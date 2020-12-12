أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حُزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بملايير الدولارات عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.
وأعلن السفير الأمريكي بالمغرب، ديفيد فيشر، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان سلسلة من القرارات لتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وقال السفير الأمريكي: “نعتزم في الأسبوع المقبل إصدار سلسلة من الإعلانات التي ستسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة، مع توطيد دور المملكة باعتبارها رائدة في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي”.
وكتب السفير الأمريكي: “لسكان الصحراء الغربية أود أن أقول ما يلي: ستقوم الولايات المتحدة بفتح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي ستحقق لكم منافع ملموسة”، مضيفاً: “لقد جئت من عالم الأعمال في الولايات المتحدة، وأنا متأكد 100 % أن للمغرب مستقبلا اقتصاديا زاهرا ينتظره ونحن في طور الخروج من جائحة كوفيد-19”.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة ترامب عبرت عن استعدادها لتقديم مساعدات مالية للمغرب تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل القيام باستثمارات، ولاسيما في قطاعات البنوك والفنادق والطاقات المتجددة، وذلك بواسطة شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية.
وأكد مسؤول كبير في إدارة ترامب، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مكتب التطوير يدرس استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في المغرب على مدى ثلاث سنوات، لكنه قال إنها ليست مرتبطة بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
الصحيفة الأمريكية كشفت أن المستثمر المغربي في إسرائيل ياريف الباز كان له دور كبير في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، موضحة أنه منذ سنة 2017 عمل الرجل كوسيط بين واشنطن والرباط للتفاوض حول مسألة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.
ويتجه المغرب إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الدولية بالأقاليم الصحراوية خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق، إذ سبق أن عبرت العديد من الشركات العربية والدولية عن رغبتها في الاستثمار بالصحراء، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والثروة السمكية والسياحة وغيرها من القطاعات.
ومرت الحكومة المغربية إلى السرعة القصوى من أجل تسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، إذ دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء الداخلة المرتقب أن تنطلق فيه الأشغال سنة 2021.
وقال الوزير اعمارة إن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء شرعت في إجراءات إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية؛ وذلك من خلال البدء في المرحلة الأولى التي تتمثل في إعلان طلب عروض بالانتقاء المسبق Présélection، لاختيار المقاولات المؤهلة للمشاركة.
نعم الصواب نعم الصواب نعم الصواب ، تحية تقدير واجلال للفاعلين الدبلوماسيين تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله وايده نقبل بالاستثمارات الامريكية ولا نقبل بالاستثمارات الإسرائيلية الملغومة.
نحمد الله على ملكنا محمد السادس و على حنكته السياسية لخدمة وطننا الحبيب المقدس بملكه وشعبه
ذكرتني هذه الاوضاع بأخوة يوسف لما وضعوه في البئر، و كان من بعد ملكا على يد الغريب
ها لي قلنا . الاعتراف من اجل الاستثمار . نعم اللوبي الصهيوني له اطماع كبرى للاستثمار في الصحراء المغربية .
….. الذي يعتبره المرتزقة و النظام الجزائري أنه صدر من ""الرئيس المنتهية ولايته"" اعتمد الرئيس ترامب (حسب ما جاء في القرار بكل وضوح) على المواقف الصادرة عن _كل الحكومات السابقة_ في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت جميعها دائما بوجاهة مقترح الحكم الداتي الذي تقدم به المغرب واعتبرته بأنه مقترح جدي ودا مصداقية وأنه المقترح الوحيد القابل للتطبيق
أنا مغربي و أرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني و الشعب المغربي دائما مساند للشعب الفلسطيني إن شاء الله.
كل التوفيق إنشاء الله و ليخسأ الحاقدون.
انا كمغربي امل ان تكون بادرة الاستثمار تعود على المغاربة قاطبة بالخير و ليس فقط للاقليم الجنوبية، لان المغاربة في الداخل دفعوا ثمنا باهضا لاسترجاع الاقاليم الجنوبية لحضيرة الوطن
منافع الاستثمار لا يجوز لها ان تبقى فقط بايدي النبلاء و المميزين
يجب ان تعلموا اننا ضحينا بالغالي و النفيس طيلة 50 سنة لترسيخ مغربية الصحراء و لهذا فالمغاربة قاطبة يرتقبون منكم عيشا كريما جزاءا بتضحياتهم الخالدة تجاه القضية الجنوبية
و السلام
اينكم يا أبناء الجزائريين لقد اختفيتم و تناساكم العالم
تنمية الصحراء المغربيه يجب ان تعطى للشركات الأمريكية فقط او اي بلد آخر يعترف صراحة بمغربية الصحراء ومشاركة الشركات المغربية.
