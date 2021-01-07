أمريكا تفتتح قنصلية بمدينة الداخلة الأحد المقبل

أمريكا تفتتح قنصلية بمدينة الداخلة الأحد المقبل
هسبريس
الخميس 7 يناير 2021 - 19:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح يوم الأحد المقبل قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة المغربية.

يشار إلى أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة تم يوم 10 دجنبر الجاري، عقب اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وكان كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو أعلن الشهر الماضي بدء عملية فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، مع التدشين “الفوري” لمكتب ذي حضور افتراضي.

الداخلة المغرب الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية عامة

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‫تعليقات الزوار

27
  • زكرياء المغربي
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:06

    هناك ركود هذه الأيام في عملية افتتاح القنصليات ماذا يجري في الخفاء هل من مفاجأت سارة

    9
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  • Abdel
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:07

    عاش المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

    17
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  • سلينا
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:07

    هههه وجيران السوء ينتضرون قدوم بايدن لإلغاء الاعتراف الا مريكي بمغربية الصحراء باي باي البولاريو

    24
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  • قاسم
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:07

    مرحبا وألف مرحبا
    سيكون يوما تاريخيا بامتياز يؤكد على متانة الصداقة المغربية الأمريكية

    22
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  • نور
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:08

    ناري ناري ناري .. نظام الجزائر اليوم ميجيهش النعاس هههههههه سيروا شوفوا ليكم شي بحر آخر هههههه

    20
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  • حالم بالوحدة
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:08

    دجنبر الجاري مباغينش تخرجو من 2020 بالزربة توحشتوها على زينها نتمنى فتح القنصلية في أسرع وقت والصحراء مغربية بالرجال المغرب الأحرار

    7
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  • oujdi
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:08

    العز و العزة لكل المغاربة والعزل و العزلة لكل من أراد شرا لهذه المملكة الشريفة ،تحية تقدير ملكية وشعبية

    12
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  • lahcensaidi
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:10

    ها المعقول ها القاسح واياك اعني ياجرة

    5
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  • أطلسي
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:11

    السرعة القصوى في البناء ليلا ونهارا هادي في خاطر العديان.

    9
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  • ندى
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:11

    اوا فينك يا سي حكيم dz ما رأيك الان في فتح قنصلية أمريكا بالداخلة هههههههه كيف جاك الخبر…

    12
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  • المغرب العظيم بملكه الهمام
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:11

    أحسن خبر سمعته هذه السنة ، و جزاكم الله خيرا أوصلوا هذا الخبر الجميل الى حكام المرادية .
    هنيئا لنا نحن المغاربة، و كذلك أصدقائنا و داعمينا بهذا النصر المبين ،
    في انتظار عدول الجزائر عن غيها و حقدها ورفع يدها عن قضيتنا الوطنية ، و السماح لإخواننا بالرجوع الى أحضان الوطن الأم .

    11
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  • رائع
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:13

    تبون اعتقد سوف يعود لالمانيا عند سماع الخبر. ان لحكام المرادبة ان يترجلوا من صهوة احلامهم بالنفاذ للاطلسي.

    9
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  • Maghribi
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:13

    تعيش الصداقة الأمريكية الإسرائيلية المغربية. عاش جلالة الملك محمد السادس لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل. إسرائيل والولايات المتحدة حليفان حقيقيان وصديقان حميمان للمغرب. على عكس جارتنا الشرقية القذرة والشنيعة الذي تحاول بكل الوسائل تدمير المغرب. شكرا لك على نشر رسالتي

    10
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  • مساء الخير
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:14

    هاذي فخاطر العديان يالله طرطق يا بوقادوم ومن معه

    14
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  • sabri
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:14

    ناس ديال رباط طلعو الدار البيضاء. هناك صواريخ الجزائر فى طريق إليكم المصدر اعلام اديال خاوة خاوة اللهم اني قد بلغت

    5
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  • إسماعيل أسموني
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:15

    الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه
    وأحب من أحب وكره من كره

    5
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  • احمد
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:15

    وقل اعملوا .. العز اترامب، و لا عزاء للحاقدين

    7
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  • الصحراء مغربية
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:16

    من عاهد وفى. أعلم يا بقدوم انك لو اهديت الجزائر كلها فإنك لن تستطيع ثني الولايات المتحدة الأمريكية عن التراجع. انت أمام أغنى وأقوى دولة وليس جنوب افريقيا أو بوسطوانا ( الشيكات والهدايا لتغيير موقف). لكن الغباء والحمد لله انتم أهله وبارك الله لكم فيه وجعله في عقولكم حيث لا يفارقكم إلى يوم الدين آمين آمين.

    10
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  • امريكا في الميزان
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:16

    ستكون امريكا على المحك بعد العشرين من دجنبر
    فاذا اكدت ادرة بايدن التزامات ترامب فنحن امام دولة تحترم نفسها و ليس تصريحات اشخص و انذاك سنعرف ان لنا صديقا قدر دولة كانت اول من اعترف به

    2
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  • محماد
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:21

    ومن عاهد وفى ،امريكا واجركم على الله لم يخب ظني اتجاهك.شكرًا

    5
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  • rachida
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:21

    السلام عليكم.سير لهلا يحرق فيك شي عظم اسي ترامب.خلي لينا الأعداء إموتوا بالفقصة.غايلقاو عاوتاني باش اتلهاو شوي حيت كايعجبهم اتلهاوا بدل الاهتمام بمشاكلهم الداخلية التي لا تعد ولا تحصى

    5
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  • abdelghani oued amlil
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:22

    سمعتي ا كوريا الشرقية…بالصحة

    8
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  • Hassan
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:22

    مرحبا بأصدقائنا الامريكان ،” رب أخ لم تلده لك امك ” .
    وماذا نقول للجار الذي قال فيه رسولنا الكريم ” ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
    رسالة للشعب الجزائري العظيم و احرار الجزائر الذين هم ضحية للعسكر الذي ضاعت كل امواله وثرواته من اجل شردمة وقطاع الطرق .
    لك الله يا شعب الجزائر

    4
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  • الشخصي
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:22

    اللهم زد وبارك. الللهم فرقع المرارة للاعداء التقليديين. استثمرت كوريا الشرقية في هذا النزاع المفتعل مال قارون لكي تحصد السراب والهواء.هذا جزاء من يعادي المغاربة الطيبون سليلوا الشرفاء. اللهم انصرنا على من بغوا علينا.امين.

    3
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  • الخميس
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:26

    بشرى سارة لجميع المغاربة بهذا القرار الأمريكي وبذلك نكون قد سجلنا هدفا حاسما والصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإذا استمر العدو الجزائري في معاكسة المغرب فسيكون ذلك بمتابة مبارة حبية.

    3
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  • Feu rouge
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:26

    إلا رئيس أمريكا الجديد اسحب إعتراف ترامب بمغربية الصحراء واغلق القنصلية بالداخلة ،واش هيقطع المغرب العلاقات مع إسرائيل؟

    -13
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  • Ayoub
    الخميس 7 يناير 2021 - 19:29

    ضربة موجعة لجارة السوء ومن يدور في فلكها…..وليشرب خونة الوطن وازلامهم البحر….!!!!؟

    4
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