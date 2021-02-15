إعلاميون جزائريون يرفضون تطاول "الشرور" على مقام الملك محمد السادس

رفض صحافيون وإعلاميون جزائريون تطاول قناة “الشروق”، في برنامجها “ويكند ستوري”، على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية، بمشاركة سليمان سعداوي، النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، وطالبوا الحكومة الجزائرية بالتّدخل بشكل حازم لوقف “هذا العبث” و”قلة الأدب”، وفق تعبيرهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يبث فيها الإعلام العسكري “المؤدلج” سمومه ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة؛ فقد سبق للبرنامج التلفزيوني ذاته أن قدّم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على شكل “دمية” في الحلقة السّابقة، ويقوم في المقابل بتحوير الحقائق والترويج لأطروحة الانفصال بشكل علني بدون أي رقابة على برمجته وضيوفه.
واستمرّ الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ليمتد من الرّباط إلى الجزائر العاصمة، حيث انتقد إعلاميون في الجارة الشرقية ما اعتبروه “سقطة إعلامية مدوية” لقناة “الشّروق”، المقربة من النظام العسكري الجزائري.
وقال نسيم ربيكة، إعلامي جزائري في قناة “بيين سبور”، إن “ما فعلته قناة الشروق والاستهزاء بملك المغرب قلة أدب وليس له علاقة بالإعلام السّاخر، بل له علاقة بمنتج ومسؤول قناة أراد أن يرتقي بلباس غيره فأضحك عليه الناس”، مضيفا: “لا أؤيد أي مبادرة من شأنها بث الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.
وبالرّفض نفسه، قال الإعلامي الجزائري جمال جبلي: “يمكنك أن تساند مواقف حكومة دولتك إن شئت، وتتبناها إن أردت، لكن العاقل هو من لا يتهور ويقول كلاما غير لائق في حق أي كان، فما بالكم بملك بلد شقيق، نعم شقيق في الدين والعربية والأمازيغية، وجار”، داعيا سلطة السمعي البصري أن “تأخذ القضية مأخذ الجد وتوقف مثل هذه التصرفات اللامسؤولة”، مشددا على أن “الاختلاف ممكن لكن الاحترام واجب”.
وقال الحقوقي والمحامي المغربي نوفل البعمري إنّ “التقرير الذي قدمته قناة الشروق، المعروف ارتباطاتها بالعسكر الجزائري، ليس الأول من نوعه، لقد سبق لهم أن أساؤوا إلى المغرب ومؤسساته، هذه المرة ازداد حجم استفزازهم الإعلامي ليمس ملك البلد ورمز سيادته ووحدته، وهو هجوم يجب وضعه في سياقه، سياق الانتصارات التي حققها المغرب وكان الملك هو القائد لها”.
وعدد المحلل ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الانتصارات، فـ”على المستوى الطبي، المغرب وصل إلى تلقيح أكثر من مليون مواطن. على المستوى السياسي، المغرب حقق انتصارات كبيرة، آخرها رفض الإدارة الديمقراطية الجديدة الأمريكية تغيير موقفها من الصحراء، بل خرجت تصريحات من محيط بايدن تفيد تشجيعه لمختلف الخطوات التي اعتبرت تاريخية في سبيل تعزيز التقارب والتعاون والسلام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتوقّف المتحدث عند “ما تحقق على مستوى إفريقيا، خاصة القمة 34 للاتحاد الإفريقي التي كان فيها حضور المغرب لافتا من حيث الدور الذي يلعبه في إفريقيا لمواجهة الفيروس المستجد ولتحقيق رهان التنمية، كما أنه استطاع إحداث تغييرات جذرية مهمة ستنعكس على أداء الاتحاد الإفريقي وستجعله أكثر توازنا وقدرة على لعب دوره الكامل، خاصة على مستوى مفوضية السّلم والأمن الإفريقية التي كانت مستغلة من طرف الجزائر”.
