"أواصر تيفي" تحتفي باليوم العالمي للمهاجرين

أعلنت البوابة الإلكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج “أواصر تيفي” أنها ستقدم، بمناسبة 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجرين، سلسلةً من البرامج والنقاشات لفائدة مغاربة العالم؛ وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين الخميس 17 والإثنين 21 دجنبر 2020.

وستركز البرمجة، وفق بلاغ صادر عن البوابة، “على موضوعات تتعلق بحقوق مغاربة العالم ومصالحهم، خاصة الفئات الهشة، وبإسهامات الجالية المغربية في شتى الميادين العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، سواء في بلدان الإقامة أو في بلد الأصل، وعلى قضايا الشباب أيضا، كما ستسلط الضوء على الرهانات والتحديات الرئيسية التي لها علاقة بالمستجدات الراهنة”.

ويصادف يوم 18دجنبر أيضا احتفالَ العالم باليوم العالمي للغة العربية، الذي سيحتفي به مجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع رشيد سانتاكي، مؤسس برنامج “الإملاء الضخم”، الذي يُبث على إذاعة “France culture” ويُحقّق معدلات قياسية في نسب المتابعة، ومع المعاهد الفرنسية بالمغرب، وأيضا مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، ومنشورات يوماد، من خلال تنظيم إملاء يوم 18 دجنبر في الساعة السادسة والنصف مساء (18:30)، وبرنامج في الساعة الثامنة مساء (20:00) حول موضوع: “عندما تتفاعل اللغات مع اللغة العربية من أجل التقريب بين الشعوب”.