أساطير أكل الشارع: الأمين الحاج مصطفى

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:20
عدد ملقحي الجرعة الأولى يتجاوز 4 ملايين ونصف
-
17:15
عناصر الدرك بحد بوموسى تنهي جرائم لصوصية
-
16:29
"الفوسفاط" تجهز 27 مركزا للأقسام التحضيرية
-
15:31
منظمة تحذر من انتشار "كورونا" في رمضان
-
15:08
مرض عضال ينهي حياة مديرة البرامج بالإيسيسكو
-
14:24
الاتحاد الأوروبي يدعم تصدي المغرب للجائحة
-
13:19
مجلس الطوائف اليهودية ينعي العالم أدي ستيغ
-
12:31
سقوط عصابة تضم منحدرين من تندوف بالعيون
-
12:21
قرعة منافسات "الكاف" تسحب يوم 30 أبريل
-
11:11
إسبانيا تستقبل ما يفوق 811 ألف مهاجر مغربي
-
10:12
مشروع جديد يحتضن أكبر ضاية صناعية بالبيضاء
-
09:08
زاوية "أسكار" تطالب بلجنة لمعاينة حجم الأضرار
ماكلة الزنقا تساوي التسمم والامراض وغياب الجودة.
نقطة الي السطر.
Bravo si haj que dieu te garde en bonne santé j’aimerai bien goutté tanjiya merci
الحاج مصطفى النقير معروف في مراكش والمغرب شواءه لا يعلى عليه لديه مطعم معروف لاكنه لا يعتبر اكل الشارع
مراكش بلاد الخير والاصالة والكرم ، احبك يا مراكش الحمراء واشتقت اليك