وتابع البعمري بأن الجزائر أصبحت اليوم مفلسة سياسيا؛ بحيث فشلت في إقناع الشارع بالعرض الذي كانت قد قدمته للحراك الذي يخلد ذكراه الثانية في غضون أيام قليلة؛ إذ تجددت المسيرات المطالبة بالتغيير وبإسقاط النظام العسكري والطغمة الحاكمة، وهو نظام مفلس اقتصاديا، وذلك واضح في عجزه على توفير المواد الأساسية من حليب ودقيق للشعب الجزائري، حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تنقل يوميا مشاهد مهينة لطوابير من الجزائريين ينتظرون نصيبهم من الحليب.
وأورد المحلل أن العقد النفسية التاريخية التي تجر وراءها سلسلة من الهزائم، خاصة منها العسكرية أثناء حرب الرمال وبعدها حرب مغالة التي ردد فيها بومدين بحسرة عبارة “حكرونا المراركة”، ومقولة “عطاونا طريحة”، والمستمرة إلى الآن سياسيا واقتصاديا، “أدخلت هذا النظام في حالة من الهذيان والسعار الإعلامي للتعويض عن (الطريحة) الأخيرة التي أخذوها في الاتحاد الإفريقي”.
طالبو الحكومة؟
اي حكومة من قام بدالك هم جنيرالات الجزاءر الحاكمين
مساكين دبا غير كيبردوا سوق خافوا من شعب المغربي البطل الدي لا يرضي بالاهانة لملكنا الحبيب
نظام عسكر المرادية المعادي المغرب منذ خمسين ليس بشيء جديد تعودنا على نباح كلاب العسكر ولا نكترث بهذه السخافات المغرب قوي بشعبه وملكه وجيشه المقدام والصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وبوزبال وااخراءر إلى الجحيم وانحن بالمرصاد داءما وابدا لنظام جارة السوء و انتهى
سيظل الملك محمد السادس شامخا كالجبل ولن تنال منه الكلاب مثقال ذرة مهمى حاولوا
Si quelqu’un qui est imparfait vient te blâmer, c’est le témoignage que je suis parfait…… إذا أتتك مذمتــــــي من نــــاقص فهي الشهادة لي بأني كـــــامل
نرفع القبعة احتراما للقنوات والصحافة الجزائرية المسؤولة والمحترمة… وشهد شاهد من أهلها. كمواطن مغربي بسيط … أنا على يقين تام أن الشعبين يتبادلان قيم المحبة والاحترام.. ومتيقن أيضا أن النظام الحاكم بالجزائر لا يمثل شعبه الحر… الشعب الجزائري بوحدو … ونظام العسكر الموسخ بوحدو. الله ياخذ فيهم الحق
فعلا هي وقاحة قلة أدب وقلة تربية تضرب المباديء الاخلاقية عرض الحائط عندما يتطاول فتات الإعلام على اسياده ملك البلاد رمز أمة تحبه وتكن له الاحترام لما حققه من إنجازات عجز عليها شيوخ عسكر الجزائر الذين يمولون هذ القناة الفاسدة التي فقدت بوصلة الضحك
العسكر يفتعلون المشاكل للتغطية على الحراك الذي عاد بقوة وأنتم تساعدونهم على ذلك…
الشروق هي الجناح الاعلامي الرسمي للمخابرات الجزائرية…
وكل منابر الداخل منبطحة وعاجزة عن تغطية الحراك…
ربراب هو الجناح المالي للنظام الحالي المسير من طرف توفيق ونزار وايف بوني
أكبر نسبة من الشعب الجزائري نددت بما قامت به قناة الصرف الصحي من تجاوزات في حق رمز من رموز المغرب. و ما كان لها أن تنجر وراء صحافة العار في المغرب التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية في حق الرئيس تبون و البرلمانيين الدين صورتهم في صورة العاهرة و قذف في حق الشعب الجزائري و مقدساته و المثل يقول الخير بي الخير و الباديء أكرم و الشر بالشر و المبادئ أضلم فما عليكم إلا تحمل المسؤولية
نحن في مقام مشرف ولا نتمني لانفسنا ان ننزل الي الاسفل لمواجهة السفهاء .فالسفيه لا يواجه الا السفيه. نحن لنا قيمنا الحضارية.لنا تريخنا.لنا هويتنا .ولنا ملكنا الغالي العزيز علي قلوبنا..فالله سبحانه وتعالي اراد تمجيدنا فنحمد الله علي هذه النعمة .
