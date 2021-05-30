أنكر تطلق سلسلة الشواحن Nano II الجديدة

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق سلسلة الشواحن Nano II الجديدة، والتي تعتمد على تقنية GaN-II المتطورة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن Nano 2 Charger الجديد يتوفر في ثلاثة موديلات بقدرة 30 أو 45 أو 65 وات، ويمتاز بحجم مدمج للغاية مقارنة بالموديلات السابقة.

وأكدت أنكر على تطوير تقنية GaN في الشواحن الجديدة إلى تقنية GaN II المتطورة مع زيادة تردد التشغيل بمقدار 20%، وبالتالي فإن الشواحن الجديدة من سلسلة Nano II تعمل بشكل أكثر كفاءة عند تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر ويتولد عنها سخونة أقل من الموديلات السابقة، ويمكن شحن هاتف أبل آيفون حتى 3 مرات أسرع من الشاحن الأصلي 5 وات.

وتتوافق شواحن Nano II GaN الجديدة مع وظيفة الشحن السريع Super Fast Charging المتوافرة بأحدث هواتف سامسونج، كما تقوم بشحن جهاز أبل ماك بوك آير “بسرعة كاملة”، وتغطي شواحن نتريد الغاليوم الجديدة من أنكر نطاق طاقة 60 و45 و30 وات، وتشتمل على منفذ شحن USB-C، بالإضافة إلى توافر تقنية الشحن PowerIQ 3.0 الخاصة بشركة أنكر.

ويأتي شاحن أنكر Nano II بقدرة 65 وات بأبعاد 7ر41 x 36 x 44 ملم، ويتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب عن طريق منفذ USB-C، بالإضافة إلى إمكانية شحن الأدوات الأخرى مثل سماعات الرأس اللاسلكية أبل AirPods والساعة الذكية أبل Watch أو جهاز الألعاب نينتندو Switch.

ويأتي الشاحن Nano II الجديد بقدرة 45 وات بأبعاد 7ر37 x 35 x 41 ملم، ويمكن استعماله مع الكثير من الهواتف الذكية مثل أبل آيفون بدءا من آيفون 8 وهواتف سامسونج جالاكسي S9 وجلاكسي Note10 وجوجل Pixel 3 وسوني Xperia XZ3.

وتهدف أنكر من خلال الشاحن Nano II بقدرة 30 وات إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين يرغبون في استعمال شاحن خفيف وصغير الحجم؛ حيث إنه يأتي بأبعاد 31.5 x 4ر30 x 38 ملم، ويتيح إمكانية شحن جهاز الألعاب نينتندو Switch أو جهاز أبل ماك بوك آير.