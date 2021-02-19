أحيزون يشيد بتكيف "اتصالات المغرب" مع الجائحة

أعلن عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة اتصالات المغرب، ارتياحه للنتائج المالية المحققة من طرف المجموعة السنة الماضية، معتبرا أنها توافق الأهداف المسطرة.
واعتبر أحيزون أن مجموعة اتصالات المغرب برهنت من جديد عن مرونتها وسرعتها في التكيف مع الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة.
كما قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، في معرض تعليقه على النتائج المالية لاتصالات المغرب: “خلال سنة 2020، أعلنت مجموعة اتصالات المغرب نتائج تشغيلية توافق الأهداف المعلنة، وبفضل الجهود المستمرة الرامية إلى التحكم في التكاليف والإبداعات المتعددة حافظت الشركة على هوامشها”.
ورغم الأزمة والضغوط التنافسية القوية في المغرب، عززت الاستثمارات المنجزة على مستوى خدمات الصبيب جد عالي موقع الصدارة الذي تحتله المجموعة ومكانتها كشركة رائدة.
أما على الصعيد الدولي فاختارت المجموعة الجمع بين مختلف الفروع تحت الهوية المرئية المشتركة “موف أفريكا”، التي تعكس دينامية النمو التي أبانت عنها هذه الفروع، كما استمرت في تنزيل رقمنة الخدمات التي أثبتت فعاليتها في مواجهة الإكراهات التي فرضتها الجائحة.
وسجلت قاعدة زبائن مجموعة اتصالات المغرب زيادة بنسبة 8.1 في المائة سنة 2020، لتصل إلى ما يقرب من 73 مليون زبون؛ وذلك بفضل نمو حظيرة “موف أفريكا” Moov Africa والخطوط الثابتة في المغرب.
وحققت مجموعة اتصالات المغرب حجم معاملات قدره 36.769 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.7 في المائة؛ فيما ساهمت الزيادة في مبيعات الفروع التابعة لـ”موف أفريكا” والصبيب العالي الثابت في المغرب في تعويض التباطؤ في أنشطة الهاتف المحمول في المغرب، الذي تأثر بشدة بالبيئة التنافسية.
وفي الربع الرابع وحده، ورغم الانخفاض في عمليات إنهاء مكالمات الهاتف المحمول في المغرب في ديسمبر 2020، ارتفع رقم معاملات المجموعة بنسبة 0.7 في المائة، وذلك بفضل الزيادة المستمرة في أنشطة الشركات التابعة Moov Africa والصبيب العالي الثابت في المغرب.
وبلغت نتيجة التشغيل (EBITA) المعدلة لمجموعة اتصالات المغرب 11.598 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.8 في المائة على أساس قابل للمقارنة، وذلك بفضل الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كما تم تكييف الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص التي انخفضت بنسبة 38.3 في المائة على مدار العام، في سياق الأزمة الصحية، وتم توجيهها نحو دعم الطلب القوي على الولوج إلى الأنترنيت الثابت ودعم نمو حركة البيانات وجودة الخدمة. وتمثل هذه الاستثمارات 9 في المائة من رقم المعاملات، وهو مستوى يتماشى مع الهدف المعلن للسنة.
إتصالات المغرب تربح اموال طائلة و نحن الابناء لنا مشكل مع الصبيب و الانقطات المستمرة متى سيتدارك سي اخيزون هذا المشكل سإمنا الانتظار
أكبر مستفيد من كورونا هو إتصالات المغرب .
يجب على اتصالات المغرب أن توفر خدماتها بالمجان لمل المغاربة كتضامن معهم في هذه المحنة ( كورونا )
م تبدو أدنى شيء للوطن و المواطنين . وابناء الوطن في حاجة للويفي لمتابعة دراستهم عن بعد . لم تساهم مع الوطن و المواطنين . اي تكيف تتكلمون عليه . عاش الملك
خدماتها ليست في المستوى وليست في مستوى حجم الشركة
اتصالات المغرب تتقوى خارج المغرب، أما داخل البلاد فهي تتهالك بسبب المنافسة. إلا انها تبقى أحسن شبكة مغربية و وكالاتها أنيقة في مستوى يليق بشبكة الاتصلات.
اتصالاا المغرب لم تتكيف مع الجائحة اكثر ما استفادة منها. الشعب المغربي لم يلمس اي تضامن من طرف هذه الشبكة مقارنة مافعلته شبكات الاتصال في دول اوربية التي جعلت الانثرنيت والمكالمات في متناول الجميع وبدون اي مقابل
البعد الإفريقي ل اتصالات المغرب مفخرة لكل المغاربة.
الله الوطن الملك
دبا ولاو الشركات ديال اتصالات المغرب لي فإفريقيا كلهم سميتهم موف أفريكا؟
علاش الشركات الأخرى لا تنشر نتائجها للعموم ؟
إتصالات المغرب هي الوحيدة لعندها الشفافية
و اغراس اغراس
بالعكس, إذا كان المواطن المغلوب على أمره قد عانى الأمرين بسسب هذه الجائحة, فإن الرابح الأكبر كان هو شركات الإتصال, وخاصة هذه الشركة الإنتهازية التي تستغل هواء الله وتبيعه بالتسعيرة التي تشاء, ولكن عند ربكم تختصمون..
صدقة من قال : أ لي عندو راه عندو
الرجل المناسب في المكان المناسب و إنتهى الكلام
صراحة كنعتمد غير على هذه الشركة فكل الاتصالات : الهاتفية و الانترنيت من نهار بدات جائحة كورونا
لابد من إعادة النظر في الخدمات المقدمة لزبناءكم واخص بالذكر صبيب النت انا أدي ثمن 12 ميكا ولا اتوصل إلا 4ميكا
في الغرب تجد الشركات توزع جزءا من ارباحها على المحتاجين بواسطة مؤسسات خيرية او منظمات غير حكومية وفي بلاد المسلمين لاتعرف هاته الشركات سوى اكتناز الاموال وتوسيع وجودها بالرغم من كون هاته الجائحة ضاعفت ارباحها وهو ما يسرى على شركات الاتصال والبنوك.. لك الله يامواطن
اول رابح من الجاءحة هو شركات الاتصال و مواد النظافة.
الحقيقة الانترنيت هي لي عتقتنا فهاد كورونا و الجائحة
بسيف ما تكيف مع الجاءحة. حيت هيا من بين اكثر الشركات جشعا ولم تبدي اي روح مواطنة واستغلت المغاربة ايما استغلال خصوصا محدودي الدخل منهم. مع الحاجة الماسة للمتمدرسين عن بعد ايام الجاءحة .كيف لا واتصلات المغرب تقوم بالنصب على مستعملي الانترنت بخدمات اقل ما يمكن القول عنها انها دون المستوى. بالمقارنة مع السعر المفروض. اللهم انا هذا لمنكر وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا جماعة مصاصوا الدماء.
مع كورونا وصلنا لزمان نقريو وليداتنا بالإنترنيت. كن قالها لي شي أحد فيناير 2020 كن ضحكت عليه. الحمد لله على بلدنا و الله يرفع علينا هاذ كورونا
أكبر مستفيد من الجاءحة هي اتصالات المغرب. عدد المنخرطين تضاعف عشر مرات والاثمنة بقيت على حالها أن لم تكن ارتفعت دون أن ندري