هذا دليل قاطع على وجود الذهب الاسود في المنطقة
هل استدعت الجزائر " دولة المبادئ والقوة العظمي في المنطقة" السفير الأمريكي لتوبيخه كما فعلت مع الدول الأفريقية الضعيفة التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة.؟؟؟؟ النفاق ثم النفاق والنيف على الخاوي .
La reconnaissance officielle des USA à la souveraineté marocaine du Sahara donnera une très grande confiance aux investisseurs américains ou autres. L'union européenne doit aussi prendre ses responsabilités et reconnaître de manière officielle la souveraineté marocaine sur le Sahara. il faut que d'autre pays ami du Maroc comme la France ou les UK font la même chose. Qui ce que l'Algérie a gagné depuis 45 ans en gaspillant son argent et son énergie pour une cause perdue?
إنتهى زمن الشعارات الخاوية، شعارات عبد الناصر وشعارات الأخوة الإسلامية وغير ذلك من التفاهات ولهذا وجب على المغاربة أن يفكروا في مصلحة بلدهم أولا.
التاريخ يعلمنا أن مساعدة المغاربة لجيرانهم لم تجلب لهم إلا الويلات ولهذا يجب علينا أن نستفيد من تجربة التاريخ. كل الدول بما فيها العظمى تتحالف ولو مع الشيطان من أجل مصالحها.
نرحب بالاستثمارات الامريكية في الصحراء لابد من تكثيف الجهود لتنمية اقليمنا الجنوبية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية للا ستثمار في الصحراء المباركة وتحفيزهم والتريوج لاهمية الصحراء اقتصاديا في المحافل الدولية وانجاز ميناء بالداخلة جاء متاءخر كنت اعتقد ان للداخلة ميناء ولكن لم يتم انجازه بعد
انطلقت قافلة الاستثمارات بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمغربية الصحراء المغربية…الدول المتقدمة الاخرى بما فيها إسرائيل ستحدو حدو الولايات المتحدة الأمريكية.. لان الصحراء المغربية هي صلة وصل بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا…وحتى الجانب الأمني والاستقرار اصبح مضمونا بصفة كبيرة للراسمال الجبان ..الكل سيسارع لاطلاق مشاريع في الصحراء المغربية… تعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة بما فيها الشعب الجزائري الشقيق… وعلى حكام الجزاءر العسكر العودة إلى جادة الصواب لتسوية قضية الصحراء بقبول الحكم الذاتي، وتسريح الصحراويين المحتجزين في تندوف للرجوع إلى داخل المغرب …وهو حل واقعي يرضي جميع الأطراف بلا غالب ولا مغلوب …وتوفر منه الجزاءر ملايير الدولارات التي تصرفها على مرتزقة البوليزاريو …
لن اقول الجزاءر بل الجنرالات ضيعوا التنمية على المنطقة المغاربية فحتى اغلبية الجزاءريين تفطنوا بان ممثلي البوليزاريو يتمتعون و يقيمون في فنادق و فيهم من عندهم ممتلكات بالاضافة تكلفة بعض السفارات و التمثيليات الغير القانونية رغم انهم يحصلون على التاشيرات بكل سهولة فيكفي ان تضمنهم الجزاءر برصيد مالي مهم بينما جزاءريون يجدون صعوبات في الحصول عليها و فيهم من يضطر للمغامرة في قوارب الموت
لحد الساعة الجزاءر لم تصل للانهيار و عليها ان تراجع عدة امور قبل فوات الاوان
المغرب سعيد وفخور وممتن بالإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية (العالمة بخبايا المشكل المفتعل وبخدعة النظام الجزائري المقيت) بمغربية الصحراء وحتميتها. والمغاربة يعتبرون هذا الحدث التاريخي (10/12/2020) بمثابة عيد وطني.
ألف ألف… ألف شكر للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب هذا الرجل العظيم الصادق.
