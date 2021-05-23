إسبانيا تؤكد ضرورة مثول زعيم جبهة البوليساريو أمام المحكمة العليا

بعد إطلاق المغرب تحذيرا من مغادرة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التراب الإسباني دون تقديمه أمام العدالة، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا، اليوم الأحد، إنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو أن يواجه اتهامات قانونية في حقه أمام القضاء بإسبانيا.
وأضافت وزيرة خارجية إسبانيا أن غالي قدم إلى إسبانيا من الجزائر لتلقي العلاج، مشددة على أنه مطالب بمواجهة القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية.
وصرحت أرانتشا جونزاليث للإذاعة الوطنية الإسبانية قائلة: “وعدنا بمعاملة هذا الشخص معاملة إنسانية. كان في وضع حرج بسبب مشكلاته الصحية المتعددة، ومنها إصابته الشديدة بكوفيد-19”.
كما أشارت المسؤولة الحكومية نفسها إلى أنه “عندما يتعافى بمقدوره أن يغادر. وفي تلك الأثناء سيواجه سلسلة من الدعاوى القضائية، ونأمل أن يتمم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني”.
وهذا أول تصريح رسمي تدعو فيها وزيرة الخارجية الإسبانية إبراهيم غالي إلى المثول أمام القضاء قبل مغادرته التراب الإسباني، وذلك بعدما صعد المغرب من لهجته بخصوص إمكانية السماح له بالمغادرة دون مساءلته حول الشكايات المرفوعة ضده.
وحذرت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، أول أمس الجمعة، من أنه في حالة اختارت إسبانيا إبعاد إبراهيم غالي عن أراضيها بـ”الغموض” نفسه الذي دخل به، “فهي تختار إذن تدهور العلاقات الثنائية” مع المغرب.
وأوضحت السفيرة المغربية أن “واقعة غالي اختبار لاستقلال القضاء الإسباني الذي نثق فيه تماما، لكنه أيضا اختبار آخر لمعرفة ما إذا كانت إسبانيا تختار تعزيز علاقاتها مع المغرب أو تفضل التعاون مع أعدائه”.
الحمد لله دبلوماسية بلدنا الحبيب في طريقها الصحيح مزيدا من العمل لقهر اعداء الوطن و وحدتة الترابية
نتمنا شفاء العاجل لسي بطوش باش يتحاكم وتقوم حرب احمل سلاح وازهق ارواح الاعداء
يحيا العدل ، عاش الملك محمد السادس ، العز للمغرب وللمغاربة ، الان تم اثبات ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس كما قال وزير الخارجية ناصر بوريطة المقتدر والمحبوب
و كدلك متابعة المتواطءين في دخوله بجواز سفر جزاءري بهوية مزورة
هذا درس قوي لحكومتنا الموقرة كي تدرك أن الدول الأوربية متضامنة فيما بينها ولن تتردد في قلب الطاولة على المغرب والتكشير عن أنيابها مهما انصاع المغرب لتعليماتها وهرول لإرضائها كما كان يفعل سابقا وربما لا يزال..لهذا على الحكومة المغربية أن تدرك اليوم أن كل رأسمالها الذي يجب عليها أن تعتني به جيدا وتستثمر فيه هو شعبها..فهو الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت لها..
من كان يعتقد أن دخول مجرم الحرب غالي قائد المليشيات الانفصالية إلى إسبانيا سيمر مرور الكرام فهو واهم، ومن اعتقد أنه بإمكانه لي يد المغرب فيد المغرب قوية وسترد الصاع صاعين وثلاث.
نحن على مواقفنا العادلة تجاه المجرم الانفصالي،ونحن مستعدون لكل الاحتمالات ونحن صغار واحدا أمام جلالة الملك المعظم
جملة عندما يغادر عندها سيمثل امام القضاء يعني انها ستسمح بمغادرته اسبانيا و بعدها ستتابعه فضائيا منتهى اللف و الدوران و اللعب بالكلام
ليس هناك لااستقلال القضاء،لاشيء اخر سوى محاولة حفض ماء الوجه للمغرب للحفاض على مصالحهم فقط.
