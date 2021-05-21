الشرطة تطيح بمتورطَين في السرقة بمراكش

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المدينة جليز بمراكش، اليوم الجمعة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وحيازة أشياء محصلة من السرقة وكمية من المخدرات والمشروبات الكحولية.

وكشفت مصادر أمنية لهسبريس أن الفرقة المذكورة تمكنت من تنفيذ هذا التدخل على خلفية معلومات توصلت بها، وبتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على الأبحاث والتحريات المنجزة في شأن سرقات بالكسر من داخل منازل بقطاع الدائرة الأمنية 16 بمقاطعة جليز مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أنه على ضوء استثمار هذا التنسيق لنتائج التحريات تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، ليتم وضع كمين أمني محكم، مكن من ضبطه متلبسا بمحاولة تصريف بعض المسروقات.

وأسفرت إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة بتنسيق مع النيابة العامة بمنزل الشخص المعني عن حجز صفيحتين من مخدر الشيرا وكمية من الخمور، ومجموعة من الدراجات الهوائية وأشياء أخرى مشكوك في مصدرها، أقر المشتبه فيه بسرقتها بمساهمة شخص ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذي تم توقيفه كذلك.

ومن أجل البحث الأولي، أخضع الموقوفان لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.