نطالب دول العالم بدعم السلام والحق المغربي.
مرحبا بالجميع لتنمية أرض المغرب، أرض السلام والمحبة وتعايش الحضارات.
السلام عليكم.إلى اللذي رد على Jack.المعلق Jack لم تكفيه الآلاف اليد العاملة ألمغربية التي ستعمل في هذه المشاريع التي ستنقذهم من البطالة بل يجب كذلك من أصحاب المشاريع أن يعطوه 20 مليار دولار ومليون تأشيرة للمغاربة.وماذا سيستفيد الامريكان إن أعطوه كل هذه المبالغ الهائلة ومن الفوق المشاريع التي سيقيمونها عندنا.اعتارفوا ليك بالصحراء المغربية ويديروا ليه مشاريع لي غاتنقد الشباب من البطالة ومن الفوق نطلبوا منهم اعطيونا هاد الفلوس كلها.صحيح صدق من قال الطمع طاعون
مشاريع استثمارية مقابل البترول او لهدر ارعف
اعتقد الان حان وقت الضربة القاضية
اعمار الكركرات
حتى ياتي اخواننا المحتجزين لشراء البنان واحتساء قهوة في مكان مريح
ومكيف وتفتح اعينهم على كل ما هو جميل
انهم مغتصبون واجب الا ان نفتح اعينهم حتى يتمردون على الخونة
الصحراء بها ثروات هائلة ومنها البترول والغاز والذهب والشركات الأمريكية هي من تنقب .
سبحان الله لو كان هذا الأمر لدولة غير المملكة لسمعنا تعليقات الكفر والإلحاد للدولة التى تطبعت أين أنتم يامن تدافعون عن فلسطين وهذا ماسمعناه من أول دولتين قاموا بالتطبيع أظن بعد هذا البيع المريح المربح لاتتكلمون عن غيركم ولاهو حلال عليكم وحرام على غيركم أنشر من فضلك
مرحبا بالصداقة و الصدق الحقيقي. شكرا لكل دول الخليج العربي و امريكا و إسرائيل التي لها موقف واضح من حق المغرب في صحراءه
3 مليارات دولار ………. في …………. البنوك ……….. و…………..
الطاقات المتجددة
وجدة الله يرحمها قريب ناسها يموتو بجوع
كمغربي أمريكي مستعد لوضع 21 سنة خبرة في الشركات الأمريكية رهن اشارة المشاريع المشتركة المغربية الأمريكية بمدينة الداخلة
على المغرب ان يسرع من عملية تصفية مشكل الصحراء.30 سنة من الانتضار
هذا هو المغرب الذي يعرف من أين تؤكل الكتف. واستطاع المغرب ان يستفيد من الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية.مع إقامة قنصلية في مدينة الداخلة. وكذلك نسج وتجديد العلاقة الدبلوماسية مع اسراءيل لأن أكثر من 1000000يهودي من أصل مغربي هم موجودون في اسراءيل .وهكذا سيستفيد المغرب في نفس الوقت من الاستثمارات الأمريكية والإسرائيلية في المغرب بصفة عامة وفي أقاليم الصحراء المغربية بصفة خاصة. وهذه هي ضربة معلم التي يتميز بها المغاربة وملوك المغاربة منذ قرون.والمغرب هو دول أمة عريقة في التاريخ والقدم .وليس كدولة جارة السوء التي ولدت من فرنسا عام 1962 .والمغرب لديه مباديء ء متميزة رفيعة المستوى لا يقارن بسلوكات و تصرفات عصابة كبرنات الذل والعار .وهم سائرون اليوم بالجزاءر نحو الحائط والى الهاوية.والمغرب للأعداء والخونة بالمرصاد .والمغرب رقم صعب ولا يلعب.
ما فهمت والو ، كبعترفو بالصحراء مغربية و مازال كيقولو الصحراء الغربية. خفت غير يجرى بحال نهار قال ترامب القدس عاصمة اسرائيل و من بعد ما صوتش على قراره الكونغرس. الله يحفظ و صافي
نتمنى أن تساهم هذه اللستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من طنجة إلى الكويرة،وخلق مزيد من فرص الشغل لأبناء هذا البلد الذين يستحقون كل خير..بلد طيب وشعب طيب مسالم لا يتدخل في شؤون أي كان.
