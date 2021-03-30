إصدار جديد يقارب "المواريث وفق مدونة الأسرة"

إصدار جديد يقارب "المواريث وفق مدونة الأسرة"
صورة: خاص
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 08:11

عن دار الآفاق المغربية، صدر للدكتور أحمد خرطة، وهو أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – جامعة محمد الأول، كتاب موسوم بـ”المواريث التطبيقية وفق مدونة الأسرة المغربية”.

ويتألف الكتاب الواقع في 214 صفحة من الحجم المتوسط منجامعة  خمسة أبواب هي: القواعد العامة لعلم المواريث، والمسائل ذات الوصية والمشكلة والخاصة، وميراث الغرقى والحرقى ونحوهم، والمناسخات الإرثية، والطريقة العلمية لقسمة التركة.

ويعالج الكاتب موضوع المواريث أو الفرائض من الزاوية التطبيقية بأسلوب سلس ومرن، مع توخي الدقة في حساب المتروك وكيفية قسمته التركة على الورثة، معززا مقارباته بأمثلة عملية وتطبيقية تنسجم مع نصوص مدونة الأسرة المغربية وقواعد المذهب المالكي في الموضوع.

كما حاول الكاتب الإحاطة بأهم القواعد التي يبنى عليها هذا العلم الرباني الشريف، جامعا بين ما بين النظري والتطبيقي، مع تغليب الجانب التطبيقي المهم.

وراعى الكاتب عموما في مؤلفه البساطة والوضوح والدقة، ليكون بذلك موجها إلى عموم القراء والمتخصصين في علم الفرائض؛ كما يمكن أن يستنير به الطلبة والباحثون في العلوم الشرعية والقانونية.

المواريث التطبيقية وفق مدونة الأسرة المغربية الناظور جامعة محمد الأول دار الآفاق المغربية

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