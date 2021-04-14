إعداد الدفاع يؤخر ملف الكوميدي الجزائري بوهليل

أخرت المحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، ملف الممثل الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري إبراهيم بوهليل وفنان جزائري آخر ومغربي، يحملان جنسية فرنسية، إلى الـ24 من شهر أبريل الجاري.
وجاء تأجيل هذه القضية، التي يتابع فيها اثنان من المتهمين في حالة اعتقال وثالث في حالة سراح من أجل التشهير والمس بالحياة الخاصة والتغرير بقاصرين، لتتيح هيئة الحكم فرصة للمحامين من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قرر، بعد البحث القضائي، حفظ الملف بالنسبة إلى المتهم الثالث المتابع في حالة سراح.
ويتابع المتهمون بصك اتهام تضمن تهما؛ من قبيل تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم، وبث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بهم والمس بالحياة الخاصة بهم، والتغرير بقاصرين تقل أعماهم عن 18 سنة والمشاركة في ذلك.
ويظهر في هذا التسجيل المصور بمدينة مراكش فنانون جزائريون يقيمون بالديار الفرنسية يهينون ثلاثة أطفال مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بأنهم أبناء عاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن بـ”العهر”؛ ما أثار غضب المغاربة.
وعلى إثر الضجة التي أثارها نشر الممثلين الجزائريين لهذا التسجيل المصور على منصات التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأحد، بفتح بحث قضائي في شأنه من أجل تحديد المسؤوليات.
باش يتعلمو بللي المزاح مامعاهش اللعب
يمكن ان نفهم النفسية الجزاءرية التي ترغب في الظهور بمظهر “الفحولة” للتغطية على الخواء و الضعف التاريخي و الثقافي و الاخلاقي و الحضاري.. لكن ما لا افهمه هو انهم قاموا بالاهانة في البلد الذي رحب بهم و اكرمهم و هذه قمة الانحطاط و الرخص.. و الحكم القضاءي يجب ان يكون رادعا لكل هذه الحيوانات و الحشرات و الميكروبات التي تشكل عبءا على هذه الارض..
يجب الحكم بأقصى عقوبة على هؤلاء المهرجين،من أين لهم الفن،بزاف عليهوم،جماعة سكارى،حشاشين.على القضاء أن يحكم بالعدل،وعلى القضاء أن يستحضر خلال جلسة الحكم،ملايين المغربيات اللواتي اتهمهن عديمي التربية،أبناء بوخروبة،بالعهر…شرف كل المغربيات بيد القضاء الذي ننتظر أن ينصف أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا…..
الا طلقوهم غي صليو صلاة الجنازة علا المغرب واحد 5سنوات انتاع الحبس باش يبقاو عبرة لمن سولت له نفسه ان يمس بشرف المغاربة
Bonjour
J’ai honte à ta place de ces avocats qui vont défendre ces abrutis. Pensez à votre mère et vos sœurs.laissez les seul devant leur juge svp .
Merci
أتمنى من سيدافع عنهم ألا يستخدم عبارات من قبيل أن الفيديو كان على سبيل المزاح، ظروف الآخرين ليست مصدرا للفكاهة والتسلية، وألا ينسى الدفاع أن المخالفين استغلوا هشاشة الأطفال وظروفهم وهذا لا يقبله لا منطق ولا دين ولا إنسانية، المخالفين ليسوا أميين ولا أطفال حتى يعذر بجهلهم للقانون ، هؤلاء قاموا بكل ماقاموا به عن بينة وقصد، يعني لما أتوا للمغرب أتوا لهذا الغرض ، أتوا لغرض في نفسهم ، أتوا للإساءة لبلد وشعب بأكمله.
والمحامون المغاربة الذين نصبوا انفسهم للدفاع عن المجرمين الجزائريين الذين شوهوا صورة البراءة المغربية ما محلهم من الاعراب؟! الا تجري في اجسادهم دماء مغربية!!!!