نريد ان نرى هاته الاستثمارات الاقتصادية ان تنعكس على الجانب الاجتماعي ايضا. فالهدف من كل هذا هو ان يتحسن المستوى المعيشي للمغاربة. الاقتصاد ليس كل شيء. الهند قوة اقتصادية كبيرة ولكن الحالة الاجتماعية للشعب فهي في الحضيض. نتمنى كل الخير.
خطوة الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية هي نجاح كبير لفرض السيادة على جزء غالي من مملكتنا الحبيبة و هي بلاشك ستدفع بالتنمية المستدامة وتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي و سد الخصاص و قاطرة مهمة في مجال تطوير الديمقراطية التشاركية التي تطمح لها ساكنة الصحراء المغربية في اطار جهوية موسعة تحقق الاكتفاء الذاتي و العيش الكريم لهاته الساكنة وةعموم شعوب المنطقة و بالتالي القطع النهائي مع فلول الإنفصال، عاش الملك و تحيا مملكتنا الغالية
لقد اصبح الكارت، الامبريالي الذي كانت تبتزنا بها القوى العضمى، محروقا و كسرنا اغلالا كانت تطوق اعناقنا، احس اننا تحررنا اليوم ، فلتنهض يا مغرب و تنفس بحرية و انطلق نحو التقدم و النماء.
عاش الملك عاش الوطن.
مرحبا بالاستثمارات الأمريكية في صحرائنا العزيزة. ونبدأ صفحة جديدة في التعامل مع قضيتنا الوطنية مبنية على مبدأ المصلحة أولا
و لماذا قال ..لسكان الصحراء الغربية ؟؟ و لم يقل لسكان الصحراء المغربية ؟؟
كون غير زاد عمي ترامب شي 4 سنوات أخرى على رأسة أمريكا
هده فرصة للمغرب لينهض بإقتصاده وإستتمار وجلب دول الى فتح مشاريع التي تعود على ساكنة بنفع
على حكومة أن تعمل بجد ومسؤلية
رغم تحفظنا على مسالة التطبيع الا اننا لا نملك الا ان نقول نحن جند م٠ندون وراء اميرنا و ملكنا نصره الله وما نرى الا ما رآه لمصلحتنا . ربما سلاح الاقتصاد هو الحل لانهاء مشكل الصحراء و فلسطين على حد سواء .
الخير ﻷاصحابه
الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى، وضع فكرة مشروع مشترك بين المغرب و الجزائر ﻹستغلال كل مناجم تندوف صحراء شرقية وتصديرها عبر المحيط الاطلسي لكن المشروع مقبور مع أصحابه.
المغرب مرن ومتوافق مع كل ما يتعلق بالمنطقة وجميع الدخل من منافع مناطقنا الصحراوية ؛ ولكن بكل أسف الفكرة لم تستغل. للتناقض بين النظامين! الجزائر والمغرب. الجزائر تريد الحصول على كل الدخل بينما المغرب يريد المشاركة.
قال المثل الشعبي لبغاها كاع إخليها كاع !
لا تراهن ابدا على الحصان الخاسر و تر امب اصبح حصانا خاسرا و الخوف كل الخوف ان ندفع الثمن مسبقا و لا نجني الا السراب
يجب بناء نفس السور الذي يوجد بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين المملكة الشريفة وعدو السوء كوريا الشرقية
اللهم بارك يا رب في هدا وابعد عن شر الخلق
مثل هذه الاخبار تتلج الصدر من حيت العلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية والامريكية ضف عليهم اخواننا اليهود المغاربة اللدين يبلون بلاء الحسن لوطنهم الحبيب فهنيإا للدبلوماسية المغربية على هذه الحنكة التي طالما انتظرناه تحياتي الى كل من يدفع بالعجلة الى الامام
لازم المغرب أن يعتمد على اللغة الانجليزية عكس اللغة الفرنسية لا تنفع الوطن ولا المواطن فرنسا لا تنجز أي مشروع في المغرب ولم تعترف بالصحراء المغربية عكس أمريكا لازم تغيروتوعية العقليات المغربية بالتوفيق للمغاربة اينما كانو في الكرة الارضية
ا تمنى ان تحذو السويد حذو اميريكا , ان تفتح قنصليتها في الداخلة وتستثمر هناك فالشعب السويدي يحب الشمس والبحر.
si sa profite aux marocains pourquoi pas autrement kharjna lpolizario bach tji usa
رقم 1 مواطن
عن اي نفاق وغدر وبيع الكلام تتحدث .
