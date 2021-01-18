أساتذة مادة الرياضيات يطالبون ببرنامج استعجالي

مع استمرار اعتماد التدريس بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، نبّهت الجمعية المغربية لأساتذة الرياضيات بالمغرب إلى أن هذا الخيار لم يبلغ هدفه.

وعزت الجمعية المذكورة سبب عدم تحقيق الهدف المتوخى من التدريس عن بعد إلى “غياب أي مذكرات توضيحية وواقعية وقابلة للتنفيذ من حيث الشكل والمضمون”، مسجّلة “غياب رؤية واضحة لآليات تنزيل ما يسمى بالتعلم الذاتي”.

الجمعية المغربية لأساتذة الرياضيات بالمغرب طالبت وزارةَ التربية الوطنية باعتماد برنامج استعجالي يتماشى والظرفية الحالية لإتمام السنة الدراسية، مع ضرورة التعجيل بإصدار الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لهذه السنة.

وقال عادل رشيد، رئيس الجمعية المذكورة، إن اعتماد برنامج استعجالي لإتمام السنة الدراسية الحالية أضحى ضروريا؛ لأن التلاميذ لم يستثمروا الزمن الدراسي كاملا، بسبب عدم تعودهم على التعلم الذاتي، إضافة إلى عدم كفاية الحيز الزمني المخصص للتعليم الحضوري لتدريس المقرر الدراسي كاملا.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن تطبيق البرنامج الدراسي كاملا، كما حددت وزارة التربية الوطنية، “أمر غير ممكن”، مضيفا: “حتى في السنوات الدراسية العادية يكون من الصعب إكمال البرنامج الدراسي، فما بالك الآن، حيث لا يدرس التلاميذ حضوريا سوى نصف الحصة”.

وانتقدت الجمعية المغربية لأساتذة الرياضيات إصدار الوزارة الوصية على القطاع لمذكرات تدعو إلى استكمال المقررات الدراسية، كما انتقدت ما سمّته “ضبابية الرؤية في مرحلة تشخيص التعثرات”، معتبرة أن التشخيص أخذ حيزا زمنيا من التعلمات؛ ما أثر على السيرورة الدراسية خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي.

وأوضح رئيس الجمعية أن الظرفية الاستثنائية التي تجري فيها السنة الدراسية الحالية تقتضي تحيين البرنامج الدراسي؛ وذلك بتقليص الدروس والفروض، بما يتلاءم مع الزمن الدراسي المتاح للتعليم الحضوري.

وجوابا عن سؤال بخصوص تأثير التعلم الذاتي على التحصيل الدراسي للتلاميذ، قال عادل رشيد: “نعم هناك تأثير، لأن التلاميذ لم يأْلفوا هذا النوع من التعلم، وبالتالي لم يواكبوا المقرر الدراسي في الشق المدرّس خارج أسوار المدارس، على الرغم من المبادرات التي قامت بها الوزارة”، معتبرا أن التلاميذ “ضاعوا في الحصص الدراسية التي لم يحضروها”.