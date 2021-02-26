"أوزون" تحدث مناصب شغل في تنظيف الخميسات

بعد الثقة التي نالتها من المجلس الجماعي للخميسات، ومصادقة وزارة الداخلية، تعطي مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، يوم الاثنين المقبل، الانطلاقة الرسمية لتدبير نظافة المدينة خلال السبع سنوات المقبلة؛ وذلك بحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبي المدينة وفعاليات المجتمع المدني.

وقد حازت شركة أوزون زمور الخميسات، أحد فروع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة الخميسات بمبلغ قيمته 15928032.00 درهم سنويا لجمع ما يفوق 43 ألف طن من النفايات كل سنة.

والتزاما منها بدفتر التحملات واتفاقيتها الموقعة مع جماعة الخميسات وفرت شركة أوزون أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف. كما ستستثمر الشركة في العنصر البشري المحلي، بتوفير أزيد من 150 منصب شغل لأبناء المدينة والإقليم.

وتعتبر أوزون للبيئة والخدمات المجموعة المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة؛ الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات “الإيزو” العالمية (ISO 9001) للجودة و (ISO14001) للبيئة و (OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعي الضرائب المصنفة”، كما حازت على جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات.

كما حازت مجموعة أوزون على جائزة جلوبال العالمية كأفضل شركة عربية في الخدمات العامة، وتوج رئيسها عزيز البدراوي أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المائة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018.

كما توج رئيسها عام 2020 أفضل رئيس تنفيذي عربي، وتعد مجموعة أوزون للبيئة والخدمات أفضل شركة تشتغل بقطاع البيئة على مستوى العالم العربي. وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لاختيار أفضل 12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها، اختير عزيز البدراوي كشخصية العام في فئة “البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في أزيد من خمسين مدينة مغربية، وبجميع موانئ الصيد البحري (77 ميناء)، وبسبعة مطارات دولية بالمملكة، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج). وقد حرصت الشركة على خلق فرص شغل تجاوز عددها تسعة آلاف عامل، وتتوفر على أسطول ضخم من الآليات يزيد عن ألف و300 آلية.