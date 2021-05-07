أمن مراكش يحقق في إفطار علني أمام مدرسة

فتحت مصالح الأمن بمراكش، الجمعة، تحقيقا في تسجيل مرئي يوثق لإفطار مجموعة من التلاميذ بشكل علني بمحيط مؤسسة للتربية والتكوين بحي المسيرة بمقاطعة المنارة مراكش.

وخلال هذا التسجيل المرئي، تناول التلاميذ قطعا من الحلوى، وشربوا عصيرا وماء؛ ما أثار استنكار زملائهم الذين لم يقبلوا هذا التصرف.

وأثار السلوك الذي قام به التلاميذ استنكارا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ففئة اعتبرت الأمر منكرا لا يبشر بخير، وأخرى طالبت بعدم نشر هذا المقطع وبتفعيل القانون، وتساءلت تدوينات أخرى عن هوية هذه الفئة من المتمدرسين.

ورفعت تدوينات أخرى أكف الضراعة طالبة لهم الهداية، ومحملة مسؤولية ما قاموا به من تصرف إلى تنصل أولياء أمورهم من تحمل مسؤولية تربيتهم والعناية بهم.

من جانبه، رفع الفاعل الحقوقي عمر أربيب صوته عاليا، قائلا: “لا لمحاكم التفتيش والفصل 222 من القانون الجنائي”، مضيفا: “حرية المعتقد حق مكفول بموجب القوانين الدولية”.

وأشار أربيب إلى أن “التحريض ضد قاصرين بدعوى مخالفتهم للشرع قد يؤدي إلى إعمال ما يسمى شرع اليد، ويمس بسلامتهم”.