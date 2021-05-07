أمن مراكش يحقق في إفطار علني أمام مدرسة

فتحت مصالح الأمن بمراكش، الجمعة، تحقيقا في تسجيل مرئي يوثق لإفطار مجموعة من التلاميذ بشكل علني بمحيط مؤسسة للتربية والتكوين بحي المسيرة بمقاطعة المنارة مراكش.
وخلال هذا التسجيل المرئي، تناول التلاميذ قطعا من الحلوى، وشربوا عصيرا وماء؛ ما أثار استنكار زملائهم الذين لم يقبلوا هذا التصرف.
وأثار السلوك الذي قام به التلاميذ استنكارا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ففئة اعتبرت الأمر منكرا لا يبشر بخير، وأخرى طالبت بعدم نشر هذا المقطع وبتفعيل القانون، وتساءلت تدوينات أخرى عن هوية هذه الفئة من المتمدرسين.
ورفعت تدوينات أخرى أكف الضراعة طالبة لهم الهداية، ومحملة مسؤولية ما قاموا به من تصرف إلى تنصل أولياء أمورهم من تحمل مسؤولية تربيتهم والعناية بهم.
من جانبه، رفع الفاعل الحقوقي عمر أربيب صوته عاليا، قائلا: “لا لمحاكم التفتيش والفصل 222 من القانون الجنائي”، مضيفا: “حرية المعتقد حق مكفول بموجب القوانين الدولية”.
وأشار أربيب إلى أن “التحريض ضد قاصرين بدعوى مخالفتهم للشرع قد يؤدي إلى إعمال ما يسمى شرع اليد، ويمس بسلامتهم”.
الافطار العلني للتلاميذ نعم أقول التلاميذ =أساتذة الغد والمستقبل !!!!!! ولكم الحديث في البقية
أحيي أبناء مدينتي على هذه الخطوة الجريئة لأن الصيام من الأساس ليس عبادة بقدر ما هو عادة . والدليل هو أن أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره الصلاة فإن صلحت صلح باقي عمله ورغم ذالك لا احد يستنكر تاركيها وهم بالملايين .
لا تربية لا أخلاق هدا الجيل لاحول ولا قوة إلا بالله وين لوالدين ديالهم لكن الدولة التي سوف تعاقبهم هي أصلا تحب متل هاته التصرفات سبيل متال قفل المساجد ولفساد في برامج لا غاية منها لكي الله يا وطني
لا حول ولا قوة الابالله واش هادو هما الشباب لي غادي ينشرو دين الإسلام
راه ما كايصوموا رمضان غير الرجال بمعنى الكلمة اما هؤلاء لا ارى فيهم صفة الرجال بتاتا يلبسون كالفتيات و يتكلمون و يتصرفون مثلهن.
هاد أربيب لي كيقول محاكم التفتيش واش كيعرف شنو هي محاكم التفتيش باش يسقطها على حالة بحال هادي ولكن على العموم جيل عديم التربية و الأخلاق توقعوا منه الأسوء مزال سنة الله في الأرض غادي تكون كيفما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ضهر غريبا و سيعود غريبا.
المتابعة المتابعة
توابث الامة خط احمر لا يستهزء بها ولا للعب بمشاعر عقيدة المغاربة
حينما يتعرض مواطنون للظلم لا أحد يحتج ويقف وقفة جريئة لمناهضة الظلم وحينما يفطر شخص ما تقوم القيامة ويهجمون عليه ويبحثون عن طريقة قتله، كونا تحشموا شويا
لاحول ولاقوة الا بالله خروج الأمر عن السيطرة
أولياء أمورهم لم تبق لهم السيطرة على أبنائهم، مهمتهم فقط الأكل والملبس وتوفير مكان المبيت
هاهي نتائج حقوق الطفل هاهي نتائج المنظمات الحقوقية هاهي نتائج المدرسة دورها في العليم فقط وليس شأنها في التربية فلنحصد مازرعناه
غير لجا بغ الشهرة يتناول الاسلا م
في كل يوم تظهر فئات غريبة .بالأمس فتيات يحملن سيوف واليوم أولاد يعلنون الإفطار في واضحة النهار وغدا الله أعلم من هي للكائنات اللتي ستظهر وكلهم تلاميذ . هنا نستنتج أن المدرسة لم يعد لها دور . وإن الأمهات اصبحن يلدن وحوش وكاءنات في صفة بشر .اللهم الطف بنا يا رب
هاذ الحقوقيين ولاو بحال شي;;; ينتظرون الا العظام باش يبتروهم .
