أمريكا تفتتح قنصلية بمدينة الداخلة الأحد المقبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح يوم الأحد المقبل قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة المغربية.

يشار إلى أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة تم يوم 10 دجنبر الجاري، عقب اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وكان كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو أعلن الشهر الماضي بدء عملية فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، مع التدشين “الفوري” لمكتب ذي حضور افتراضي.