إسبانيا تعترف باستقبال زعيم "البوليساريو" وتتجاهل جرائم ضد الإنسانية

رغم محاولة الجزائر والبوليساريو إخفاء الوجهة التي قصدها للعلاج الطبي، أكدت السلطات الإسبانية السماح لإبراهيم غالي بالدخول إلى أراضيها لتلقي العلاج من فيروس “كورونا”، وذلك رغم متابعته سابقاً من قبل القضاء الإسباني بـ”جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب”.
وبعد الغموض حول مصيره منذ عملية مقتل “الداه ولد البندير”، خرجت جبهة البوليساريو ببيان تعلن فيه إصابة زعيمها بفيروس “كوفيد 19″، وقالت إن إصابته “لا تدعو للقلق” وإنه “يتماثل للشفاء”.
ولم يذكر بيان البوليساريو مكان تواجد إبراهيم غالي، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الإسبانية أكد أنه نقل إلى إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان القضاء الإسباني تابع إبراهيم غالي بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة صحراوية ضده سنة 2008، ثم قضية أخرى مماثلة سنة 2016، لتورطه في “ارتكاب إبادة جماعية وعمليات اختطاف وتعذيب في حق صحراويين”.
وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة لم يذكر اسمه لوكالة “أسوشيتد برس” فإن إسبانيا أوقفت الملاحقة القضائية والتحقيق ضد زعيم جبهة البوليساريو.
وقال المصدر الأمني ذاته إن “التحقيق في إدعاءات سابقة ضد الزعيم إبراهيم غالي أُغلق وليس لدى إسبانيا أي قضايا معلقة ضده”.
وطالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان عبر محاميها المدعي العام الإسباني بضرورة الاستماع إلى إبراهيم غالي، داعية إلى “إصدار بيان منع خروجه من الأراضي الإسبانية”.
وأشار محامي الجمعية الصحراوية في رسالته إلى أن زعيم تنظيم جبهة البوليساريو سبق أن رفض الاستجابة لدعوات القضاء الإسباني في نونبر 2016 في إطار القضايا المتابع بشأنها.
ورفض مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي استقبال إسبانيا لـ”مجرم متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بتندوف”، وطالبوا الدبلوماسية المغربية بالتحرك قصد استفسار الجانب الإسباني عن صحة توقيف الملاحقات القضائية في حق زعيم البوليساريو.
وكان النظام الجزائري، وفق ما كشفته مصادر متطابقة، أجرى اتصالات مع السلطات الإسبانية قصد الحصول على الضوء الأخضر لنقل إبراهيم غالي إلى مستشفيات إسبانيا.
وذكرت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية أن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا، بل بإصابة غالي بمرض السرطان، إذ جرى نقله إلى وحدة إسبانية متخصصة في معالجة الأورام السرطانية بمستشفى لوغرونيو بالقرب من سرقسطة، وأشارت إلى أن الرئيس الجزائري خصص طائرة خاصة وأطباء جزائريين لنقل زعيم الجبهة إلى إسبانيا، وذلك رغم أن الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة، زادت تداعياتها جراء أزمة فيروس كورونا.
واستغرب موقع إعلامي جزائري المعاملة التفضيلية لزعيم البوليساريو، مشيرا إلى أنه في الأيام الأخيرة مُنع العديد من المرضى الجزائريين من السفر خارج البلاد لتلقي العلاج، لعدم وجود تصريح خاص بمغادرة البلاد بسبب الإغلاق المفروض منذ العام الماضي.
وغالبا سيتنقل بجواز سفر دبلوماسي جزائري لمزيد من الحصانة
إسبانيا لا يحكمها نظام عسكري كما كان الأمر في وقت الجنرال فرانكو. القضاء مستقل، و إذا لم يقم بعمله بالمحكمة الأوربية ستكون له بالمرصاد.
الجزائر من الدول القليلة التي ما تزال تتحرك بالتلفونات.
هنالك طريقين و هما اللذان يسودان في العالم
التاريخ و الأمر الواقع
من كان يريد التاريخ فالأرض مغربية بدون منازع
و من كان يريد منطق القوة و الواقع فالأرض مغربية
الباقي هو أضغات أحلام
رفع القلم عن السفهاء و الأعداء و الحساد
رئيس العصابة يعالجه العسكر بفلوس الشعب المغلوب على أمره….
يجب على المغرب مطالبة اسبانيا باعتقال المجرم فور خروجه من المستشفى لما ارتكبه من جرائم في حق المحتجزين المغاربة. ولا شفاه الله .
على إسبانيا إحترام حقوق الإنسان والاستماع إلى الضحايا لاثبات التهماى ومحاكمة المجرمين وعلى رأس
٠٠قال ان اسبانيا أوقفت الملاحقة القظاءية في حق إبراهيم غالي؟! لكن اسبانيا كدولة ديموقراطية فيها فصل للسلطات هل يستطيع رءيس الحكومة بيدرو سانشيز ارضاء تبون وجماعته والالتفا حول هذه القضية وإغماض العين وتكبيل السلطة القظاءية المستقلة عن الجهاز التنفيذي الإسباني؟
سنرى ردة فعل القظاء الإسباني ،وسنرى امتحان الديموقراطية في اسبانيا ، امتحان القول والفعل ،علما انه ليس مطلوبا من اسبانيا السياسية أي شيء ، فقط ان تحترم الديموقراطية وتترك القظاء يمارس عمله ان اراد هو الاخر ان لم يتسيس هو الاخر
J’espère que El jaliya en Espagne ira manifestée et scandée son arrestation devant cet hôpital.
Il ne faut surtout pas laisser passer l’affaire, allez y les marocains d’espagne en milliers svp devant cet hôpital et surtout ne soyez pas en nombre faible mais en millier ça évitera que vous fassiez chasser et frapper par les voyou algérien et polizabal.
Merci de publier svp cet appel à manifestation.
يجب قطع تبادل المعلومات مع الجارة الإسبانية في ما يخص المجرمين و إخبار المجتمع الدولي فيما يخص هذه القضية في تسترها على الإرهابيين
لا يهمنا موقف إسبانيا من إبراهيم غالي فهي تسلمته من الجزائر جثة لا فاذة منه للمغرب لذلك ربما تراهن إسبانيا أننا نسعى لإعتقاله و بالتالي تضمن تنازلات مغربية في سبتة أو مليلية مقابل جثة
المغرب واضح لن تنطلي عليه اللعبة ما يهمنا هو إعتراف صريح إسباني بمغربية الصحراء كنظيره الأمريكي مقابل علاقات جيدة فقط
أما سبتة و مليلية فذاك ملف لا يقل وزنا عن الصحراء للمغاربة كافة
كيف ذهب لإسبانيا للعلاج وصديقه ومستخدمه تبون لديه أحسن منضومة صحية في إفريقيا…؟؟؟؟؟؟
((….تورطه في “ارتكاب إبادة جماعية وعمليات اختطاف وتعذيب في حق صحراويين”.
وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة ..فإن إسبانيا أوقفت الملاحقة القضائية والتحقيق ضد زعيم جبهة البوليساريو.))
على اسبانيا ان تكون واضحة مع نفسها قبل الغير، فهل اسباتيا تدعم الابادة والاختطاف والتعذيب، او بلغة اخرى هل اسبانيا، الدولة الديمقراطية ، تدعم الارهاب وتحمي الارهابيين رغما عن مجهودات المنتظم الدولي في محاربته.؟؟.سؤال وجب الحواب عليه من طرب الاسبان.