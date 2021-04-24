أمنيان يتدخلان بإشهار السلاح في مدينة سلا

اضطر عنصران من الفرقة المتنقلة للدراجين، التابعة لمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها؛ وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان قد عرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير؛ وهو ما اضطر موظفا شرطة إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.