أمازيغيون يثمّنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

ثمّنتْ جبهة العمل السياسي الأمازيغي “الخطوة التاريخية للإدارة الأمريكية، بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وما يتبع ذلك من إنهاء لهذا الصراع المفتعل الذي آن له أن ينتهي”.

كما أعلنت الجبهة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، “ترحيبَها بقرار انفتاح المغرب على محيطه المتوسطي”، داعية بهذه المناسبة “الدولة المغربية إلى العمل أيضا من أجل استعادة الوطن لعمقه الإفريقي، عبر إنشاء اتحاد شمال إفريقيا والساحل، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والسلم الدولي”.

وقالت الجبهة في وثيقتها المذكورة إنها تلقت بارتياح كبير “التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا، المتعلقة بإعلان القرار التاريخي النافذ فورا للولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، والإعداد لفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، قصد دعم مختلف جوانب التنمية الاقتصادية للمنطقة، وكذا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؛ بما فيها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، وتطوير علاقات مبتكرة في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا”.