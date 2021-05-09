أمن مراكش يفكك عصابة متخصصة في سرقة السيارات

أمن مراكش يفكك عصابة متخصصة في سرقة السيارات
صورة: أرشيف
الأحد 9 ماي 2021 - 15:34

أوقفت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المدينة جليز بمراكش، السبت، عناصر عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

وتمت هذه العملية إثر نتائج الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذا الشأن، التي مكنت من تشخيص هويات المشتبه فيهم، وتوقيف ثلاثة من ذوي السوابق القضائية.

وبتنسيق مع النيابة العامة، كشف البحث الأولي مكان إخفاء الأشياء المحصلة من السرقة التي كان الموقوفون يحتفظون بها بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش.

ومن أجل ضرورة البحث، تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار التقديم أمام العدالة.

الفرقة الحضرية للشرطة القضائية سرقة السيارات عصابة متخصصة في السرقة مراكش

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