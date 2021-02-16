إفلاس النظام العسكري الجزائري يؤجج الحملة العدائية ضد المغرب

قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن الدعاية الجزائرية العدائية ضد المغرب ومؤسساته ورموزه الوطنية وصلت مستوى غير مسبوق في تاريخ الصراع بين البلدين.
وتابع الخبير ذاته قائلا، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذا الانحدار الأخلاقي من طرف الصحافة الجزائرية لا يمكن تحليله إلا من خلال عنصرين أساسيين”.
أول العنصرين اللذين ذكرهما المحلل يرتبط بما أسماه “بنية العقل العسكري الشمولي للنظام الجزائري المفلس”؛ فيما يهم العنصر الثاني “الأوضاع الداخلية الجزائرية التي وصلت إلى نفق مسدود، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وقال بلوان إنه “منذ 1963، تاريخ أول أزمة سياسية وعسكرية بين البلدين، لم تصل الدعاية الجزائرية إلى هذا المنزلق اتجاه المؤسسات والرموز الوطنية المغربية؛ فطيلة سنوات الصراع، وعلى الرغم من تداعياته الكارثية، كان رؤساء الجزائر يكنون الاحترام الظاهر والخفي للمؤسسة الملكية في المغرب ومؤسساته الوطنية، مما يفسر حجم الانحباس السياسي والأخلاقي الذي وصل إليه النظام الجزائري الحالي، والذي جعل من شماعة العداوة الدائمة للمغرب مشروعا مجتمعيا لاستمراره وبقائه جاثما في السلطة مهما كلف ذلك الجزائر وشعبها من تبعات ومشاكل اقتصادية وتنموية”.
وأفاد المتحدث بأن “هذا الهجوم الإعلامي والسقوط المدوي للنظام الجزائري وماكينته الإعلامية المهترئة هدفه الأساسي هو حجب الحقائق المرة للأوضاع الداخلية في الجزائر. ومن ثم، يحاول النظام العسكري بشتى الوسائل إطفاء جذوة الحراك الجزائري الذي رفع مطالب واقعية ومشروعة لخصها الشعار المزلزل “اتنحاو كاع”، خصوصا في هذه الفترة التي بدأ النظام العسكري يجدد جلده ويعيد رصّ صفوفه وتموقعه في ظل الصراع الدائر بين أجنحة السلطة”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أنه “بعد فشل البروباغندا الإعلامية الجزائرية في إقناع الداخل والخارج بالحرب الوهمية التي تدعي مليشياته الانفصالية خوضها في الصحراء المغربية، انتقل العقل العسكري المتحجر إلى محاولة النيل من الرموز الوطنية بقصد استفزاز المغرب والمغاربة”، متابعا: “فخاب ظنه بعد حملات الاستنكار والاستهجان الذي واجه بها المغاربة وغير المغاربة وحتى من فضلاء الشعب الجزائري هذه السلوكات المشينة التي أظهرت النوايا السيئة للنظام العسكري الذي يمكن أن يحرق كل شيء مقابل بقائه في السلطة”.
وأبرز حسن بلوان قائلا إنه في المحصلة يمكن النظر إلى هذه الحملة الدعائية “المقيتة” من خلال ثلاث زوايا؛ الزاوية الأولى التي تحدث عنها الخبير ترتبط بأنه “مهما حاول العسكر إقناع الشعب الجزائري بالعداوة الأبدية للمغرب تعالت أصوات تطالب بالاهتمام أكثر بالحاجات الأساسية للجزائريين، اقتصاديا وتنمويا. إذن، فتآكل الجبهة الداخلية أفقد النظام العسكري صوابه بشن هذه الحملة الإعلامية الرخيصة”.
ثانية الزوايا، حسب الخبير، تكمن في أنه “منذ سنوات والنظام العسكري يحصد الفشل في قضية الصحراء المغربية وتوالي سقوط القلاع الداعمة له وللجبهة الانفصالية، مقابل اختراقات وانتصارات حققها المغرب باعتراف دول عظمى بحقوقه التاريخية المشروعة في أقاليمه الجنوبية، مما أصاب العسكر بالعمى السياسي والأخلاقي ترجمته الخرجات الإعلامية الأخيرة”.
