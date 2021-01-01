أسلحة شرطة فاس توقف أشقاء مدججين بالسكاكين

اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الخميس، لإشهار أسلحتها الوظيفية، دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بتعريض ضحيتين للضرب والجرح بالشارع العام بحي بنسودة بمدينة فاس، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر واجهوا عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظفو الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، مكن من ضبط المشتبه فيهم وحجز السكاكين التي كانت بحوزتهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.