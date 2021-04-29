أقوى "لوبي يهودي" بواشنطن يدعم جهود المغرب في قضية الصحراء

في ظل استمرار ضبابية موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من اعتراف سابقه دونالد ترامب بمغربية الصحراء، يحل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضيفا لأول مرة على لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).
وأعلنت “إيباك” أنه سيتم، لأول مرة، إجراء حوار عن بعد مع وزير الخارجية المغربي، ضمن فعالية مؤتمر “ميد أتلانتيك سبرينغ بروغرام”، في الـ6 من ماي المقبل.
وأشارت اللجنة سالفة الذكر، وهي أقوى جماعة ضغط في الإدارة الأمريكية وتتمتع بنفوذ سياسي كبير، إلى أن “شراكة إسرائيل مع دول المنطقة آخذة في التوسع من البحر الأبيض المتوسط إلى العالم العربي”. وزادت، في ملصق اللقاء المرتقب، أن “الدول الأخرى بدأت في فهم فوائد العلاقة القوية مع الدولة اليهودية”.
ويرتقب أن يتحدث ناصر بوريطة في هذا اللقاء عن الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل وأمريكا والذي توج باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب وإصدار دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
ويأتي هذا اللقاء في ظل بروز تساؤلات عديدة حول خلفيات صمت إدارة بايدن عن قرار اعتراف واشنطن في عهد ترامب بمغربية الصحراء، إذ إن التعليق الوحيد الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان دبلوماسيا واقتصر على أن بلاده تدعم المفاوضات السياسية وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد.
ويمكن أن تلعب اللجنة اليهودية الأمريكية (إيباك) دورا مهما في الدفاع عن مغربية الصحراء؛ بالنظر إلى تأثيرها على مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ باتت هذه اللجنة في السنوات الأخيرة قادرة على توجيه سياسة واشنطن الخارجية لفائدة مصلحة إسرائيل إضافة إلى تأثيرها على أهم المؤسسات الأمريكية وخصوصا البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.
وسبق لجماعة الضغط “إيباك” أن وقفت بقوة إلى جانب المغرب ضد المقترح الأمريكي الذي حاول سنة 2013 توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية. وكان المغرب قد حقق، حينها، انتصارا دبلوماسيا برفض مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات البعثة الأممية بالصحراء المغربية.
ونقلت مواقع إسرائيلية أن لقاء “إيباك” المرتقب هو أول ظهور علني لمسؤول مغربي رفيع المستوى في لقاءات جماعة الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الموعد يتزامن بعد تسجيل الرباط “عدم رضا صناع القرار في المغرب لمخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة في فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء”.
وقالت المنابر العبرية إن هذا المؤتمر، الذي تم استحداثه عام 1963 ومقره واشنطن، يعتبر أكبر تكتل يهودي أمريكي داعم لإسرائيل، مكون من عشرات المليارديرات اليهود وكبار الاقتصاديين والخبراء الذين يؤثرون بشكل كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.
ويمكن أن يساهم هذا اللوبي الإسرائيلي الأمريكي في وقف التحركات الداعمة لجبهة “البوليساريو” بمجلس الشيوخ، حيث يضغط السيناتور جيم انهوف لعقد جلسة مساءلة قريبا لإدارة بايدن لدفعها إلى إعلان موقف واضح من اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء.
“إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم، نحمدو الله ونشكروه على هاذ النهار، ما نقدر نخبي ومعندي ما نستر، كلشي باين على وجهي، كلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان، الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كاملين.” “سقسي باك يقوليك، سقسي جدك يعاودليك”.
ماشي غير يدعم وصافي ،هاداك هو اللوبي بالضبط لي دفع امريكا بالاعتراف بمغربية الصحراء .ننتظر من الجزائر البئيسة الاحتجاج على هءا اللوبي الذي يدعم مغربية الصحراء !
بسم الله الرحمن الرحيم “فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة”..تبا لما آل إليه الوضع مع هذه الحكومة الغريبة..
ما كاين لا اتحاد المغرب العربي ماكاين لا وحدة عربية لقينا الخير في اليهود
الوزير الوحيد وبفضل اتقانه اللغة الانجليزية وحنكته استطاع ان يخترق اكبر الحصون العالمية التي ظلت مغلقة بسبب اعتماد الوزراء السابقين على الفرنسية في تواصلهم مع نظراءهم.. المطلوب ترسيم الانجليزية والتخلي عن الفرنسية كلغة ثاني للبلاد
تحية خاصة للملك المغربي رئيس لجنة القدس… شكرا على كل ماقدمه ولازال يقدمه للقضية الفلسطينة
حض سعيد انشاء الله.
