أمازيغيون يثمّنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

ثمّنتْ جبهة العمل السياسي الأمازيغي “الخطوة التاريخية للإدارة الأمريكية، بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وما يتبع ذلك من إنهاء لهذا الصراع المفتعل الذي آن له أن ينتهي”.
كما أعلنت الجبهة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، “ترحيبَها بقرار انفتاح المغرب على محيطه المتوسطي”، داعية بهذه المناسبة “الدولة المغربية إلى العمل أيضا من أجل استعادة الوطن لعمقه الإفريقي، عبر إنشاء اتحاد شمال إفريقيا والساحل، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والسلم الدولي”.
وقالت الجبهة في وثيقتها المذكورة إنها تلقت بارتياح كبير “التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا، المتعلقة بإعلان القرار التاريخي النافذ فورا للولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، والإعداد لفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، قصد دعم مختلف جوانب التنمية الاقتصادية للمنطقة، وكذا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؛ بما فيها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، وتطوير علاقات مبتكرة في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا”.
کل.ما.یهمنا.هو.ان.الصحرا.مغربیة.كنا.عرب.او.امازيغ
وماذا عن عرب المغرب لا نعرف شيئا عن مواقفهم وأرائهم .هل يثمنون موقف الولايات الامريكية من الصحراء المغربية.؟ لماذا كلمة عربي مغربي وعرب المغرب عليها حصار والنطق بها اصبح من الطابوهات.رغم أن لغتهم بسخاء تمنح فرصة التعبير للجميع عن ارائه ومواقفه.
هل هؤلاء الأمازغيون الذين يثمنون…. ليسوا مغاربة أم ماذا؟ لماذا أمازغيون؟ ما فهمت والو رغم أنني أمازيغي إلا أنه في المصالح العليا للبلاد فأنا مغربي أو بس وكفى وفقط.
ان هذا في التعليق الي اعطي لنفسه اسم ‘‘امازيغي‘‘من خلا كلامه انه لو كانت له القدرة والسلطة لطرد كل واحد لا يتكلم الامازيغية من المغرب ولشرد عائلات كما فعل الصهاينة في فلسطين.. ونسي ان التطرف والتعصب في زماننا هذا قد انتهي وان هدا السلوك الذي يسيطر عليه كان في عصر الجاهلية والقبلبة… ونحن الامازيغ اختلطنا وانصهرنا بالعرب وغير العرب وكونا شعبا واحدا منذ قرون وهو الشعب المغربي.. اما هذا ا(لامازيغي)المتطرف فهو يغرد خارج السرب ويعيش علي الخرافات والاوهام القبلية القديمة.. و‘ليعد الي التاريح وليحدد الينا من اين اتي البربر انفسم… ومتي… الحكمة تلزمنا بعزم النبش في كل ما يثير النعرات والكراهبة والتفرقة..
افهموها كما شءتم وهذا لا ينقص شيء . الولايات المتحدة قالت : لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة سنة 1777 وبدورنا نعترف بالسيادةىالكاملة للمغرب على صحراءه. ولازالت قضية الصحراء الشرقية لم تصفى بعد وأننا تشتغل عليها. أعلم أنكم لن تشموا رائحة المحيط.
واضح انه تعيش بيننا فئه اجسادها فقط هي التي في المغرب اما عقولها وأرواحها ما زالت ترفرف في صحاري ربا الخالي.
ابواب موراكوش مفتوحه على مصراعيها لكل من اراد العوده من حيث أتى.
سالينا من لفهامات على الامازيغ.