دخل معاهم السخون …تحياتي للسيد بوريطة
باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
عليكم اتمام مابدأتم وعسى ان تكرهوا شيئا وهوخير لكم هاانتم ترون ما حصل مع الاسبان الخونة الجبناء ،والان الى النقطة الموالية الا وهي المطالبة بتحرير سبتة ومليلية المغتصبتين لا تخافوا اعداء الوطن فانهم جبناء يخشون الجردان ولا يقوون على اي شيئ .
العز لبلدي الحبيب وخا انا مقيم بإسبانيا .. الوطن هو الاول
على المغرب ان يواجه اسبانيا بوجهها الحقيقي المنافق.. اسبانيا ادخلت الرخيص الى اراضيها بموافقة على اعلى مستوى لان الدولة العميقة هي من تحكم عندما يتعلق الامر بالاضرار بالمغرب كيفما كان الحزب او الاحزاب التي تشكل الاغلبية.. اسبانيا خططت لاستهداف المغرب بالتحالف مع اعداءه لان هناك قرار بتحجيم المملكة المغربية والعمل على اضعافها ووقف نفوذها المتعاظم في المنطقة اقتصاديا و امنيا و استخباراتيا و سياسيا.. لكنها راهنت على الحصان الخاسر.. هناك كثير من الاسبان لا يحبون المغرب الحصان الرابح في منطقته.. لكن هؤلاء الاغبياء لم يفهموا بعد ان عدم رهانهم على الحصان الجيد لن يمنعه من الفوز.. اظن ان بلادة العصابة في كوريا الشرقية قد انتقل الى احفاد بورقعة بسبب كثرة الاحتكاك.. حفظ الله بلادنا و نصرها على جيران السوء والمكر و الخديعة..
“”نأمل أن يتمم التزامته “، عبارة نأمل و نتمنى لا تبشر بخير اسبانيا تحاول ان تستهين بالمغرب مرة ثانية
نريد اعتراف رسمي بالصحراء المغربية . وفتح قنصلية اسبانية في الصحراء المغربية. وسترجاع المدن المحتلة. ومحاكمة ابراهيم غالي .وبدالك تكون اسبانية بلاد صديق. وحليف استرتيجي للمغرب .الإمبراطورية المغربية.
إنتصار جديد لدبلوماسية المغربية في إنتظار إستكمال الوحدة الترابية إن شاء الله
نعم نتمنى مثول اكبر مجرم لاخطر عصابات امام اامحاكم الاسبانية ولا يمكن ان لا تمر مر الكرام على شرذمة الكبرنات .سنطالب ب ما بعد الفضيحة . التزوير الدولي وعدم الثقة في العصابات والاحتيال العابر للقارات وانتحال صفات لا يسمح بها القانون الدولي. سنطالب بهذا انشاء الله امتم محكمة لاهاي ولديبلوماسيتنا واسع النظر .
فليعلم الكل ان المغرب هو الشهامة هو العلى هو المجد هو الكرامة و الشجاعة، أسد الدبلوماسية معالي الوزير السيد ناصر بوريطة يعدي درس لكل من تطاول على وطننا الحبيب. افتخر يا مغربي الله الوطن الملك و الصحراء مغربية و عاش الملك و الشعب
و أنا أقول لي وزيرة خارجية إسبانيا علاه نتي لخاطرك تقولي هاد الهدرة
بن بطوش جاب الربحة عليه من الله مايستحق عقبال الجنرالات المساندين لهم
ازمط ازمط المعلم معامن طاحو ولاد بورقعة حصلو
اللهم أخفض بلادنا المغرب الحبيب
سيغادر من إسبانيا إلى أحد الدول الإسكندنافية محتجين أنه ليست هناك مراقبة بين دول الإتحاد الأوروبي تم إلى الجارة الشرقية.
