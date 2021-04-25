تداولات بورصة الدار البيضاء تواصل الارتفاع

واصلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي، مازي، ارتفاعا بنسبة 0.60 في المائة إلى 11.739.44 نقطة.

ففي نهاية هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.66 في المائة إلى 957.66 نقطة، وارتفع مؤشر Madex، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0.61 إلى 9.543.90 نقطة.

وبشأن المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” نموا بنسبة 0.81 في المائة، محققا بذلك 10.805.15 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” ارتفاعا بنسبة 0.42 في المائة، إلى 10.026.04 نقط.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” زيادة بنسبة 0.61 في المائة، محققا 898.24 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، أنهى 11 من 24 مؤشرا مدرجا في البورصة الأسبوع على تراجع، مقابل 12 ارتفاعا، بينما لم يطرأ أي تغير على مؤشر “التجهيز الإلكتروني والكهربائي”.

ومن جهة أخرى، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات أزيد من 503.8 ملايين درهم، فيما استقرت رأسملة البورصة في 607.14 مليار درهم.