أكاديمية جهة الشرق تصرف مستحقات الأساتذة‎

أكاديمية جهة الشرق تصرف مستحقات الأساتذة‎
صورة: أرشيف
الخميس 28 يناير 2021 - 01:43

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أنه تم، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، تحويل المستحقات المالية الخاصة بجميع الأساتذة أطر الأكاديمية – فوج 2020، وذلك برسم أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، إضافة إلى شهر يناير 2021، إلى حساباتهم البنكية.

ووفق المصدر ذاته فإن مدير الأكاديمية نوه، بالمناسبة، بالمجهودات التربوية “التي يبذلها المعنيات والمعنيون بالأمر من أجل تأدية مهامهم النبيلة خدمة للناشئة”، كما نوه بـ”المجهودات المبذولة إقليميا وجهويا من طرف أطر مصالح الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية والخازن الجهوي وفريقه، لإعداد ملفات التوظيف وأداء مستحقات المعنيات والمعنيين بالأمر في الوقت المناسب”.

أكاديمية الشرق الأساتذة الأطر مستحقات

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