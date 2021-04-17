إصدار يبحث بناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر

عن المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة، صدر أخيرا كتاب جديد لمحمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان “عبقرية الاحتيال على النزاهة: رؤية مستقبلية لبناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر”.

ويتوخى الكاتب، الذي يقع في 270 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن اثني عشر فصلا، بلورة رؤية مستقبلية لبناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر، عبر تحليل جدلية منظومة الرقابة والمساءلة وعلاقتها بمخاطر الاحتيال، استنادا إلى الممارسات الفضلى الدولية في مجال المراقبة لدى “مجتمع التدقيق والمراجعة”، وما تتيحه من مقاربات نظرية وعملية ثمينة في الربط الجدلي ما بين القيادة الإستراتيجية وفضائها الثقافي والقيمي، مرورا بتشخيص كيفية اشتغال أنشطة الرقابة وقيودها، وتقييم المخاطر، ونظم الإعلام والتواصل.

ولبلوغ هذه الأهداف، تبنى الكاتب منهجا تاريخيا، تحليليا، بنيويا وعمليا، من خلال تعريف مفاهيم المخاطر والاحتيال، والمعيقات الأخلاقية المتعلقة بالسوق والتسليع والجشع التي تقف في وجه الاشتغال الأمثل لمنظومة النزاهة والشفافية، مبرزا، بالأساس، مدى الحاجة، اليوم، إلى قيادة إستراتيجية ومنظومة ذكية للرقابة الداخلية لمواجهة الاحتيال وتضارب المصالح، فضلا عن تقوية الرقابة على الشركات، وكذا الرقابة المالية العليا، قصد التخفيف من وطأة الاحتيال وما له من آثار وخيمة على التنمية الإنسانية الشاملة.

ويخلص الكاتب إلى أن تكريس قيم الحكامة الإستراتيجية الديمقراطية وتعزيز استتباب الأمن السيبراني “تعد من المقومات الأساسية الكفيلة ببناء الصلابة الاجتماعية لمنظومة النزاهة والشفافية، ولرأب كل التصدعات العميقة التي تعرفها هذه المنظومة في مواجهة عبقرية الاحتيال، في كل الأوقات العصيبة”.