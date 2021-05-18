إتلاف أملاك يوقف 38 شخصا بالدار البيضاء

نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في توقيف 38 شخصا، بينهم خمسة قاصرين؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بــ23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ عينه، فقد استدعى الحدث تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن إعادة فرض النظام العام وتوقيف 38 شخصا من بين المشتبه فيهم، حيث تم إيداع الراشدين من بينهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.