أمني ينفي منع النساء من دخول مرسى المحمدية

نفى مصدر أمني أن “شرطيا وأعوان السلطة العاملين بميناء الصيد بالمحمدية منعوا سيدات من ولوج هذا المرفق، ذي الصبغة المهنية، على أساس تمييزي مبني على أساس الجنس والنوع الاجتماعي”.
وعزى ذات المصدر هذا الخبر إلى فرضية “سوء تفاهم”، داحضا في المقابل وجود أي مقتضيات تنظيمية أو لوائح إدارية أو تدابير أمنية تستهدف فئة مجتمعية معينة على أساس الجنس، وتمنعها من دخول مرسى المحمدية.
وشدد الأمني على أن “ميناء الصيد مرفق مخصص حصريا للمهنيين العاملين بقطاع الصيد البحري، وبهذه الصفة ليس سوقا للسمك مفتوحا في وجه العموم، وبالتالي فإن مراقبة ولوجه تخضع لإجراءات أمنية تنصب أساسا على التحقق من الصفة المهنية لمرتادي هذا الفضاء”.
كما أردف: “مراقبة منافذ موانئ الصيد وتحري صفة مرتاديها تمليها اعتبارات أمنية بامتياز، وذلك لتفادي تسربات المرشحين للهجرة غير الشرعية أو المشتبه فيهم الذين يستهدفون المنشآت والتجهيزات البحرية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية”.
وختم المصدر الأمني تعقيبه بالتشديد على أن “مصالح الأمن تدحض بشكل قاطع منع فئات وشرائح مجتمعية من ولوج ميناء الصيد بالمحمدية على أساس تمييزي مرتبط بالنوع الاجتماعي”، نافيا في السياق ذاته “ورود أي شكايات أو وشايات أو بلاغات حول هذا الموضوع، باستثناء ما ورد في الخبر المنشور “.
وهذا بالضبط ما طلبته سابقا ،المرجو التأكد دائما قبل البدء في إلقاء التهم جزافا ودون وجه حق فكلنا مسؤول.
أي بلد مشيتي ليه عندك الحق دخل الميناء وبالأخص دياب الحوت إلا هاذ لبلاد
يوجد بعض المغاربة يأبون التنظيم
الواحد يريد 2 كيلو سردين خاسر عليها المازوط باش يحضرها من سوق الميناء
لو أن كل واحد في المحمدية يتنقل الى سوق ميناء الصيد كيف سيكون؟؟
واذا كان كل واحد يأخذ معه المرأة والنسيبة والأم باش يقلبو السمك واش طري.. لا ندري كيف سيكون الحال
زعما الى ما شرى من المرسى والى ما دا معاه المرأة ما غادي يأكل الحوت بخاطرو؟؟؟
جميع المغاربة يدخلون موانئ و أسواق الأسماك لشرائها بالتقسيط أو تناولها عند أصحاب الشوايات… إذن لماذا منع النساء من ولوجها؟ ربما عليهن الاستخفاء في ملابس رجل لفعل ذلك…
تعليقي على الحذث. لماذا لم يذهب الأستاذ المحترم لولاية الأمن لتقصي الحقيقة كما طلب منه الأمني في المدخل . على العموم الناس صاءمة لا تتحمل الرفض. وشكرا على التنوير . والله إصاوب .