بعض المغاربة يتعاملون مع الأمازيغ كمعاملة الجزائر مع الوحدة الوطنية ،نحن الأمازيغ مع قرارات صاحب الجلالة هو الذي يعرف مصلحة الوطن والمواطنين نحن جنود مجندين في السراء والضراء شكرا لسيدنا المنصور بالله محمد السادس حفظه الله لشعبه ووطنه من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك
لو كان هؤلاء مغاربة ماكان لهم أن ينعتوا أنفسهم بعرقهم المقيت
ولكنهم كالبوليزاريو لا يرتاحون إلا لزرع الفتنة والتفرقة فيما بين أفراض الشعب المغربي
الصحراء مغربية عربية وما فتح قنصليات عربية بها إلا دليل على عروبتها
الصحراء المغربية لا تحتاج لتثمينكم لمغربيتها
الصحراءمغربية باعتراف أمريكا أم لا
وستبقى مغربية لأن الشعب المغربي بكل روافده دون عرقية مقيتة يؤمن بعدالة قضيته الوطنية
أما أنتم فلا تهمكم الصحراء بقدر ما يهمكم
تدمير المغرب وخرابه
الصحراء هب لتحريرها 350000 ألف مغربي من كل بقاع المغرب ولم يكن بينهم لا بربري ولا هم يحزنون
الخونة يبقون خونة
وكما قال الأخ خليل صاحب التعليق رقم 5
البرابرة أبناء الصهاينة من الرضاعة ولا يهمهم سوى التطبيع
سيأتي دوركم قليلا من التريت
اسرائيل الى مزبلة التاريخ و الصحراء المغربية لا تحتاج لاعتراف دول لم تعمر لأزيد من 3 قرون
معظم الكيانات الامازيغية كانت ضد القضية الفلسطينية وكانت تنتظر لحظة التطبيع مع الكيان الصهيوني بفارغ الصبر.
الولايات المتحد قالت نعم للحكم الذاتي وهذا مند الثمانينيات ليس بجديد !!! أعطونا الديار المقدس أولى القبلتين وخذوا حتى مصر لا تهموني الأرض لكن أولى القبلتين في آيادي اليهود هذه أكبر إهانة للمسلم لو كنتم مسلمين
الاعلام الصهيوني يقول ان ما وقع هو اعتراف النضام المغربي باحتلال الصهاينة لاراض فلسطين مقابل اعتراف الصهاينة باحتلال المغرب لصحراء
ما يهم الحركات البربرية قبل كل شيء هو التطبيع مع اسرائيل، فهم أبناء الحركة الصهيونية من الرضاعة وشربوا من ثديها لبنا مسموما حتى الثمالة، فصاروا أشد حقدا وكراهية للعرب والإسلام من الصهاينة أنفسهم، ولكن لا تفرحوا كثيرا يا أبناء صهيون فنحن أمة تمرض ولا تموت، وعندما سنحرر القدس من رجس الصهاينة سيأتي الدور على الخونة
المغرب بلد التعايش والتمازج بين مواطنيه عرب وامازيغ.. والواقع انه لم يعد من السهل الان التفريق بين عربي وامازيغي.. فقد اختلطت الدماء بالمصاهرة وتوطدت العلاقات بالاشتراك في وطن واحد المغرب من طنجة الي لكويرة ومن المحيط الي تندوف.. ان القضية الفلسطنية هي محور الصراع مع اسرائيل.. وان اليهود من اصل مغربي ان كانوا فعلا يحبون وطنهم المغرب فليرجعوا اليه للمشاركة في تقدمه وازدهاره…فالمغرب يتسع لجميع ابنائه المخلصين وليس فيه مكان للخونة…اما اليهود ذوي العقيدة الصهيونية الذين يشاركون في تهجير الفلسطنيين والاستيلاء علي اراضيهيم بقوة النار والحديد ويقتلون الابرياء ويهدمون منازلهم ‘فهؤلاء القتلة لا مكان لهم بالمغرب ولا تطبيع معهم… فلا علاقة بين اعتراف امريكا بمغربية الصحراء والتطبيع مع اسرائيل…فالموضوعان مختلفان وتبقي القضية الفلسطينية من الاولويات ‘والتطبيع مع اسرائيل سيكون مصيره الفشل لا محالة…
tres fier tres heureux de ce qui arrive a Notre MAROC
notre nation est derriere Notre MAJESTE LE ROI MOHAMMED V. NASSARAHO ALLAH SEBHANAH Dan's toutes les decisions qu il juge nessecaire
vive le roi
نحن الامازيغ نثمن هذه الخطوة الامريكية المهمة في الصحراء المغربية بالاضافة لاعادة علاقتنا باخواننا اليهود في دولة اسرائيل رغم غضب بعض الحركات العروبية في شمال افريقيا التي لم تستيقض بعد من خرافاتها الوهمية.