الله يعميها لداك بايدن الناعس. Jo sleepy lol
لا نحتاج الولي أو أي شيء للدفاع عن أرضنا و دماؤنا فداء للوطن. لا نريد أن نربط جدودنا باليهود أو غير اليهود و لا نريد ان نضعف أمام أي محاولات تمس الوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى الكويرة. نحن ملاك أرضنا و رؤى الملك هي التي ستجعلها خطط المضي قدما في سبيل التنمية المجالية بنا فيها مناطقنا الصحراوية العزيزة. نحن ملاك وحدتنا و وحدة الشعب المغربي العظيم بكل توجهاته.
عندما نعول على اليهود أو أمريكا نفسها فإننا نرهن مستقبلنا كله لهؤلاء و هو أمر نرفضه و ندينه.
الله أكبر
عاش الملك
عاش الوطن
لقينا الخير في اليهود ودولة اسراءيل وملقيناهش في جارة السوء والحقد. اوجه سؤالة لبوقادوم وزير خارجية الجزاءر الذي اتهم المغرب بعرقلة المغرب العربي كم دولة في هذا المغرب العربي ؟الحواب 5وانتم تريدون خشر 6ظلما وعدوانا .والله معنكم الكمارة علاش تحشمو ..وتبقى الصحراء مغربية رغما عن انفكم .
إسرائيل تدافع عن الوحدة الوطنية للمغرب و خاوة خاوة الجزائر تريد تقسيم المغرب عن صحرائه
لطالما كان العرب يشتكون من نفود هادا اللوبي اليهودي. طائرات مسيرة و دعم سياسية التطبيع مع اسرائيل احسن ما وقع هاته السنوات. العلاقة المغربية الاسرائيلية غريبة و متشعبة بحكم المغاربة هناك. حين تقراء في الاخبار علاقات امريكا و اسرئيل و لقاء وزراء البلدين و مستشاري الامن القومي للبلدين لرسم السياسات في المنطقة و ترى نفس المستشار الامن القومي الاسرائيلي يقول للملك لله يبارك فعمر سيد لانه مغربي تعرف ان القضية متشعبة وانه من اللزم استغلال نفود ابناء المغرب من اليهود
هده هي الوطنية وحب الوطن والدفاع عن الوطن ليس مثل المرتزقة والنتسولين وراء الفضائح هده هي القوة ومدافعة عن الوطن ومشاكله التي صنعتها الجيران الشر والخونة والنرتزقة والاعداء لكن الله يمهل ولا يهمل هناك من الوطن ومغاربة من يقف ضد تقدم الوطن ويتمنو له الضعف الاسف
الصحراء معربية أبى من أبى و كره من كرة هذا من جهة ومن جهة أخرى من أخرى من الخطأ الاتكال والإعتماد على جهة في الأصل هي مغتصبة لأرض حرة و……..
قريبا سينتقل تبون إلى إسبانيا للعلاج سرا تحت جواز سفر مزور باسم “طوطور بن بطوش”، بعد وعكة صحية بعد سماع هذا الخبر.
جماعة الايباك تسيطر على العالم ، و هذا هو الواقع و تحرك خيوط اقتصاد امريكا و نوعية التسلييح للدول ، و تضم اباطرة الاقتصاد و السياسة ، بوريطة ينتظره عمل جبار و ربما اهم مهمة في مشواره الديبلوماسي ، الجماعة تضم يهود من اصول مغربية ، و رغم ذلك تبقى المصالح هي سيدة الموقف ، موقف ادارة بايدن ضبابي ، لن يتراجع عن الاعتراف هذا امر مفروغ منه ، و لكن نحتاج دعم صريح ، و اول بادرة ستكون افتتاح القنصلية ، بوريطة تنتظره مهمة كبيرة جدا ، فالايباك بجرة قلم تنهي دول و تحيي دول ، نحتاج استثمارات ، فرؤوس الاموال بترليونات الدولارات في ذلك الاجتماع ، و لا نحتاج الا بعض المليارات لتعويض اثار الجائحة ، المهمة سياسية و اقتصادية ، اتمنى ان يكون الوفد المرافق يضم شخصيات كاندري ازولاي ، نحتاج استثمارات و يجب على بوريطة ان يفتك بعض الاستثمارات و جلب شخصيات اقتصادية من الايباك لزيارة الصحراء و تقديم امكانيات الصحراء للاستثمار ، يجب جلب منقبي النفط الامريكان ، نتمنى التوفيق للسيد بوريطة فكما قلت هذه اهم مهمة له منذ توليه راس الديبلوماسية المغربية .