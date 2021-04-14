أساطير أكل الشارع: الأمين الحاج مصطفى

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‫تعليقات الزوار

4
  • samir
    الأربعاء 14 أبريل 2021 - 18:11

    ماكلة الزنقا تساوي التسمم والامراض وغياب الجودة.
    نقطة الي السطر.

    1
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  • Immigré
    الأربعاء 14 أبريل 2021 - 18:13

    Bravo si haj que dieu te garde en bonne santé j’aimerai bien goutté tanjiya merci

    3
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  • حسن
    الأربعاء 14 أبريل 2021 - 18:16

    الحاج مصطفى النقير معروف في مراكش والمغرب شواءه لا يعلى عليه لديه مطعم معروف لاكنه لا يعتبر اكل الشارع

    0
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  • متتبع
    الأربعاء 14 أبريل 2021 - 18:18

    مراكش بلاد الخير والاصالة والكرم ، احبك يا مراكش الحمراء واشتقت اليك

    0
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