إسرائيل و"الكيف" يفجران "البيجيدي" وسط دعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي

ليلة عصيبة مر منها حزب العدالة والتنمية إثر تقديم المصطفى الرميد استقالته من منصبه الحكومي لأسباب مرضية، تلتها استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة للحزب.
وبرزت خلافات قوية داخل حزب العدالة والتنمية منذ توقيع الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل، وتعمقت هذه الخلافات بعد إعداد وزارة الداخلية طرح مشروع تقنين القنب الهندي على طاولة المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، وهو الأمر الذي كان “البيجيدي” يعارضه بشدة بسبب ما يعتبره استغلالا سياسيا للملف من قبل خصومه السياسيين، وبسبب نقاش أخلاقي ينطلق من كون تقنين “الكيف” هو بمثابة “شرعنة للمخدرات”، كما صرح بذلك عبد الإله بنكيران.
وبرر الأزمي استقالته بالقول: “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.
وقسمت مسألة استئناف العلاقات مع إسرائيل قيادة حزب العدالة والتنمية إلى فريقين؛ الأول بقيادة العثماني والرباح واعمارة، وينادي بمسايرة توجه الدولة في تدبير المرحلة الحكومية، خصوصا أن الأمر يتعلق بقرار ملكي، وهو ما دفع الوزير الرباح إلى التعبير عن استعداده إلى زيارة تل أبيب في إطار مهمة رسمية.
الفريق ثاني يضم الأزمي والمقرئ أبو زيد وآخرين يعتبرون أن “التطبيع” ضربة قاضية تعرض لها الحزب، وأحرجه أمام القواعد والمتعاطفين.
وعاد مطلب عقد مؤتمر استثنائي لـ”البيجيدي” للإطاحة بالأمين العام سعد الدين العثماني إلى الواجهة؛ إذ اعتبر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، أنه يوجد “حل وسط ربما تأخرنا فيه بعض الشيء ولكن ما يزال ممكنا، ألا وهو المؤتمر الاستثنائي”.
وأضاف حمورو، وهو أحد الغاضبين من تدبير العثماني للحزب، أن “استقالة الأخ وزير الدولة مصطفى الرميد من الحكومة، واستقالة الأخ إدريس الإدريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، تطرحان على مناضلي العدالة والتنمية أن يحددوا ما يريدون؛ هل حزبهم أم الانتخابات؟”.
وكشف المصدر ذاته أنه راسل رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، قبل استقالته، ورئاسة لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس، ملتمسا عقد اجتماع للجنة لتدارس الموقف من تقنين زراعة القنب الهندي، في ضوء المستجد الأخير المتعلق بتداول المجلس الحكومي في مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وشدد المتحدث، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه “لا يمكن لوزراء الحزب، بمن فيهم الأخ رئيس الحكومة، أن يتحملوا لوحدهم عبء الموقف من قضية حارقة مثل هاته، وعلى مؤسسات الحزب أن تساهم انطلاقا من مسؤولياتها في ترشيد النقاش والموقف من هذه القضية، حتى لا يتم توظيفها واستغلالها في مسلسل إضعاف الحزب وتعميق التناقضات داخله وبينه وبين المجتمع”.
من جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي” أمينة ماء العينين، تعليقا على استقالة الأزمي، إن الحزب “يحتاج كل أبنائه الأوفياء ومناضلاته ومناضليه ليسهموا في مساعدته على تجاوز الأزمة. الأزمة التي يجب أن نواجهها وألا نجبن أمامها وألا نستمر في إنكارها كما فعل بعضنا وقد أخطأ في ذلك”.
وتابعت قائلة إن “انتقاد أبناء الحزب لبعض اختياراته وتعبيرهم عن الغضب يستحق الإنصات والجدية في الإنصات والاستباق مهما كانت حدة النقد وقسوته مادام المحرك هو الغيرة على الحزب ومستقبله”، في إشارة إلى رفض قيادة “البيجيدي” نقاش القضايا السياسية المحرجة.
إدا كانت البيجدي ستعطل مصالح البلاد فنحن ليس محتاجين بها
الإنتخابات قربات عارفين راسهوم ماغاديش يصوتوا عليهوم ،وهما بداوا كيهربوا من هذا الحزب اللي غراق الشقف للمغاربة كاملين
الباجدة فهموا انهم تاواحد ما غادي ينتخب عليهم وشبعوا فلوس داكشي علاش استقالو .اش بقاو تايتسناو منذ تطبيع العلاقات مع اسرائيل لليوم ؟ اما بالنسبة لتقنين الكيف فهو فقط للاستعمال الطبي ماشي للتدخين ،بركة من التمثيل .