أما الزاوية الثالثة والأخيرة، فقال عنها المتحدث ذاته: “حاول اللوبي الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية جاهدا ثني الإدارة الجديدة عن القرار الأمريكي الذي أربك نظام العسكر دون جدوى؛ فالهجمة الإعلامية والشطحات الدعائية الأخيرة محاولة يائسة لإثارة إدارة بايدن بوجود نزاع وصراع مسلح يمكن أن يؤثر في منطقة غرب المتوسط، وذلك بجميع الوسائل ولو باستعمال هذه الحرب الإعلامية المشينة”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “ما يفيد في هذه الهجمة الشرسة هو تعامل المغرب الهادئ وعدم الانجرار إلى ردود الأفعال؛ فالرد المغربي يكون في الميدان وعلى أرض الواقع، بمواصلة التحرك الرصين في قضية الصحراء المغربية وتحقيق الإنجازات التنموية في المغرب ككل والأقاليم الجنوبية بصفة خاصة؛ في حين سيحصد النظام الجزائري الريح بهذه الممارسات الاستفزازية التي لا تخدم الشعب الجزائري أولا وأخيرا”.
من حفر حفرة لاخيه وقع فيه ،غادي يجي النهار لي المغرب يعاون البوليساريو بالمال والعتاد للاستقلال من الجزائر واقامة دولة صحراوية في الصحراء الجزائرية .وكذلك اخواننا القبائل لاقامة دولة لهم مستقلة عن الجزائر .rira bien qui rira le dernier.
22 فبراير يوم النهاية وفوز الدولة المدنية في الجزائر إن شاء الله وليس عسكرية يا عجزة
الدولة العثمانية التي كانت مساحتها تشمل أوربا وإفريقيا وآسيا والجزيرة العربية وصلت لحدود المغرب وهزمناها في معركة وادي اللبن أما الجزائر وليدة فرنسا فهي بقية ماتركه العثمانيوون وهي دولة مقطوعة الرأس بلا بوصلة فعلى المغرب ضم الجزائر إلى أراضيه
كيف يعقل بلاد الى حد الآن لا توجد لهم أي طريق في تنمية البلاد قتصاديا او سياسيا يعني هنا يظهر بي انا الجزائر او الجيش هوا من يتسب في انهيار الجزائر
النظام الجزائري يحرق نفسه بنفسه،كلما اقتربت كورونا من النهاية سيقترب النظام الجزائري من الزوال،لذلك لم يشتروا اللقاح للشعب، ليبقى الشعب منشغلا مع كورونا ولا يفكر في الحراك والثورة
ارجوكم لا تضيعوا الوقت في متابعة اعلامهم الغبي فانكم بفعلكم ستشجعونهم على الاستمرار في جنونهم
مكانة المغرب ملكا ووطنا وشعبا عاليا جعلتهم يفقدون صوابهم وبالتالي رحمة بهم لا تردوا عليهم
نجاحات المغرب سياسيا وعسكريا ويبلوماسيا وفي. وباء كورونا والتلقيح والرياضة وووووو كل هده الأمور أججت فيهم نار الحقد
نحن دولة دات قرون حكمتنا أسر قوية واستطعنا إيقاف العثمانيين عند الحدود
أما التطاول في حق الملك حفظه الله وقذفه فالمتل يقول الأشجار المثمرة هي التي تقذف بالأحجار أما الأشجار الغير المثمرة فلا شك تعلمون أين تتواجد وهل احد يفكر فيها
لا افهم ما سبب هدا الكره كله للمغرب يعني نحن لدينا نفس الدين و نحن جيران وهم يحاولون بكل الطرق للحرب مع المغرب ولا يعلمون أن المغرب مستعد لكل الهجمات
كل ما يصلنا من مناوشات من الجرائر فهو في صالحنا .المغرب كان يحارب الوهم . اي الجزائر كانت تدعي بانها ليست طرف وانها بعيدا عن النزاع القائم في الصحراء .أما الآن يرى العالم كله كيف تحشر انفها في قضية الصحراء بكل الوسائل الرسمية وغيرها .وهذا يبين بلاذة الجنرالات وهرولتهم إتجاه الشر لشعبهم.
