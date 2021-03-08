إشهار أسلحة بيضاء يورط 3 قاصرين بالسراغنة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة كانت قد رصدت مقطع “فيديو” يتداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه فيهم وهم يشهرون أسلحة بيضاء ويتبادلون التهديدات بواسطتها، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المعنيين بالأمر وضبط ثلاثة منهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل ضبط جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.