دغيا تا يخرجو باش يتبزنسو في القضايا وضرب الدولة من تحت الحزام.
حقوقيون الزفت والاسترزاق الله يكفينا همكم، خرجتو على عاذ البلاد ما بقات لا تربية لا اخلاق. والله تستحقون الرجم.
لا حول و لا قوة إلا بالله صدقت يا رسول الله لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق و من الناس لا يعرفون شهر رمضان الكريم و بعض العلمانيين لا يفقهون كلام الله
يجب اعتقال الكل وتقديمهم للمحاكمة.كفى من المس بالمقدسات الدينية.يكفي .لا يجب اعتبار كونهم تلاميذ ويافعين مبررا للتغاضي عنهم.إن لم يوضع حد لهذا التسيب فسنصل لحال دول يأسف لحال الإسلام فيها وإن كانت مسلمة على الورق.
أعرف العديد من الطلبة كانوا لا يصومون والآن تابوا إلى الله ومنهم من قام بالعمرة والحج. فلا يجب تهويل الموضوع وأن لا يعالج بالطريقة البوليسية. فهم فقط مراهقون ويجب نهيهم على أن لا يستفزوا أصدقائهم. أما عن الصوم فهو لله وليس للعبد وعلى الآباء اولا تحمل المسؤولية في التربية.
ليست المشكلة ان تاكل في نهار رمضان بل المشكلة ان اراك وانت تأكل
نسأل الله الهداية لهؤلاء الشباب الذين لا يعرفون ما يفعلون أما هذا المسمى أربيب فإننا بدورنا نطالبه أن “يدخل سوق راسو ” لأن الأمر من اختصاص السلطات المعنية ولا دخل له في هذا الشأن. إذا كان “يأكل رمضان” في بيته فهذا شأنه أما إذا كان يطالب ويحرض ويشجع على الإفطار العلني فهذا السلوك أيضا يعاقب عليه القانون وسنساعد السلطات على احترام هذا القانون و مراعاة مشاعر الناس.
للاسف وليدات متهورين الله يهديهم ايصلحهم
لا يستفزني إطلاقا من يفطر في رمضان في الشارع ولا يضرني في شيء ولا يزيد أو ينقص من ديني ولا أعتبره سلوكا منحرفا حتى بقدر ما يستفزني من يقطع علي الطريق ويسلبني ما أملك عدوانا، ومن يعتبر الإفطار العلني في رمضان جريمة فهو أصلا ضعيف الشخصية ويعتبر الصوم عقوبة لذا لا يريد أن يخضع لها وحده.
جميع المشاكل سببها الجمعيات اللاحقوقية و
كم من تحقيق يجب فتحه…..، بل وجب احترام الدستور الذي يكفل للمغاربة حرية الاعتقاد.
باركا السي اربيب من التحريض على العصيان ومخالفة شرع الله نحن مسلمين ونعيش في دولة مسلمة دستورها مبني على الاسلام راه اللي حفر شي حفرة غادي اندفن فيها كل من يدافع على المنكر اللهم انتقم منه
من هنا واحد 200 عام المغاربة غادين يقراو فالتاريخ ديالهم بلي 2020 لكلا فزنقا لكيتعتابر من حقوق الانسان كيتشد في الحبس علاش حنت كينين ناس اخرين مكيتقبلوش اختلاف المعتقدات. وغتعجبووو
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العضيم ، اللهم اهدي و احفظ اولادنا
اصبح الاسلام للاسف يحارب من اهله هدا ما جنيناه من المنظمات الحقوقية
هذه نتيجة البعد عن الدين و إغلاق المساجد لمدة عامين متتابعين. نشأة جيل لا يحترم الدين.
