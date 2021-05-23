أسرة طفل تتمسك بالأمل

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‫تعليقات الزوار

7
  • لاحول ولا قوة الا بالله
    الأحد 23 ماي 2021 - 15:54

    سعدات اللي. غادي. يوفقو الله لهاد الأجر …

    17
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  • عبدالرحمن
    الأحد 23 ماي 2021 - 15:56

    سعدات لي غيوقف مع هاد الملاك أجرو كبير بإذن الله

    16
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  • azrou999
    الأحد 23 ماي 2021 - 15:58

    المغرب فيه اختصاصيين وكان على الاطباء الذين زرتهم من قبل ان يدلونك على المستشفى الذي يتواجد به الاخصائيين في هذا النوع من الامراض ويبقى طلبك منحصرا في تكلفة التنقل و هنا ياتي دور المحسنين
    اعانك الله و نطلب من الله العلي القدير الشفاء لهذا الصغير و الى جميع مرضى المسلمين

    15
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  • hamzatravou
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:08

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ناس كتعاني في صمت وانا منهم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين اين هم الجمعيات و المحسنين إلا من رحم الله حتى انا متلك ابنتي محتاجة لي عملية زراعةالنخاع وانا لا حول لي ولا قوة وتكلفة العملية مكلف جدا طلبو مني 120مليون من اين لي ليكم في علمك يا اختي عندنا رب كريم رحيم بعباده سيلقي رحمته على عباده وسيكون سبب في شفاء ابنتي و ابنتك ان شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي حتا تقوم الساعة و اعتدر على الإطالة

    5
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  • رشيد
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:18

    الله إشافيه أختي يارب ويجيب الله شي محسن لي تكفل بحالتو ولاد الناس موجودين وربي سبحانه وتعالى غادي إرسل شي جند من جنودو فالأرض لي غادي يوقف معاك إن شاء الله

    6
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  • rachid
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:32

    نسأل من الله العلي القدير الرحمان الرحيم الشفاء.

    1
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  • ZIAD
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:55

    لسم الله الرحمن الرحيم: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي هذا الصبي شفاءً بلا دواء شفاءً تاما لا يغادر سقما ولا الماً

    0
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