أم عازبة تعتدي على رضيعها في مدينة تاوريرت‎

تفاعلا مع مضمون شريط معمم على مواقع التراسل الفوري، يوثق لارتكاب امرأة أعمال عنف وإيذاء جسدي في حق رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت تمكنت من تحديد هوية الفاعلة، البالغة من العمر 26 سنة، وتوقيفها؛ وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي في حق رضيعها.

وأوردت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم نقل الرضيع الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع الاحتفاظ بالمشتبه فيها، وهي أم عازبة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.