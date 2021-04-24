أمنيان يتدخلان بإشهار السلاح في مدينة سلا

اضطر عنصران من الفرقة المتنقلة للدراجين، التابعة لمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها؛ وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان قد عرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير؛ وهو ما اضطر موظفا شرطة إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
انا لا اعرف لماذا لا يستعمل رجال الشرطة السلاح للقضاء على هؤلاء المجرمين وجلهم من ذوي السوابق وخصوصا انهم لا يعيرون اهمية لرجال الشرطة ويعرضون حياة حتى الشرطي للخطر . هل هي تعليمات ام تخوف الشرطي من ردة فعل الادارة الامنية . المهم هذا التساهل وترك المجرمين يعربدون بسيوفهم وكلابهم ضد المواطنين واحيانا ضد حتى الشرطة لدليل على ان القضاء على الظاهرة سيستمر لوقت طويل جدا او ربما حالات العربدة والتسيب ستزداد اكثر فاكثر
يجب على رجال الأمن أن يستعملوا سلاحهم بمجرد أن يضهر أي مجرم سلاحه كيفما حتى لايتعرض أي مواطن لأي أذى