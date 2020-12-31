إجراءات مشددة تؤمن ليلة "البوناني" بالناظور

فرضت العناصر الأمنية بالناظور، بمختلف تلاوينها، ليلة الخميس-الجمعة، إجراءات مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ما تعرفه البلاد من فرض حالة الطوارئ بسبب الحالة الوبائية.

وشملت الإجراءات الأمنية الاستثنائية، التي تأتي في إطار تأمين احتفالات رأس السنة بالناظور، تكثيف دوريات الشرطة وتعزيز الحواجز الأمنية في مختلف الشوارع الحيوية ومراقبة العربات للتأكد من توفر سائقيها على رخصة التنقل الاستثنائي ورفع مستوى الجاهزية الأمنية إلى حالته القصوى في الأحياء والساحات والأماكن العمومية ووسط المدينة لمنع ومواجهة أي انفلات محتمل على غرار ما هو مألوف من احتفالات وأنشطة مناسبة حلول العام الجديد.

عبد العزيز مرابو، نائب رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، أبرز أن الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق اليقظة القصوى للحفاظ على الأمن العام في ظلّ الظرفية الحالية المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة الأمنية بالناظور استنفرت مختلف أجهزتها من فرق التدخل والأبحاث والدراجين والشرطة القضائية والهيئة الحضرية والاستعلامات العامة، لتأمين مرور هذه المناسبة في أجواء أمنية عادية في مختلف أرجاء مدينة الناظور.