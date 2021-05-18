إتلاف أملاك يوقف 38 شخصا بالدار البيضاء

نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في توقيف 38 شخصا، بينهم خمسة قاصرين؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بــ23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق البلاغ عينه، فقد استدعى الحدث تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن إعادة فرض النظام العام وتوقيف 38 شخصا من بين المشتبه فيهم، حيث تم إيداع الراشدين من بينهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وجب معاقبتهم بعقوبات حبسية صارمة لانهم مجرد مخربون لا نفع منهم
والله أصبحنا أضحوكة في العالم وضربنا الرقم القياسي في تهمجيت ومزال كايقولوا ليك بغاوا تحركوا لأروبا لاش باش اديوا تهمجيت ديالهم معهم لاوروبا.38شخص ثم القبض عليهم ومزال الرقم سيكون في اتفاع مستمر.واش هادوا نيت هو الشعب لي كان كايقول حرماتوا الدولة من صلاة التراويح.هاد الاجرام كلوا تكسير ممتلكات الناس والتخريب ومهاجمة القوات العمومية ومقاومتهم وما خفي أعظم ومزال غير كيقول البعض هنا المرأة هي الفاسدة والذكر هو الملاك الطاهر طز
وماذا عن أولئك المراهقين والشباب الذي يجوبون أحياء الدارالبيضاء بكلابهم. والذين يتجولون بدرجاتهم النارية في كل الاتجاه في انتظار لحظة مواتية للسرقة…
راه هاذ الفيلم لن ينتهي ولن ينتهي حتى تعاقبو أولياءهم ويخلصو كل ما فعلوه اولادهم المجرمين.
يجب على الدول او القضاء بإرسالهم الى التجنيد الإجباري لإعادة تربيتهم اما السجن فهو الا رحمة واوطيل خمسة نجوم بالنسبة اليهم وحتى مجرم يخاف السجن الان لانهم يتمنوه وأحسن من منازلهم.