وتلصق كل هذه الافات بالعرب في تدخل نمطي واستهلاكي منك .العرب اي دول الخليج تعترف باسرائيل البحرين الامارات .نتانياهو منذ سنوات قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان ولم يسبق له أن زار المغرب.
كان حري بك أن توجه كلامك للفرس
الايرانيين الذين يرفضون التطبيع ويؤيدون المقاومة بالسلاح والمال .ويعملون على ازالة اسرائيل من الوجود .ولكن عمى حقدك على العرب جعلك تقلب الحقائق المرئية للجميع
اول من تعامل مع اليهود اقتصاديا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يعرف "بوثيقة المدينة " حيث تعامل سيدنا محمد مع القبائل اليهودية التي آنذاك كانت تمثل قوة اقتصادية في المدينة المنورة (قبائل بنو قنيقاع وبنو النضير وبنو قريضة)
الجزائر تندد ولا تستحي أكبر عدو لنا كمغاربة، العصابة التي تحكم الجزائر وميلشياتهم، نأكل الخبز والماء وادافع على المغرب من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك، ولا أترك أعدائنا يستفزوننا ونحن في أمان ،
le timing est très mauvais et favorise Netanyahu , le Maroc n’avait plus que quelques semaines avant le départ de Trump pour obtenir ce soutien . Biden ne reviendra pas dessus comme il ne reviendra pas sur tout ce qu’a fait Trump pour Israël .
التوقيت سيء للغاية ويفضل نتنياهو ، كان لدى المغرب أسابيع قليلة قبل رحيل ترامب للحصول على هذا الدعم.بايدن لن يتراجع عن ذلك ، ولن يتراجع عن كل ما فعله ترامب لإسرائيل.
الحمد لله ستكون لنا راحة من جماعة البوليزاريو
جبهة البوليساريو ، التي تسيطر على مخيمات اللاجئين في تندوف ، تستفيد من مشورة ودعم حزب الله ، وبالتالي من إيران. ما برر ، في نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في 2018 قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. فهناك محور يستقطب منظمة حماس الفلسطينية تم حزب الله اللبناني وحركة أمل و مؤخرا البوليساريو و هو من صنيع حكام إيران و فيلق القدس الدي كان يقوده قاسم السليماني. في مواجهة هدا المحور الدي ينشر الإرهاب في الشرق الأوسط كون ترمب جبهة مكونة من الإمارات البحرين السودان السعودية المغرب بالإضافة لإسرائيل و هده الدول كلها تحت رحمة التهديد الشيعي الإيراني الدي يطمح في الإضطلاع بالدور الريادي في الشرق الأوسط وشمال إفرقيا
المقال للمشككين في قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالإعتراف بمغربية الصحراء، موتو بغيظكم، تعجبت كثيرا من طريقة تفكير أحد الصحفيين الموريتانيين على فرانس 24 الذي أقر بتردي الوضع المعيشي في بلاده طيلة أسبوعين بسبب قطاع الطرق بولي زبال، وفي نفس الوقت يتحسر على إعتراف و. م. أ بمغربية الصحراء بحال هاد القوم الذين يأكلون الغلة ويلعنون الملة، ماذا ستعطيكم الجزائر الله يلعن لي ما يحشم.
لم يخطئ من جاء بمقولة" تمسك غارق بغارق " والغالب ان من يتمسك بالغارق لانقاذ نفسه لابد له من الغرق. الشيء الجميل فيما وقع هو ان المغرب وضع رجله على ارض صلبة وبذلك سيحقق الكثير من الاهداف التي كانت الى عهد قريب عليها علامات استفهام . لقد توضحت الامور والمستقبل لاشك سيكون واعدا ان شاء الله.والباب مفتوح لكل من اراد الانتقاد.فقد انتهى زمن الزعامات والعنتريات.
