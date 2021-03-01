"أطلس غولف" يحصل على أول تلسكوب لاسلكي

أصبح المركز الثقافي “أطلس غولف” بمراكش يتوفر على تلسكوب لا سلكي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني.

وسيعنى هذا التلسكوب بالتقاط موجات الراديو المنبعثة من الشمس، ومناطق تكوينات النجوم، ونواة المجرات وكذلك الدراسات الكونية، وغيرها من الظواهر الفلكية؛ إذ من المرتقب أن ينفتح أمام المختصين في المجال الفلكي بالمغرب، بفضل هذا الجهاز، حقل جديد في العلوم الفضائية.

وينضاف هذا التلسكوب إلى أدوات وأجهزة فلكية أخرى للرصد موضوعة رهن إشارة الجمهور من قبل هذا المركز الثقافي الذي يتوفر على عدد من الأجهزة لرصد الأجرام السماوية، من ضمنها أكبر تلسكوب في المغرب (تلسكوب قطره 600 مم)، بالإضافة إلى تلسكوبين آخرين، أحدهما بقطر 350 ملم والثاني بقطر 355 ملم، ومنظار “كورونادو” لرصد تحركات الشمس.