إلا رموز المملكة المغربية الشريفة…فهي خط أحمر…لا ينبغي لأحد مساسها فلتعش بلاد المغرب شامختا….مرفوعة الرأس بكل فخر و عزة….
على الشعب الجزائري النزول الى الشارع والاستمرار في احتجاجاته السابقة لاسقاط هذه الزمرة العسكرية الفاسدة
أنا مع ما تقوم به الجارة، فهي تقوم بتفريج العالم على وجهها الحقيقي… فهي لا تدافع لا عن استقلال الشعوب ولا عن رفاهية أحد، بل في حنجرتها يقف المغرب وهي تواجه صعوبة في بلعه. فالمغرب أكبر وأرقا أن ينزل لمستوى متدني كهدا. فأجمل ما يمكننا فعله تجاهلهم ونترك العالم يضحك على تفاهت اعلامهم وحكامهم.
قناة : الشروق وليس الشرور
من فضلكم
و شكرا
كلهم كيف كيف سلعة وحدة كيف الشعب كيف الاعلام كيف كابرانات فرانسا يكرهو كل ما هو مغربي
مختصر و لب الموضوع في نهايته (حگرونا المراركة) و (عطاونا طريحة) و نعيد و نكرر مرة اخرى ان للمغرب و المغاربة صبر ايوب لحد الساعة اتجاههم و نقول لهم ان المغاربة (المراركة ) حاليا لا بحتقرونهم (حاگرينهم) لكنهم مستعدين لذلك و لإعطائهم طريحة و طريحات اخرى اذا لم يوقرونا و ينكمشون و يحشمون على عرضهم و اذا لم يكفوا عن حشر انفهم (المخنن) في امورنا و شؤوننا و قضايانا
يجب الرد الصاع بصاعين من الصحافة المغربية على قلة الأدب للقناة الجزاءرية المقربة من العسكر. المغرب بملكه وشعبه قوي ادبا واخلاقا على هذه القناة المتسخة المتعفنة التي تدعو إلى الفتنة مستواها منحط إعلاميا. الإعلام الجيد ليس هكذا هذه ليست قناة اعلام بل مزبلة برءاسة هذا الصحافي المنحط أخلاقيا قليل الادب على أسياده.
هذا دليل على ان الصحافة الجزائرية ليست لها كفاءة مهنية بل تستقي عداءها من سموم النظام العسكري الحاكم المفلس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والذي مافتىء يخرب البلاد بأكملها لك الله أيها الشعب الجزائري المظلوم.
المنطق يقول انك اذا اردت ان تسخر من شخص ما فيجب ان تكون افضل منه.. كل العالم يعرف ان اغلب الجنرالات الذين يحكمون جارة السوء و اعلام المجاري فيها لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتداءي او الثانوي فكيف يسخرون من ملك له دكتوراه في الاقتصاد؟.. اين المنطق؟.. و كلنا يعلم ان كابرانات فرنسا خونة و مجرد عملاء فكيف يسخرون من ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك وسير لمدة قرون قبل ان ترى ماماهم فرنسا النور اصلا.. و هم يعلمون انه ملك يقود بلدا عريقا و دولة امة منذ قرون فكيف يسخرون منه ودولتهم عاد قطر بيها السقف و كانت من الاخطاء الاستعمارية؟.. كيف يمكن لمحاور سخيف لم يكتشف مذاق الموز حتى سن 30 سنة ان يسخر من ملك دولة لها اكتفاء ذاتي في الفواكه و الخضر و اللحوم الحمراء و البيضاء و السردين و البيض و الحليب.. و تصدر الباقي لدول العالم في القارات الخمس؟.. اين هو المنطق يا اعلام المزابل؟.. لكن معذورون.. لانه لا يمكنك ان تطرح سؤالا عن المنطق على سلالة الاغبياء..
يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام الجزائري العسكري المشؤوم.وعلى المغرب ان يكون صارما في الرد.
كل ما بثه النظام الجزائري من سحر وبهتان داخل الاتحاد الافريقي طيلة اربعين سنة تقريبا ابطله المغرب في ست سنوات ،ليتضح لمن لم يتضح له بعد الفرق بين دولة متجذرة في التاريخ و قراصنة أشباه عسكر بكروش كبيرة لاتسعفهم في التحرك إلا من اجل استفزاز المغرب و الاضرار بمصالحه اختطفوا سفينة الجزائر ،لا يتقنون القيادة لا يعرفون الوجهة يسابقون الزمن قبل افتضاح جرائمهم بحق الشعب الجزائري قبل غيره ،ليهربوا اموالهم المسروقة الى الخارج اتقاءا لليوم الموعود الذي يستعيد فيه الشعب الجزائري المبادرة من اجل طردهم من السلطة .
“الملك خط أحمر بالنسبه للمغاربة و رمز من رموز الوطن. ولكن قذف الجزائريين و مقدساتهم في كل صحافة مغربئيل فهادا من طبعكم تحبون للأخرين ما لا تحبون لأنفسكم و الله العضيم إن لم تغيرو من قيمكم الدنيئة و أخلاقكم المنحطة و خبتكم. و نفاقكم سنبقي لكم حجرة في السباط كما قال الزعيم رحمة الله عليه
الله
الوطن
الملك
احب من احب وكره من كره عاش الملك
هو رمز من رموز مملكتنا الحرة الابية و هو خط احمر
في نظري لا ننزل لمستوى هؤلاء العسكر الشيوخ الفاسدين ناهبي ثروات الشعب الجزائري الشقيق .ملكنا بززززززززززاف عليهم مستواهم الثقافي تحت الصفر ونحن نلمس هذا في تذخلتهم في إعلامهم . هذا إن ذل على شيء إنما يدل على هزائمهم أمام المغرب في جميع المجالات .
Les pauvres n’ont rien à faire que voir nos gloire
Vive le Roi
سلام: هد الشروق مبقلها والو للغروب ا وتغيب والى الاباد .
احسن رد فعل هو للي كاين.. النخال.
رسميا القصر او رئاسة الحكومة ماعندها حتى رد فعل ورد الفعل كلو من الاحزاب والشعب.
سؤال.. واش الى كون درنا حنا هادشي.. واش غادي يكون نفس رد الفعل ديال الشعب الجزائري على رئيسهم؟ منظنش.
أدعوا الآن قراصنة المغرب يديرو خدمتهم مع الشروق الجزائرية هي ومنشطي البرنامج.
احسن رد على عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر و ابواقها المثيرة للشفقة و الاشمئزاز هو ان نقوم جميعا بعرض انجازات محمد السادس في 22 عام من الحكم و مقارنتها بإنجازاتهم في 60 سنة من الحكم.
يكفي ان تقوم بجولة في الوطن لترى بأم عينيك كيف انتشل محمد السادس المملكة من الازمة القلبية التي قالها الحسن الثاني في البرلمان في اواخر التسعينات الى مانحن عليه اليوم…المواطنين الذين يتجاوزون 40 عام يعرفون جيدا الفرق الهائل بين مغرب ماقبل 2000 و مغرب 2021.
وعلى الاعلام الجزائري ان يقارن بين البلدين في شتى المجالات و يقارنوا بالتالي حكم محمد السادس ملك المغرب و حكم العصابة عندهم طيلة 60 سنة.
الفرق شااااسع جدا و المغرب بقيادة محمد السادس هرب على الجزائر بسنوات ضوئية يااا بلد البترول و الغاز.
