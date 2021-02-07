أخنوش: 2021 سنة الانتصارات

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‫تعليقات الزوار

4
  • فلالي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 20:59

    رجاء ارحمونا من تعاليقكم اللاحقة والتي حفظناها عن ظهر قلب .أرجوكم نعرف ما ستقولونه بعد لحظات .أرجوك منبر هسبريس أوصل رسالتنا.

    34
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  • حبيب
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:12

    خطاب قديم و عقيم أكل عليه الضهر. ليس من السهل أن يستهلكه العقل الشعوب العربية تر يد الملموس تريد العمل تريد السكن تريد منضومة تربوية و صحية قوية لأبنائنا تريد عدالة إجتماعية للجميع تريد الأمن و الآمان

    28
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  • مغربي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:19

    خطاب موزون فيه إشارات قوية وحمولة وطنية، وتصور لمغرب ما بعد جائحة كورونا.
    وواضح أن البديل السياسي لقيادة حكومة قوية بأفكار ورؤى قوية لن يكون إلا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يسبق له أن قاد أي حكومة .
    عزيز أخنوش في الطريق الصحيح…..

    -39
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  • عثمان اطار بوزارة فلاحة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:55

    سي اخنوش تي عجبني صراحة؛ انسان عصامي ولايستسلم !!حتى وأنه يعرف بأن اخر سنة له بوزارة الفلاحة يحاول وضع كل ما في جعبته وصورته في خدمة البلاط الملكي وخدمة توابت المملكة وأمنها الغدائي وخدمة حزب الاحرار الذي كان منسيا في عهد الوزير الخارجيه السابق.
    فكرت كثيرا بالالتحاق بالاحرار واغادر حزبي اليساري الحالي لكن لم اقتنع بخطاب وتوجه الحزب ياسي عزيز.

    -12
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