ces pégédiste croit encore qu’il peuvent l’emporter aux prochaines éléction
méme s’il l’emporte a cause du boycotte des marocains il serons chasser par la rue
السلام عليكم اصلا العدالة و التنمية لا يهمها لا مرجعية و لا دين تغير جلدها مثل الحرباء كل ذلك ليس في سبيل الوطن وانما في سبيل المال والمنصب و السلطة و تذكرون بن كيران اسف بن وجهان و ربطة العنق
هذا الحزب الإسلامي لم تعد له لا شعبية ولا هم يحزنون لقد خانوا الشعب أولا وبالتالي فمن الطبيعي ان يخونوا بعضهم والآن جاء وقت تصفية الحسابات في ما بينهم لانهم على وشك الانهيار و نهاية مغامرتهم الفاشلة بكل المقاييس
السلام عليكم.وتقول ماء العينين إن انتقاذ أبناء الحزب لختياراته وتعبيرهم عن الغضب يستحق الانصات وجدية في الانصات وبما أن الانصات للغاضبين مهم جدا ياستاذة ماء العينين لماذا إذن لم تنصتوا للشعب الغاضب على طريقة تسييركم لأموره او أنكم لما رأيتم حزبكم يغرق تريدون الانصات لبعضكم البعض وليس للشعب حتى تنقذوا ما يمكن انقاذه وخصوصا أن الانتخابات على الأبواب.كلكم شلاهبية ولا تهمكم إلا مصالحكم وليس الوطن وابمواطن ونتمنى أن يندثر حزبكم هذا كليا وبلا رجعة لعله يشفي ولو القليل من العذاب اللذي أذقتموه له خلال ولايتكم المشؤومة على المغرب برمته.سوف ندعو الله ليل نهار أن يأخذ منكم الحق لأن بسببكم افقرتم الشعب وأغنيتم الاغنياء وأغنيتم حتى أنغدفسكم يا أصحاب غرغري أو لا تغرغري.فلن تذوقي لا سمن ولا زيتا حتى تشبع بطون الفقراء وصدق في الأخير أن بطونكم وبطون تماسيحكم وعفاريتكم هي من شبعت وليس بطون الفقراء
المخدرات والحشيش والفساد والنهب والسرقة والظلم موجودون في المغرب منذ الاستقلال وعلاقة المغرب مع إسرائيل لها جذور منذ الأندلس وهاهو حزب الفراعنة الان يريد قلب الطاولة على نفسه لأن الانتخابات على الابواب لو كنت مكان الملك لجعلت من هذه الدكاكين التي تعتبر نفسها أحزابا وما هي كذلك دمرت ما بقي بعد الاستقلال قلت لو كنت مكان الملك لجعلت من البرلمان مستشفى للأمراض العقلية ولوضعت على جبهة كل برلماني طابع يحذر المواطن من الاقتراب منه
الوزراء قتلوا فينا حب الوطن الوزراء دمرونا ودمروا أولادنا الوزراء جعلوا منا قطيعا يلهث وراء الحشيش الوزراء جعلوا من المغرب يقسم الى اقسام ريف شرق وجنوب
أما حزب التهريج فتبين له ان المغاربة لن ولم يصوتوا عليه وبدا الان في مسرحيات الاستقالات
المسؤولية كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب تحركها الشفاه ولا تفهمها العقول.
القنب الهندي فعلا أنه مادة مخدرة و يوجد في المغرب وخاصة بالمناطق الشمالية ولكن هناك دول استعملته في الطب الصحي وفي أشياء أخرى ولماذا لم يكن المغرب كباقي الدول ليستفيد من القنب الهندي مع العلم أن أدوية كيماوية كثيرة وأقراص مخدرة تباع في الصيدليات بالمغرب
السلام عليكم هذا الموضوع كبير جدا عن كل الأحزاب السياسية لأنه موضوع سيادي فلا يمكن ان نترك المجال أمام التجاذبات السياسية لتتخذ قرارا من هذا النوع بل نرجع فيه إلى ما تستوجبه الظرفية السياسية والاقتصادية.
من فتح لهم الباب للوصول للحكومة و البرلمان يجب أن يوقفهم عند حدهم. راه المغاربة طلعوا ليهم في راسهم.
تقنين الكيف لا يعني تقنين إستهلاكه. هؤلاء يستحمرون الشعب أو هم نفسهم جهلاء. تقنين زراعة الكيف يعني زراعته بدفتر تحملات من أجل تصديره للمختبرات الطبية. و هدا أصبح جاري به العمل في الكثير من الدول.
هؤلاء لا يفرقون بين تقنين الزراعة الكيف و تقنين إستهلاك الكيف.
إنهم طغوا و تساهل الملك معهم جعلهم يظنون أنفسهم أنهم فوق سلطة الملك و الدولة.
النصيحة يجب محاسبتهم و فتح ملفاتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
هل يعتبر نفسه حزب؟؟؟ مجموعة من الوصوليين استغلوا الدين لدغدغة مشاعر السدج.. عندما اقرا مناضلي الحزب.. استحيي في مكانهم… اهم انجاز قام به كبيرهم هو ارهاق الموظفين بزيادة ثلاث سنوات عمل فوق الستين و توكونا ( نتجرجر)
ولو أقدم الحزب على الإستقالة فلن تشفع له بسبب قرارات اتحدت في فترته مثل فرنسة التعليم والإعتراف بإسرائيل هذان القرائن لن يغفر لهم المغاربة الذين ساندوهم
أنا لن اصوت على حزب “لامبة” التي اشعلت النيران في جيوب المغاربة و اساءت الى الوظيفة العمومي حيث اصبح الموظف ك”الخماس” و المتقاعدون الذين تم تفقيرهم و اذخلهم خانة الموتى قبل الأوان . و أضيف سواء تفرقوا او غير ذلك فإمارة المؤمنين هي الجديرة باخد القرارات و الأحزاب دورها في النصح لا غير
مابقاتش لاعدالة لاتنمية تفقير الشعب عارفين رأسهم عادين وبداو كاينساحبو واحد واحد كيما قال المتل اخرجو بعزهم ماشي بالهزيمة
120 مليار درهم مداخيل الحشيش راه كتر من السياحة وتحويلات الجالية ولي تيهضر على تقنين را باغي يقتل البلاد