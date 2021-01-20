أعيرة نارية توقف زوجا هائجا في مدينة فاس

اضطر موظف أمن يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب ما أفاد به هسبريس مصدر أمني، كانت عناصر شرطة النجدة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بعد دخوله في خلاف مع زوجته، قبل أن يعمد إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بحي الزهور بمدينة فاس، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم شرطة رئيس لإشهار سلاحه الوظيفي وإطلاق أعيرة تحذيرية عدة مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.