إعفاء أزواج المؤمَّنين من شهادة عدم العمل

إعفاء أزواج المؤمَّنين من شهادة عدم العمل
صورة: أرشيف
الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:11

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤَمّنين وأزواج المؤَمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل، لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 15 أبريل 2021.

وبموجب القرار الذي اتخذته المؤسسة المذكورة، لن يطالَب المؤمّنون والمؤمنات بوثيقة شهادة عدم العمل، سواء عند طلب التسجيل لأول مرة أو عند تحيين وضعيتهم الإدارية؛ وسيتم التحقق من أحقية أزواجهم في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عبر تبادل المعطيات مع الجهات المعنية.

ويندرج إعفاء “الكنوبس” أزواج المؤمّنين والمؤمنات من شهادة عدم العمل في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمدة من طرف الصندوق، تفعيلا لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ومنشور رئيس الحكومة المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأفاد الصندوق، في بلاغ صادر عنه، بأن عدد زوجات المؤمّنين وأزواج المؤمّنات يبلغ 521.675 شخصا، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي يبلغ عددها 3.1 مليون شخص.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أزواج المؤمّنين والمؤمّنات كانوا ملزمين بالإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، كما كانت هذه الفئة ملزمة بالإدلاء بالوثيقة الإدارية المذكورة بالقطاع الخاص، وهو الإجراء الذي تخلى عنه الصندوق ابتداء من أمس الخميس، بفضل تبادل المغطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأنه بصدد اعتماد قرارات جديدة مستقبلا في مجالات التسجيل والمراقبة الطبية والفوترة، طبقا لتوجهات مخطط العمل الإستراتيجي المندمج بين الصندوق والتعاضديات 2021-2025، ولمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.

الإدلاء بشهادة عدم العمل التأمين الإجباري عن المرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكنوبس

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‫تعليقات الزوار

3
  • تسهيل الخروقات
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:20

    الاعفاء التام من هذه الشهادة سيقلص عدد المنخرطين . فلاحاجة لانخراط الزوجين معا للاستفادة من التامين الصحي. اما التقاعد فهزالته كافية للاستغناء عنه

    3
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  • salah35
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:34

    ضرة جديدة للشيوخ والمقدمين الذين كانوا يتاجرون بهذه الشواهد بحكم أنه يتم منحها من طرف رجال السلطة أي القائد والخليفة.

    18
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  • ج مصطفى
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 13:24

    Bonne initiative
    mais aux autres mutuelles et compagnie d’assurance de faire pareil.

    1
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