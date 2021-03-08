إشهار أسلحة بيضاء يورط 3 قاصرين بالسراغنة

إشهار أسلحة بيضاء يورط 3 قاصرين بالسراغنة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 8 مارس 2021 - 20:08

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة كانت قد رصدت مقطع “فيديو” يتداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه فيهم وهم يشهرون أسلحة بيضاء ويتبادلون التهديدات بواسطتها، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المعنيين بالأمر وضبط ثلاثة منهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل ضبط جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إيقاف قاصرين حيازة السلاح الأبيض فرقة الشرطة القضائية مدينة قلعة السراغنة

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‫تعليقات الزوار

3
  • amine
    الإثنين 8 مارس 2021 - 20:27

    بغيت لقانون الجنائي إتبدل فهاد نقطة ديال حمل السلاح الأبيض ، لازم تشدد العقوبة و تعطا 3 سنوات و أكثر ، باش المجتمع إتهنا من هاد الهم

    21
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  • houlks218
    الإثنين 8 مارس 2021 - 20:44

    مصطلح قاصر ورد في الإرث وسن ولوج سوق الشغل أما قضية الإجرام فيجب أن تكون العقوبة حسب الجناية التي يرتكبها مع تشديد الاحكام سواء كان راشد اقاصر كما ورد في المقال. الحكم بسنة أو سنتين لا تكفي في مثل هذه الجرائم

    6
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  • صاحب القلم الأحمر
    الإثنين 8 مارس 2021 - 20:51

    يجب على القضاءإنزال أقسى العقوبات على أصحاب هذه الأفعال

    4
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