المصدر: خبير بقوالب سبليون
في السياسة بين الدول، لا يوجد شيئ اسمه انسانية، بل توجد مصالح فقط، و على اسبانيا ان تختار مصالحها، اذا كان السوق الاسباني يريد خسارة السوق المغربي و الذي يعد اهم سوق له و بوابة اه نحو افريقيا، و خسارة اتفاق الصيد البحري و الترحيب بموجات الحراقة من المغاربة و دول جنوب الصحراء، و غيره من المصالح، فمرحبا بالغالي الرخيص عندكم، اما اذا كانت عقدة الانا الاعلى تفوق مصااحهم ، فلينتضرو الاسوء، نعلم جيدا ان الاوضاع في المغرب من بطالة و فقر و جهل متفشية بشكل كبير و هذا هو الوضع الحالي يستلزم سنوات لتغييره، لكن باستعملها كورقة ضغط على الجارة الشمالية هته خطة ذكية، ليعرف الجال حجم المعانات التي يمكن ان يتسبب له بها المغرب.
إذا ما تم تقديم غالي للعدالة، و وجهت له تلك التهم خاصة الاغتصاب فسيكون مصير باقي سنوات عمره داخل القفص الفولاذي. فهذه الجرائم بإسبانيا تواجه بأقصى العقوبات، ولا ننسى ما قامت به إسبانيا بعدما دخلها الإسباني مغتصب 11 طفل مغربي، الذي استفاد من العفو الملكي ( ???????) حيث اقتيد بمجرد وطئ رجليه التراب الإسباني إلى السجن.
ادخول الحمام ابحال اخروجو .كيسحاب ليهم غادي يدخل يتداوى او يخرج ما عرفو حد ما شافو حد ما اعلى بالهمومش ان المخابرات المغربية البق ما يزهق .ذابا هادي هي الفرصة باش انحطوا النقط على الحروف امع هاذ الجيران اما معنا او ضدنا.اللعب من تحث الطاولة انتها عهده .
الحمدلله المملكة المغربية تلقن الجيران دروسا في الفصل بين السلط ، الرجل عليه قضايا فمن الطبيعي جدا أن يتقدم للمحاكمة وهذا من اختصاصات الجهاز القضائي الاسباني والذي سيكون أكبر متضرر في حالة عدم قيامه باختصاصاته لأن هذا سيضع هذا الجهاز المفروض انه مستقل في مكانة لا تليق تجاه الاسبان أنفسهم . حقيقة أنا سعيد لكفاءة الأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية المغريية وعن الاجراءات المتخذة والتي أربكت الدول التي كنا نعتقد انها منزهة عن الخطأ ومدركة لألاعيب ودسائس العسكر الجزاىر والذي يأخذ الشعب الجزائري الشقيق كرهينة لغايات دنيئة وخاسرة ومكلفة اقتصاديا وانسانيا
يجب ان يعاقب اولا على تزوير هويته لدخول لاسبانيا الغبية. يبقى انه هو المسؤول الاول و الاخير على استعمال هوية مزورة. ارى انه يجب ان نستغل هاذه القضية اعلاميا و قضائيا بطريقة اكتر فعالية و مهاجمة اسبانيا عن طريق اوروبا لخلق نوع من الارتباك فيما بينهم و كذلك للتفرقة. تقبلو مروري
ألم تجد الجزائر اسما آخر غير بطوش الفكرون … نداء الى القاعدة …تعال يا بطووووووش ….بطوش قاااااااام …..قاليك …بطوش تزوج بطوشة و ولدو بطاطيش صغاااار ههههههههه
يجب الضغط على بنو رقعة لتسليم هاد المجرم لسلطات المغربية .
بدات اسبانيا كتفكر بحكمة. أكيد وراء هذا القرار أناس حكماء بإسبانيا. لأنه من غير ممكن بلاد عريقة مثل اسبانيا تسقط في فخ بلاد ظهرت في أواخر الستينات، وتقبل بليترات من ثروة معدنية سيصبح المغرب في المستقبل القريب من بين الدول المنتجة والمصدرة له. كمغاربة أحرار تواقين للعدل ونحب العدل للجميع نرحب بقرار وزيرة الخارجية الإسبانية.