انا سراحة لا ارى اي معنى في استمرار العلاقات الدبلوماسية الشادة مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا لان استمرار هاته العلاقة الشادة مع الأعداء هو احتقار للشعب المغربي ولتضحياته، مادا ننتظر من دولة فطورها وغدائها وعشائها هو عداء المغرب وفرملة تقدمه وسلب أراضيه وتقاليد و حضارته وتاريخه وعاداته وشتم ملكه والتدخل في شؤون بلادنا حتى عسكريا و خلق وهم ومسرحية الشعب الصحراوي الوحيد في العالم شعب الله المختار والصحراء الوحيدة في العالم وهادا العداء والهجوم دام اكتر من الازم تقريبا نصف قرن وطبعا لا ننسى الجريمة التي ارتكبها هادا البلد الفيروسي في حق 350 الف مغربي وتشريدهم جريمة التطهير العرقي التي يجب أن يحاسب عليها وتعويض الضحايا والطامة الكبرى انه هو من يطلب الاعتدار، دوام الحال من المحال او بركا من النفاق والمراوغة ولحزارا والاستعداد لهم ولمرتزقتهم جيدا سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين لا لفتح الحدود وفرض التأشيرة عليهم ولا للحكم الداتي ولا للمفاوضات ولا لرجوع قطاع الطرق إلى بلادنا لأنهم أبناء النظام
من هذا وذاك تبين للمغاربة قاطبة أن حب السيطرة علينا من طرف العسكر الجزائري وكل أعوانه من قبل (جمال عبد الناصر, القدافي, بومدين و غيره) باسم الإشتراكية و الشيوعية و من ساندهم من الخونة و العملاء في محاولة الإغتيالات و الإنقلابات لنعيش في رعب و دكتاتورية مستدامة تحت الفاشية الشيوعية. وما هذا إلا بداية إنقلاب السحر على الساحر و الظلم على الظالم. إغتالوا أميرهم و قتلوا أوليائهم فما مصيرهم في نظركم؟
أستغرب كيف لم تتحرك سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية للمنشأة بموجب المادة 64 من قانون 14-04 لسنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ضد تهجمات وتطاول قناة الشروق!خصوصا وأن المادة 48 من هذا القانون يفرض على القنوات “احترام القيم الوطنية ورموز الدولة”..ونفروض أن يسري ذلك على رموز الدولة الأجنبية،فبالأخرى الدولة الجارة..كما تنص المادة المذكورة على ضرورة “الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري….”فأين هي المهنية وأين هي الآداب والأخلاقيات في وقاحة الشروق ضد عاهلنا!؟ولماذا صمتت الظولة الجزائرية تجاه هذا الخرق القانوني الفاضح…كما تدعو ذات المادة 48 إلى “عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص” وإلى “عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية”….إن مجازر الجزائر في حق الأخلاق والانسانية حقيقة. وصدق من قال أننا نتخاطب مع سلط جزائرية عديدة وليس في الجزائر سلطة واحدة….في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا…بأسهم بينهم شديد…
اعطيتم لهم قيمة حتى صدقوا أنفسهم بانهم يسواو أكثر رغم أنهم 0 والمفارقة ملكا وشعبا أرقى بكثير تجاهلوهم و دعوا نار حقدهم تحرقهم
“سياسة الارض المحروقة ” هذا ما بقي للنظام الحركي الفاشل و الفاسد… فقد بوصلته بصفة نهائية، في الماضي كان لهم سياسيون محنكون و لبقون.. كان لهم دور في جعل الامور لا تصل الى هذا الحد من الانحطاط و التقهقر.. خاصة في اعلامهم .. وما بقي لهم كما جاء في المقال من -فضلائهم و عقلائهم،- لا صوت لهم و لا تأثير يدكر … مقصيون و مبعدون و مغضوب عليهم، لا لشئ الا لقولهم لكلمة حق … و يأتون بأشباه سياسيين كالذي جاؤوا به “el mono” في قناة الشرور. بدون تعليق . دولة مفلسة في كل الميادين بدون استثناء.
