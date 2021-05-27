إجراءات وقائية تواكب امتحانات "الباك" بالناظور

انطلقت الخميس، امتحانات نيل شهادة الباكالوريا بعدد من مراكز الامتحان التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور.

وقد اجتاز المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 2977 فردا، الامتحان الجهوي المقرر يومي الخميس والجمعة.

وتجري الامتحانات الإشهادية، على غرار السنة الماضية، وفق تدابير وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد شملت تخصيص قاعة واحدة لعشرة مترشحين، إضافة إلى فرض إلزامية ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد وتعقيم اليدين باستمرار.

وتزامنا مع انطلاق إجراء الامتحانات، قامت سامرة بروك، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، رفقة الفريق الإقليمي المصاحب لها، بتفقد عدد من المراكز للوقوف على الظروف والإجراءات التربوية والإدارية العامة لاجتياز امتحانات الباكالوريا.

وقالت سامرة بروك، في تصريح لهسبريس، إن “امتحانات الباكالوريا تمر هذه السنة، كما في السنة الماضية، في ظل ظروف استثنائية، اقتضت منا جميعا استعدادات مكثفة لتأمين اجتيازها في أفضل الظروف”.

كما ثمنت المديرة الإقليمية “جهود كافة المتدخلين من الفريق الإقليمي للامتحانات والأطر الإدارية والتربوية لإنجاح الإجاءات العامة لاجتياز امتحانات الباكالوريا” داعية إلى مزيد من الحيطة والحذر.

وبلغ عدد مراكز الامتحان بمختلف الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، حسب إحصاءات رسمية، 40 مركزا، كما سيجتاز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا هذه السنة ما مجموعه 7291 فردا، منهم 4314 من المترشحين الممدرسين، و2977 من المترشحين الأحرار.