تفكيك الإتحاد الأروبي مسألة وقت فقط ، ولهذا المغرب بدأ التحرك إستباقيا لما يترتب عن ذلك من إنزلاقات وأطماع الدول الإستعمارية وبالتالي إبراز المغرب كقوة إقليمية في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا لتقليص دور القارة العجوز مرحليا ،والإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يدخل في هذا الإطار، والإحتفاظ بورقة إخواننا اليهود المغاربة المهجرين من أروبا بطرق مهينة وإستقبالهم على أراضي المملكة الشريفة سيأتي دورها مستقبلا، والتحالف الإستراتجي بين المغرب وإبريطانيا وخروجها من الإتحاد كذلك بعثر أوراق إسبانيا ألمانيا وفرنسا المنافقة ، فالمغرب لديه عدة أوراق رابحة وما نراه من مناوشات حاليا هو فقط لإظهار وتحديد الأعداء الحقيقيين للمغرب وإخراجهم للعلن والتعامل معهم على هذا الٱساس فإما الإعتراف بمغربية الصحراء وإنهاء الملف أو عقوبات إقتصادية وأمنية ، أما الجزائر والبوليزاريو فما هما إلا دُمى في أيدي الإستعمار لإبتزازنا وإضعافنا لنهب خيراتنا ، وبالتالي فالأمور تسير بوتيرة سريعة نحو تشكيل النظام العالمي الجديد وما كورونا إلا وسيلة للوصول لذلك ،فالعالم يتم تشكيله من جديد والبقاء للأقوى والمغرب يقرأ التحولات
الكموني لمتحك ميعطي الريحة. مغرب الأمس ليس مغرب اليوم. قالها واحد السيد الله اذكره بخير.
أجل الحمد لله سياسة المغرب الحبيب في الخارج في الطريق الصحيح لكن سياسته الداخلية مازالة تسبح
محاكمة بن بطوش هي من المسلمات لكن يجب ان يضغط المغرب على اسبانيا حتى يحاكم المتوريطين في تزوير هوية رءيس المرتزقة(4 جينيرالات جزاءريين)
نعم الدبلوماسية المغربية، يجب عدم الخنوع والخضوع، فرض الرؤية المغربية، معاملة أعداء الوحدة الترابية للمملكة بكل صرامة، لا يعقل هذه الدول الاستعمارية، تستغل ثروات بلدنا، تفرض علينا شروط الهجرة، تستغل اليد العاملة المغربية، تخرب اقتصادنا الوطني،….، وبالمقابل تستقبل أعداء الوحدة الترابية، وتشاكس مغربية أقاليمنا الجنوبية،وتتوفر وتعلم الحقائق التاريخية والجغرافية للمملكة المغربية، زيادة على أنها كانت الدولة المستعمرة لأقاليمنا الجنوبية،
لم يعد مقبولا التسامح والتعامل من طرفنا فقط بعلاقات حسن الجوار، علينا الند بالند ، ومواجهة كل يخول لنفسه الاعتداء على وحدة أراضينا، والتوجه كذلك إلى المحاكم الدولية لمقاضات المعتدين، ومن يمول الانفصاليين وشرذمة المرتزقة.
هذا ما نتمناه نحن المغاربة كما يتمناه كذلك ضحاياه الحاملين للجنسية الإسبانية وكل من يدعو إلى حقوق الإنسان في العالم لكن ما نتمناه بالخصوص أن تسير العدالة والقضاء الإسباني بطريقة نزيهة ومن غير أي تدخل خارج عن الإطار القانوني ويأخذ مجراه الطبيعي وبن بطوش يأخذ جزاءه الدي يستحقه.
الحق يعلو و لا يعلا عليه …هذه بداية نتائج الدبلوماسية الحازمة….
على اسبانيا ان تعي حجم ما ورطها فيه النظام الجزائري النصاب.
وعليها ايضا ان تدرك ان ديك الهضرة ديال ان سبتة و مليلية تراب اسباني اوروبي …سيبقى مجرد وهم …المغرب سيحرر المدينتين في الوقت المناسب …المشكل انه في الوقت الحالي لا يمكنه اشعال حروب على جميع الجبهات ….
