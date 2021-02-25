إصدار جديد يتناول "الحراك النسائي المغاربي"

صدر مؤخرا عن الكلية متعددة التخصصات بالعرائش كتاب جماعي حمل عنوان “الحراك النسائي المغاربي: دينامية التنازع والتمكين في سياقات انتقالية”، من تحرير وتنسيق الدكتور الحبييب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة عبد المالك السعدي.

الكتاب، الذي يقع في خمسمائة وستين صفحة موثقة ومفهرسة، ضم أعمال ندوة دولية محكّمة، وهي أوراق بحثية ورؤى أعدها ستة وعشرون باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمراكز العلمية في الوطن المغاربيّ، باللغات العربيّة والفرنسية والإسبانية والإنجليزية (مع ترجمة جميع العناوين والملخصات إلى الإنجليزية).

وفي تقديمها للكتاب، أكدت الأستاذة التونسية بجامعة الزيتونة منية العلمي أن المساواة بين الجنسين “تعد مــن العوامــل الهامّــة لتحقيــق النمّــو، والتّنمية المستدامة، وتمكيــن المــرأة اقتصاديــاً في المجتمع؛ هذا إلى جانب زيـادة حجـم الفـرص وتكافئها”، وزادت: “تشير العديد من الدّراسات إلى وجود فجوة في العديد من مناطق العالم بين النسّاء والرّجال؛ ومنها المنطقة المغاربيّة، وذلك في مستويات مختلفة، ما يجعل من قضيّة المساواة بين الجنسين -مع المحافظة على خصوصيّات كليهما- قطب الرّحى في هذا الإشكال، بل في كلّ الإشكالات التي تطرحها أقسام هذا الكتاب”.

وبخصوص سياق وخلفيات الكتاب، لفت الأستاذ زين الدين انتباه القارئ إلى أن مشروع هذا المؤلف طُرح داخل شعبة القانون بالكلية أثناء الإعداد للندوة الدولية حول “الحراك النسائي المغاربي: دينامية التنازع والتمكين في سياقات متقلّبة”، مضيفا أن هذا الإعداد انطلق من فرضية أن “الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية التي تناولت موضوع الحراك النسائي في البلدان المغاربية ظلت محدودة رغم ما قامت به المرأة، في العقود الأخيرة، من جهد ملموس في التنشئة الأسرية والعمل المنزلي والوظيفي وحسن الاندماج في مختلف المبادرات والمشاريع التنموية”.