ومذا عن الاوروبيين والخلجيين الذين عبثو بالاطفال ورضع والقصر ولا أحد دافع عنهم ارى ممثلين الجزائريين زرعو فيكم نوع من الرجولة واصبحت بين ليل وضحايها تنتقدون وتدافعون عن اطفال المغرب ولكن الحقيقة من اراد ان يعرفها فما عليه الا التوجه الى المدن الكبرى التي تجلب السواح وسوف ترون كيف مواطن المغرب هو نفسه من يدفع ابناء جلدتك للعبث بيها اما ممثلين الجزائريين ذنبهم الوحيد هو انهم يحملون جنسية الجزائرية والفاهم يفهم
من أصل جزائري – فنان جزائري – فنانون جزائريون – الممثلين الجزائريين
يا كاتب المقال كم مرة ذكرت الجزائر في مقالك القصير و الذي يعبر عن سوء نيتك. أولا هؤلاء فرنسيين و جاؤوا إلى المغرب بجواز سفر فرنسي ثانيا هذا الفعل الشنيع لا يتحمل مسؤوليته إلا الشخص نفسه ثالثا اتق الله في هذا الشهر الكريم لا نريد المزيد من الفتن.
أنا بغيت هاد حكم يطول مزيان خليهم في الحبس حتى يعرف بحق لمغاربة حبدى لو رحلتوهم الى عكاشة يدوزو فيها رمضان
هاهو الرباح ديالكم باش دوزو رمضان فالسجن. تحية للامن الغيور على بلدنا الحبيب.
هادشي لي خاصو يكون من شحال هذا القانون يجب ان يطبق على الجميع المغاربة والاجانب .
القضية لا تحتاج الى تحديد المسؤوليات فهي واضحة وضوح الشمس يجب توقيع أقصى العقوبات في حق هولاءالبشر ليكونو عبرة للاخرين مع مطالبتهم بالتعويض المادي جراء الضرر المعنوي الدي تسببوا فيه للاطفال القاصرين وعائلاتهم.
خايف غير ينسيونا ويطلقوهم….. ويمشيو يضحكو فينا العديان….. خاص القضاء يبين لينا ومايتسامحش معاهم راهم عشرة في عقيل
اقصى العقوبات بدون رحمة وشفقة في حق هؤلاء لخماج الزمن اللقيطين
اطلب من القاضي الموقر الذي سوف ينطق بالحكم عليهم أن يعطي للممثل من أصل مغربي ضعف ما سيعطى للآخر ﻷن جريمته أكبر وأفظع.
الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين خلقا فان يستهزؤوا بأطفال ويغررون بمراهقين أقسى العقوبات تنزل عليهم ما عاش من ينعت المرأة المغربية بالفساد وإن كان كذلك فيجب احترام حرية الآخرين لان لا يخلو بلد من بائعات الهوى حتى في الجزائر نفسها
الى صاحب رقم 9
نعم ذكر الجزائر خمسة مرات وهذا يبين حبه الجنوني لكل من دمه جزائري والغريب لم يذكر دانيال الإسباني ومسؤولين اوروبيين وخاصتا الخلجيين نعم انها الحقيقة وانا ضد كل من يمس الاطفال مهمى كانو رضع او قصر او شباب واتمنى ان الممثلين الجزائريين زرعو فيكم نوع من شبه الرجولة لمحاربة كل مغتصب ومحاربة من يساعدوننهم للحصول على الفريسة والكل يعرف مذا تقصد أن أقول اقصد الذين يمتهنون مهنة ( القوادة )
اخاف ان يطلقون سراحهم بكفالة مثل السياح الفرنسيين تغطوا بالعلم الوطني وهم عراة ويمسحون به عوراتهم ويرقصون به كنتمنى من القاضي ايحكم على هؤلاء الكلاب بخمس سنوات سجنا الدين بعثهم عسكر الجزائر العجزة ليهينوا به المغاربة عبر تسجيل فيديو وتمريغ كرامتهم في التراب
سيماهم في وجو ههم، ميكروبات ديال العفن ما دام المخ معفن والأخلاق معفنة والتربية معفنة حتى الكمامر معفنة، فمادا ننتظر اي يخرج من افواههم غير العفن،(عزكم الله)
إنهم هؤلاء الحتالة ،القضاء هو من ينصفنا من إهانتهم لأطفالنا ونسائنا، هم يحسبون أنفسهم أبطال اخزاهم الله أعداء المغرب الشريف