه قائلا إن “التحضير للانتخابات وللاندماج أمر صعب، وبالتالي اختارت الأغلبية تحديد أفق معقول للعملية المرتقبة”، مشددا في السياق ذاته على حصول توافق بخصوص قضايا الهوية والخط السياسي للتنظيم المرتقب.
المنافقون الجدد على طريق أسلافهم الشيوعيين الغير المنعمين الذين لا يؤمنون بشيء غير العنف و”دكتاورية البرويتاريا” .
هدا الحزب منتهي عندما اكتشفت انه ضد الوحدة الترابية للمغرب. يجب حله
هاد الحزب كايجني فيه هير المرضا والتنقدين نفسيا حزب خارج الإجماع وافكاره خارج السياق التاريخي وخارج حتى الأحداث العالمية
على الشباب المثقف و حامل الشواهد العليا ان يتقدموا الى ترشيح و المشاركة في الانتخابات القادمة
لقطع الطريق على المفسدين و اصحاب المصالح الشخصية.
يا شباب المغرب لا تخونو الوطن المغرب بحاجة اليكم في هذه الظروف الصعبة.
سنمنح صوتنا للدكتورة منيب لكن عليها التخلي عن خطاب القومجية المزيفة و نظرية المؤامرة و جعل كل المبادرات سودوية
اتمنى أن يكون بلفريج رئيسا للحكومة المغربية القادمة.
على المغاربة التصويت بكثافة لطرد تجار الدين.
Por desgracia la línea o el ritmo que lleva este sector que refleja ser de izquierdas , no coincide con los principios los valores u objetivos que el ciudadano de a pie entiende lo que es ser PROGRESISTA . Me hace sentir que este sector representa a los acomodados o llamados clase media y quizás sea el motivo principal por lo que no se comunica con el ciudadano de A PIE
من يسمع ان هذه الاحزاب شرعت في التهيء للاندماج منذ 2017 يعتقد ان لها من القوة والتواجد والحضور والجماهيرية ما يكفي ويزيد لتكون اول قوة في البلاد في حين انها لا تمثل الا عددا مجهريا من المتناحرين والمتصارعين على زعامة انفسهم.اما الاحزاب الكبيرة فانها تشتغل في صمت ودون شوشرة.ان كان فيما اقوله تطاولا اتحداهم ان يندمجوا قبل الانتخابات حتى ننبهر بجماهيريتهم ومصداقيتهم وبرامجهم.رحم الله من عرف قدره فوقف عند حده.
نتمنى التوفيق لكل من يحب الخير لوطنه… ولا أظن بأن هذا الحزب ضد ثوابت الأمة المغربية….. لقد ابانوا عن مستوى كبير في دفاعهم عن الطبقة الشغيلة ومقتراحاتهم للنهوض بقطاع الصحة والتعليم…. وقد أظهرت كرونا صدق مقترحاتهم…….
خلال القرن الماضي كانت الأحزاب تتقدم أو تتأخر في مراتب نتائج الانتخابات بناء على خطها الايديوايوجي وبرامجها ومصداقية مناضليها أما منذ العقود الأخيرة فقد تغير كل هذا,
فالناخب اليوم يتقدم الى الانتخابات ويصوت على شخص ما لسببين رئيسسين:
1, الخوف البنيوي من عدم المشاركة في شيء تنظمه الدولة والتصويت يكون غالبا لمن يسمع عنه الناس أنه جيد أو كون المرشح من القبيلة أو من خلال خطاب جماهيري فقط أو من يدعو مايسمى بالأعيان بالتصويت له أو بكل بساطة من يصوت له رجل العائلة, وهذا كثير في العالم القروي والمدن الصغيرة والأحياء الهامشية
2, هناك سبب ثان وهو أن الناخب يرى أن له مصلحة شخصية ما ليصوت على فلان أو فلان ليس نظرا للنوه السياسي ولكن لأنه يعتقد أنه سيجني مصلحة شخصية ما من خلال التصويت على شخص بعينه, ويكون غاليا المرشح ذا منصب إدراي مهم أو من “الأعيان”, وهذه الظاهرة منتشرة بين الشباب والموظفين
من خلال هذا نرى أن الأحزاب التي تعول على خطها الإيديولوجي أو برامجها لتربح مناصب في الانتخابات فهي لن تحقق شيئا لأن الناخب لا تحكم اختياراته مقل هذه الأمور