سيأتي دور اسبانيا ….وقد نصل الى الاندلس و لم لا.
سيمثل أمام المحكمة من أجل إرضاء المغرب لكن ستكون محاكمة يسيرة من بعد …
لنقل سوف يسجن لكن كأنه في فندق 5 نجوم ..
لن ترضى عليك اسبانيا والجزائر حتى تفرق وتضعف قدرات المغرب
كل الإحترام والتقدير للديبلوماسية المغربية بقيادة الوزير الشاب بوربطة وسفيرة صاحب الجلالة في إسبانيا فعلا مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس وما نتمناه أكثر ان يكون مغرب المستقبل مغرب الحريات والازدهار والرخاء لكل المغاربة بإذن الله
وبطبيعة الحال سيطلق سراح غالي الرخيص بعض استنطاقه ويغادر اسبانيا تحت ضمانات جنرالات الجزائر فهو بريء إلا أن يثبت إدانته .
ومن بعد لا يزال التحقيق سرايا حتى يتوفى ….
والاخبار فراسكم….
هذه هي الدول الأوروبية لي صدعات لينا راسنا بحقوق الإنسان والديموقراطية وفي الحقيقة هي منتوجات سياسية يقمع بها الدول السائرة في النمو لفرملتها واستفزازها لربح المكاسب الاقتصادية والعربية لشعوبها.
وفيقوا يا عرب
التاريخ لا يغفر لكم .
اتقوا الله في شعوبكم واتحدوا.
لاتعطوا الفرصة الأعداء الله.
والسلام عليكم
وبذلك ستطوى أطروحة الانفصال بصفة نهائية مع محاكمة هذا المجرم الخطير الذي بدون شك سيجر معه اسياده من عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر ناهيك عن تورط العصابة مع اسبانيا في ادخاله إلى ترابها بهوية مزورة ،تحية كبيرة جدا للمخابرات المغربية والديبلوماسية الحكيمة والمتبصرة لملك البلاد
الحمد الله علي الدبلوماسية المغربية وعلي رأسها جلالة الملك حفضه الله ورعاه. اسبانيا ركعت ويتركه في المستقبل بكتير .اخواني المغاربة المغرب اصبحة عنده قيمة في أوروبا وفي العلم المغرب قوة كبيرة في شمال افريقيا ويضرب له الف حساب . الذي ينقص في بلدي العزيز هو شوية متاع الدمقراطية وفرص العمل لشبابنا واقسم بالله انه سينافس اوروبا في كل شيء
عاش المغرب ملكًا وشعبا . وعاش اليهود المغاربة
الله. الوطن. الملك ……
الدراما. المغرب كان نزيها وصادقا معكم وانتم لستم الا جماعة الاستغلالين الله ياخذ فيكم الحق يارب
” ونأمل أن يتمم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني”
هذا الإرهابي متابع من 102 ضحية .. و سبق له الهروب من اسبانيا دون المثول أمام القضاء الإسباني ..و لذلك لا مجال للأمل .. بل وجب سحب جواز سفره ..و متابعته في حالة إعتقال إلى أن يصدر الحكم .اي تصرف غير ذالك يعتبر تحيزا و دعما لهذا الإرهابي .
و المغرب لا يمكنه حماية حدود دولة من الهجرة و الإرهاب إن كانت هذه الدولة تدعم الإرهاب .
الله الوطن الملك .
المغرب ملزم بمقاضاة اسبانيا والجزاير لاعتمادهما اسلوب التزوير والهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين وهي اعمال لاتصدر الا عن جمهوريات الموز البطوشية والدحدوحية
تحياتي إلى السيد ناصر بوريطة مع كامل الإحترام والتقدير
اين المشكلة الآن. يحب على السيد بوريطة ان يوجه رسالة شكر إلى القضاء الإسباني والى الحكومة الإسبانية على هذه الخطوة التي ستكسر الجدار الذي بناه العسكر الحركي بينا وبين إسبانيا. هذا رايي الخاص .