لماذا نقول الصحراء الغربية المغربية لأننا لنا صحراء شرقية أكثرها لا زال محثلا من طرف فرنسا التي تركت فيها الجزائر ،والصحراء الغربية موجودة كذلك بمصر واسمها الصحراء الغربية المصرية ،عاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك
على من يصف التطبيع بالخيانة وهو مغربي فليطبع اولا مع نفسه وعائلته وجيرانه القاطنين جوار منزله وليعلم ان المغرب لن يفلت هذه الفرصة لاسيما في عهد رئيس امريكي يقول ويفعل فانا لا اهتم بشان الفلسطينيين لانهم يتعاملون مع اسرائيل ويعيشون افضل من اناسنا في المغرب وانا هنا بامريكا لن ارى فلسطينيا يعمل في المقاهي او المطاعم لهم بزنس ولا يرضون حتى تشغيل المغاربة في محلاتهم .فدعوا ملك البلاد يشيد ويبني مستقبل زاهر لابنائك ايها المغفل الذي مازال يتق بأطروحات القومية العربية
يجب توأمة مدينة جنوب المغرب بلازفكاص كمدينة سياحية لاستقطاب السياح من العالم كله و بناء فنادق شبيهة بلاسفيكاص كرد جميل لأمريكا
غوغل و ميكروسوفت و غيرها و هاني ويل و لوكهيد مارتن و غيرها. هات الفرصة فانا مستعد للعمل و خلفي جيش من الأطر و الكفاآت. حان وقت العمل..
It’s time for peace ☮️ it’s been 72 years of wars and conflicts without out accomplishing anything. More misery , poverty and Zero success. Palestinians need to start helping themselves first by uniting not fighting with each other ( Fatah and Hamas). Morocco
اولا انشاء قاعدة عسكرية مشتركة مغربية أمريكية لردع عصابات المرتزقة ان ارادو العودة للكركرات لاخد نعالهم و صنادلهم المرمية في الصحراء
مرحبا بالإستثمارات والأرقام على أرض الواقع وداعا للنفاق والغدر وبيع الكلام الذي يتميز به العرب
What about other parts in morocco???
على المغرب ان يسرع من عملية تصفية مشكل الصحراء.30 سنة من الانتضار عقدت الامر اكتر.امريكا و اسراءيل مهدت الامر جيدا.وللحاقدين عن هته الخطوة 30 سنة لم ينفعنا ولو بلد عربي واحظ حتى فلسطين لزمت الحياد.حان وفت التعامل بمنطق رابح رابح.
اللهم يسر ..المسيرة الخضراء اعطت اكلها والحمدلله.رحم الله الحسن الثاني .وينصر محمد السادس في مسيرة التنمية ..الله .الوطن. الملك..
اولا انشاء قاعدة عسكرية مشتركة مغربية أمريكية لردع عصابات المرتزقة ان ارادو العودة للكركرات لاخد نعالهم و صنادلهم المرمية في الصحراء
لولايات المتحدة تستعد للاستثمار ملايير من الدولارات في الأقاليم الصحراوية،
يا هلا ومرحبا بالأصدقاء الأمريكان في بلدهم الثاني
المملكة المغربية
في هذا الزمان مصالح البلاد هي الاولى.بطبيعة الحال فلسطين في قلوبنا وسنستمر بمؤازرتها ولكن اقول للفلسطينيين :نعم لانشاء دولتين ولكن لن يكون ذلك ابدا على حساب وحدتنا الترابية.الى الامام ياملكنا المحبوب.نحن وراءك.وانا متشوق جدا لارى هل ستتمكن الدول اللتي لم تطبع على استرداد حقوق الفلسطينيين.
لو لم تفبرك لنا الجزاءر مشكل الصحراء لما كان تطبيع ، الجزاءر هي المسءولة عن هذا التطبيع
ان على المغرب طلب 20 مليار دولار استثمارات و منح مليون تأشيرة عمل للمغاربة لجلب العملة الصعبة.
الإعلام الجزائري أصيب بالسعار و طفق يكيل لبلدنا وللمؤسسات الوطنية الشتائم .حسبنا الله و نعم الوكيل ،حسبنا الله و نعم الوكيل .فعوض أن ينتبهوا لبلدهم ،الذي يغرق يوما بعض يوم في المشاكل والأزمات،يصوبون سهامهم المسمومة نحو بلدنا .ولكن الله تعالى سيكون لهم بالمرصاد .
