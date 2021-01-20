أم عازبة تعتدي على رضيعها في مدينة تاوريرت‎

أم عازبة تعتدي على رضيعها في مدينة تاوريرت‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:20

تفاعلا مع مضمون شريط معمم على مواقع التراسل الفوري، يوثق لارتكاب امرأة أعمال عنف وإيذاء جسدي في حق رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت تمكنت من تحديد هوية الفاعلة، البالغة من العمر 26 سنة، وتوقيفها؛ وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي في حق رضيعها.

وأوردت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم نقل الرضيع الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع الاحتفاظ بالمشتبه فيها، وهي أم عازبة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أم عازبة الأمن الوطني تاوريرت‎ رضيع

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‫تعليقات الزوار

4
  • باعمراني
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:31

    شنوا ذنب الرضيع مبغيتيهش متقتليهش روح خلقه الله….عطيه لشي أسرة تكلف بيه مكاينش لخرج علين قد هاد الجمعيات النسوية لتدافعوا على الإجهاض وقتل الأرواح البريئة

    31
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  • التوعية والارشاد
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:38

    استسمح الرجاء منكم مد يد المساعدة لها بحكم صغر سنها وزد إكثئاب الولادة خاصة وانها عازبة والله اعلم بحالها لانشجع لاعلى الانحراف ولا على العلاقات الغير الشرعية ولكن ماحدث قد وقع معالجتها ودعمها النفسي سيجنبنا خروجها للشارع خاصة وانها صغيرة واللهم عافينا يارحيم واسترنا بسترك المبين

    37
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  • عبد ربه
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:44

    لما لا نسمي الأشياء بإسمها إنها فتاة زانية وليس أم عازبة

    14
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  • مغربي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:49

    الاسم يكفي انها تنتمي الى فئة الامهات العازبات ماذا تتوع منهن

    -6
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