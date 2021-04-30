إداريون في مراكش يطالبون بـ"إطار متصرف"

نظم التنسيق الثلاثي لجمعيات هيئة الإدارة التربوية وقفة احتجاجية الخميس، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، تنزيلا لبرنامجه الاحتجاجي.

ورفع المحتجون خلال الموعد شعارات من قبيل: “هذا زمان المقاطعة باي باي زمان الطاعة”، مع لافتة كتب عليها: “من معترك اللاعودة إلى غاية تحقيق مطالب الإدارة التربوية”، تأكيدا على استمرارهم في التصعيد خلال المرحلة الثانية من برنامجهم.

وخلال هذا الاحتجاج، الذي يأتي في سياق إضراب وطني يمتد ليومين، طالب مديرو المؤسسات التعليمية ومديرو الدراسة والأشغال والحراس العامون بـ”الحق في تغيير الإطار إلى درجة متصرف تربوي، والأحقية في خارج السلم بالنسبة لأطر السلكين الابتدائي والإعدادي”.

وشدد المحتجون على ضرورة تلبية مطالبهم بعد وعود تلقوها من الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، منذ سنتين، دون أن يتم تفعيلها على الواقع، حسب شعارات وكلمات تخللت الوقفة الاحتجاجية.