والله درتو إشهار فابور لهاد قناة الصرف الصحي ولا كولشي متبعها .التغافل جميل مع هاد القنوات. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم
الجزائر دولة يمشوها الدراري وكأنهم مرفوع عنهم القلم
مقدم البرنامج الذي أساء لملكنا المحبوب على قناة “الشرور” الجزائرية من خلال التلعثم في كلامه يتبين أن مستواه الثقافي ضعيف وأنه مجرد شيات للجنرالات لا يفقه لا قانون الصحافة (الرسمية) شيئا….
لا لفتح الحدود مع الأعداء وفرض التأشيرة عليهم وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا والاستعداد لهم ولمرتزقتهم جيدا سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين ،لا للحكم الداتي ولا للمفاوضات ولا لرجوع قطاع الطرق إلى بلادنا ،هم أبناء وصناعة النظام البخروبي الكبراتي الإرهابي ولا علاقة لنا بهم ،هو الدي يجب تحمل مسؤوليتهم ومعيشتهنم ويجب أن ننسى كلمة جيران مرحبا خاوا واتحاد ووو، لأن الواقع للأسف يكدب كل دالك
إن كان من تطاول على مقام صاحب الجلالة ملكنا الحبيب، هو ومن معه في هذه القناة من ذوي الخلق والتربية الإسلامية كما يجب لما خالفوا اوامر سبحانه وتعالى في الاية الكريمة من سورة الحجرات :” يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابز بالألقاب بءس الإسم الفسوق بعد الإيمان “مع الأسف كثيرون من لا يأخذون بتعاليم ديننا الاسلامي
quand ça vient de si bas ça ne touche pas si haut.
حينما يحكمون العسكر مدة طويلة :
كارثة في الاقتصاد.
كارثة في حقوق الانسان
كارثة في السياسة الخارجية و الداخلية.
كارثة في الاعلام.
الحل بيد الشعب الجزائري الشقيق .
اما المملكة فأحسن رد على وقاحة هذا النظام العسكري الفاشل هو قطع العلاقة معه اولا لانه ليس في مستوى المملكة ثانيا لانه عدو ثالثا لتكتمل العزلة الدولية التي أحاطت به من كل الجوانب.
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت لكم الله يا حكام الجزائر
هي فرصة للمراركة و اعلامهم اللذي ربما نسي او تناسا كيف لا يكاد يمر يوم دون ان يطلع علينا بكريكاتير مسيئة و مستهزئة للرئساء الجزائريين و المسؤولين العسكريين و السياسيين ((مهبولة و قالولها زغرتي ))
ستجترون هذا المضوع لاسابيع و شهور سياسة تكلاخ الشعب المغربي البسيط
إلى صاحب التعليق 14 bouss فعلا هي قناة الشرور وليس شرا واحدا شر التطاول على اسيادها الذين لم ولن تصلهم حتى في ظفر من رجلهم ، شر الاعتداء على شخص طالب كم من مرة بالتواصل وطي احقاد الماضي من جيش لا يفقه في السياسة شيء ، شر الظهور بمظهر الغباء والبلادة أمام العالم في حين ان ملكنا يسير سير المغوار نحو التقدم والبناء البناء
قلة التربية و قلة الوقاحة.
لكن لا يجب علينا كمغاربة أن نرد على مثل هذه الافعال. نحن شعب مثقف و خلوق و ذو تربية عالية والحمد لله نحترم جيراننا، نكن لهم كل الاحترام.
الصحراء مغربية و عاش ملكنا .
وحتى شعب الجزائري يرفض التطاول على رموز المقدسة لبلاده ومن ينعت بلادنا بالعدوة فاليرحل ولا نريد أي واحد ان يختبئ وراء شعب الجزائري ويتربس لها شرا ولسنا اغبياء لهذه الدرجة شعب الجزائري يحب بلده ويدافع عنها بكل قواه كم شعب العربي وليس خلال عليكم وحرام علينا