اقول لصاحب التعليق الذي سمي نفسه(امازيغي)فهو من خلال تسميته تشم رائحة الكبر والعنصرية والفتنة.. كان الاولي به ان يقول مغربي ويفتخر…وان كان يمجد العلاقة مع الصهاينة القتلة فليذهب ويلتحق بهم كما فعل العديد من امثاله المتعجرفين الحاقدين والكارهين للاخر… فهل نذا الفتان بامكانه اليوم التفريق بين الشعب المغرب ويقول هذا عربي 100/100 او هذا امازيغي100/100 فقد اتلطت الدماء واصبح الجميع مغاربة مند قرون.. والاسلام دين الامة بقوة الكتاب والسنة… انصحك ان لا تكون عنصريا اميا…
الى صاحب التعليق رقم 5 : ذكرت بان الأمازيغ ابناء الحركة الصهيونية والذي يهمهم هو التطبيع ،انا أمازيغي ريفي أخاطبك بهذه الجمل ولا ازكي على الله احدا الاسلام جاء رحمة للعالمين وليس للعرب فحسب والعرب هم الذين طبعوا مع كيان يهود اتفاقية كامي ديفيد المشؤومة عقدها حاكم مصر انوار السادات وتبعه حكام العرب مهرولين وتاجروا بقضية الأقصى عقود من الزمن واعلم ان طارق ابن زياد الذي فتح الأندلس أمازيغي وعبد الكريم الخطابي الذي نحر الأسبان وصلاح الدين الأيوبي الذي حرر الأقصى من نجس الصليبيين لم يكن عربيا الله سبحانه قال ان اكرمكم عند الله اتفاقكم نحن الأمازيغ لن نرضى بمغتصب مقدساتنا ان نتحاور معه ،اذا اغتصب عدو محرم من محارم احد كأخت او ام او زوجة اهل يجوز الحوار معه او مجالسته ؟هذا هو حال اليهود اغتصبوا اولي القبلتين وثاني الحرمين ومسرى رسول الله والعرب يهرولون للتطبيع مع المغتصب ،ولهذا ادعوك من هنا ان تعتذر عن تعليقك ونحن ضد التطبيع مع كيان المسخ يهود ونحن احفاد يوسف ابن ناسفين وعبد الكريم الخطابي وطارق ابن زياد وقاءدنا للأبد سيدنا محمد رسول الله ونحن جيش محمد سنعود ونحرر البلاد الاسلامية كلها بإذن
رد علي تعليق من يقول انه(امازيغي):‘‘نحن الامازيغ‘‘ لغة متعجرفة تحمل في طياتها الكراهية والكبر وليس الكبرياء.. وزاد وقال هذا :الحركات العروبية.. انك والله لانفصالي عنصري بامتياز.. والصراحة عليك ان تذهب عند اخوانك الصهاينة…واننا المغاربة الاحرارة لا نؤمن بافكارك القزمية رغم اني امازغي اب عن جد ولكني اومن بمغرب واحد وشعب واحد.. كل دول العالم بعها طوائف واعراق ولغات ولهجات ولكن سكانها لا يدعون تفوقهم علي بعضهم البعض بل يجسدون جسما واحدا.. اما انت ايها الذي سميت نفسك امازيغي وتمجد الصهاينة العنصريين القتلة وسميتهم اخوانك فانك والله ليصنفك المغاربة مع الانفصاليين والفتانين المندسين هنا وهناك… ولكن لا انسي ان الشعب اقوي منك ومن غيرك..