على الحكومة المغربية ان تشجع كل من راغبة في إنجاز مشاريع في الصحراء وتسوية وظعية الشباب وإطلاق صراح المعتقلين الرئي العام والاستجابة للمطالب الاجتماعية
لاحظوا لقد تخلصنا من القيود التي كانت تكبلنا وتحرمنا من التنمية والإزدهار ونتمنى أن نتخلص من الأفكار العقيمة التي لا تنتج إلا الدمار والخراب وبالتالي الفقر و الحرمان والحقد والكراهية إن المغرب الآن في الطريق الصحيح وقافلته ستسير بعيدا إنشاء الله.
إلى المعلق jack ومالكم كاتسالوهم ليهم باش تقول يجب على المغرب أن يطلب منهم 20 مليار دولار ومليون تأشيرة للمغاربة.الناس بغاوا إديروا عندنا استمارات ومشاريع بملايير الدولارات الله اجازيهم بخير وهادشي أصلا ماشي بزز عليهم إيدروا هاد الاستثمارات عندنا ومازل كاتشرط.سبحان الله بعض المغاربة غير كايشوفوا الانسان بغا إتعامل معهم مزيان كايبداو إتشرطوا عليه بحال تقول بزز عليهم إيديروا داكشي.انت صدقة صغيرة ماكاتبغيش تعطيها الفقير محتاج ليها فعلا وكاطلب من الناس اعطيوك زبالة ديال الفلوس وانت اصلا ماكاتسلهومش ليهم وماشي من المفروض اعطيوهم ليك أولا بغيتهم اعتارفوا بالصحراء المغربية ومن الفوق إخلصوا ليك ثمن ديال داك الاعتراف.على عقلية كيف دايرا.الطمع عامي عينين شي وحدين
An American air base in the Moroccan Sahara would be very strategic for both countries Morocco and the USA.; while Morocco is the gate to Europe and Africa.
نعم للاستثمار وفق معادلة رابح – رابح
لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني عدوّنا وعدوّ البشرية
التاريخ لا يحتفظ بالمال ولكن يحتفظ بالمواقف الرجولية
تضحكو والله ترامب غادي يعلن المشاريع وبايدين غادي يلغيها هدا مكان غير حلمو على قدكم الله يجزيكم بخير ههههه
لمن يقولون انهم ضد التطبيع و مع الفلسطينيين الدين هم ضد وحدتنا الترابية…فلتدهبو الى فلسطين و عيشوا هناك و ستعرفون حقيقة الفلسطينيين..او ادهبو الى الجزائر …و كفى هرطقتا.. او الى افغانستان كاع …نفاق… لو خيروكم لاختركم الكرين كارد و العيش في امريكا حليفة اسرائيل الاولى.
We really appreciate the US's efforts. It is a great opportunity for Morocco to get ride of some weak government. However, I have one question, is Sahara the only part in Morocco ?.
انشاء الله و بقوته و بركته ستصبح الصحراء المغربية كما ارادها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه هونكونغ او يابان او كوريا الجنوبية او جزر كناريا و هاواي القارة الافريقية و العالم العربي فاسعدوا ايها المغاربة من طنجة الى لكويرة و ارفعوا رؤوسكم عاليا ايها الصحراويين المغاربة و افتخروا بملككم و بمملكتكم الشريفة و برمال صحرائكم الذهبية و تبا للاستعمار الاسباني الذي فصل الصحراء عن مغربها لازيد من 80 سنة و تركها مجرد مداشر و طرقات لا تتسع حتى لسيارة واحدة و تبا للنظام الجزائري الذي اراد فصلها عن مغربها بخاق كيان وهمي خليط من الاجناس و المرتزقة لا يعرفون سوى الكسل و ترديد الشعارات الجوفاء و النوم حتى منتصف النهار و التسول و العيش بحفنات الارز و العدس التي يتصدق بها عليهم كابرانات المرادية و بعض الجمعيات الاوروبية فبلدكم المغرب المصون بحفظ الله قادم بقوة الى عالم الاقوياء و الدول المتقدمة الناهضة بالتنمية الشاملة و الصناعة و السياحة و البنية التحتية لرفاهية الشعب المغربي بكل مكوناته و على راسهم ابناء صحرائنا العزيزة لان اعتراف امريكا بمغربية الصحراء سيكون بداية عهد جديد و سيفتح افاق