اليوم الإفطار العلني، وغدا إعلان الردة والإلحاد مباشرة وأمام الملأ، ولما لا والبعض منهم يحتقر الدين ويسخر منه في تعليقاته مثل هؤلاء إذا واتتهم الفرصة لا يتوانون عن منكر فعلوه، لا أدري يتحدون من؟! الله عز وجل غني عن أمثالهم ودين الله محفوظ منصور قائم إلى قيام الساعة، أما من يررد كلام كله جهل فهذا مردود عليه، ليس على المسلم أن يكون حرا في معتقده ، هذا الكلام ينطبق على غير المسلمين، أما كونك مسلما وتعيش بين المسلمين فعليك احترام هذا الدين، أما أن تكون حرا تفعل ماتشاء فأنت مخطئ ، اركتب ماشئت من المعاصي لكن بمفردك وليس من حقك فرضها على الآخرين، إما تكون مسلما أو أنك منافقا أما الخروج عن الدين فهذه ردة وكفر .
مادا عساي ان اقول ، هو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، جيل اندتر خوفهم حتى من خالقهم.
شوهة عالمية.. ااامن سالا كاع المشاكل بقا ليه غير دراري تلاميد كلاو .. مارسو حقهم فأنهم ياكلو .. راه هادشي غيشوه بينا قدام العالم اننا كنحققو مع تلاميد كياكلو.
المسؤولية يتحملها طرفان، الأسرة و الدولة.
الأسرة التي لم تربيهم تربية دينية صحيحة ، لم تعلمهم الحرام و الحلال، و عقابه أمام الله.
أما الدولة فتسير نحو علمنة البلاد طاي طاي. هاد جوج عوامل كافيين باش ينتجو لنا جيل لي عليه غادي تقوم القيامة.
أصلا غير نوجدو راسنا للنهاية حيث فعلا الأرض ملئت خبثا.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. و ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لماذا يتدخل غير المسلمين في دين المغاربة!ما شأن الربيب في ابناء المغاربة الاشقاء!! فليقل لنا هذا ال.. ما قول دينه في الصوم إذن، إن لم يكن مسلما..!!
هذا جيل قلة قليلة من ” البراهش المخنثين “‘ عديمي التربية سلوكا وفيما. هذا هو جيل الغد. لك الله يا وطني..
التحقيق او هاد الشي كامل حيت كلاو. حتى ‘فالفكاهة’ ديال رمضان مانقبلهاش. ما هذا العبث !!!
هؤلاء يجب أن يطبق فيهم قانون الإفطار العلني وقانون التحريض على أمر جرمه القانون. حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاستخفاف بالمقدسات الإسلامية…
هؤلاء ليس قصدهم الإفطار وإنما قصدهم استفزاز الصائمين تحت مسمى الحرية وقد يكونوا مدفوعين من جهات معينة هدفها محاربة الإسلام
إذا كان شرع اليد وقانون قضاة الشارع هو المسيطر في البلاد إذا فنحن نعيش تحت نظام دكتاتورية البلوريتاريا أي فرض إرادة الأغلبية على الأقلية ولذلك فعلينا تكوين مجتمع أقليات موازي ونطالب الدولة المغربية بمنحنا الحصانة القانونية ورخص حمل واستعمال السلاح وخصوصا المسدسات، ويوجد حل وسط وهو أن تمنحنا الدولة غيتوهات لايسكن فيها سوى العلمانيون والملحدون والأحرار ومدارسنا الخاصة تكون مسيجة ومراقبة بأحدث وسائل المراقبة ومحروسة من طرف شركات أمنية خاصة مدججة بالأسلحة أن تكون لنا جمعيات ومنظمات ومؤسسات خاصة بنا وأن تكون لنا مشاريع تجارية ومقاولات خاصة بنا وأن نكون مستقلين ماديا واقتصاديا عن بقية المغاربة ونتعامل مع بعضنا البعض ونتزوج من بعضنا البعض وخيرنا ورزقنا لايديه غيرنا وأن لانحتاج للمسلمين الإرهابيين في كسب قوت يومنا لأن من يعتمد على العدو في كسب معيشته هو بلاشك سيكون معذبا في الأرض هذا هو نفس الشيء الذي يطبقه المسلمون. هذا إذا أردتم أن نعيش جميعا في هذه البلاد وأما إذا أردتم منح البلاد للشماكرية والإرهابيين فلن يكون علينا عندئذ سوى أن نخلي لكم البلاد ونتنازل لكم عن الجنسية ونطوي صفحتكم إلى الأبد