ليكن في علم كل جزائري ان الدبلوماسية المغربية اخدت من الحصانة دوليا مايكفي لكي تبدأ من جديد وفي شكل اقوى من السنوات الماضية وليكن في علمكم ان القوات المسلحة الملكية المغربية ستعزز بأسلحة جد متطورة وفتاكة وأن الاقتصاد المغربي سيتقدم أكثر بتدشين اتفاقيات ومشاريع تنموية في الصحراء المغربية مع شركات روسية وصينية واوربية زيادة على صديقة المغرب الولايات المتحدة الامريكية رغما عن انفكم فلقد حان الوقت لرجوع حكام الجزائر لرشدهم وصوابهم ومصالحة المغرب وطرد مرتزقة البوليزاريو من أرضكم إن فعلتم هذا ستجدون المغرب بصدر رحب حتى يعم السلام والتفكير بجد في إتحاد المغرب العربي الذي لم يكتب له ان ينشأ بسبب تعنتكم وحقدكم مع المغرب.
النظام الجزاءري وجب ردعه بطرق فنية مدروسة ومحكمة سواء داخل الجزاءر أو خارجها .واول خطوة في نظري هي قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية و ترحيل كل المغاربة المتواجدين بالجزاءر الى وطنهم المغرب مع تعزيز المراقبة الدقيقة على الحدود.هذه التحركات ستجعل الشعب الجزاءري المقهور يثور في وجهه الفاسدة……
والإنحطاط الذي تعانيه الجزائر واضح في كل المجالات حتى الإعلام للأسف منحط في أسلوبه الرديء قبل أن يكون منحطا في المضمون لا مصطلحات ولا معلومات دقيقة ولا احترام لأخلاقيات رسالة الإعلام أما في ما يخصص السياسيين فلا يختلفون عن الإعلاميين فبمجرد السماع لهم لبضعة دقائق تعلم أن ثقافتهم محدودة من أكبرهم لأصغرهم يخلطون الكذب بالحقائق ويخلطون حتى المواضع الصحافة تسأل عن الإقتصاد وهم يجيبون عن تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة وتصفية الإستعمار والشعب الصحراوي ، مجموعة من المصطلحات تم تخفيضها لهم لأجل ترديدها في كل لقاء صحفي. للأسف هذا الإنحطاط دمر الجزائر قبل أن يأديا جيرانها.
المؤسسة العسكرية الجزائرية الحاكمة هي في حالة النهاية.
اتمنى للشعب الجزائري الحرية وحكومة مدنية ورئيس منتخب من طرف الشعب.
اما الحرب الإعلامية التي تمارسها بعض المحطات الاخبارية و الصحفية هي اعمال صبيانية و فاشلة.
يريدون ضرب الاقتصاد المغربي زعزعة الاستقرار الوطني والاجتماعي في المغرب.
لكن هيهات. المغرب صور عال عليك ايها الخبيث.
مدنية مشي عسكرية يا كابرانات فرانسا …………..
المضحك في الأمر هو ادعاء بعض الجزائريين أن هذه السخرية جاءت من باب حرية التعبير متحججين أنهم يسخرون من شخصياتهم السياسية. على من يكذبون فالكل يعلم أن الجزائر تصنف كل سنة كنظام شمولي استبدادي حسب مؤشر الديمقراطية. أتحدى صحافة الشرور أن تسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية أو الإجتماعية في الجزائر أو أن تسخر من تبون أو جنرالات العسكر الحاكمين.
هناك لغز إلهي في تلك الأرض المقدسة الدي دكرت في القرءان ومجئ إبراهيم عليه السلام إليها وولادة عيسى فيها وعودة موسى وبني إسرائيل من مصر إليها خوفا من بطش فرعون وولادة إسماعيل وإسحاق وولادة يعقوب وولادة يوسف سلام الله عليهم أجمعين وأخرهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء في الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى الذي قال الله والدي باركنا حوله صدق الله العظيم هنا بيت القصيد لمن هذه الأرض أو عليهم التعايش في دولتان أو هذا مصيرهم إلى يوم القيامة
حينما يحكم العسكر شعب تربى على الدموقراطية فرنسا.
كارثة في الاقتصاد.
كارثة في السياسة.
كارثة في حقوق الانسان.
كارثة في وساءل الاعلام.
جينيرالات الجزاءر تنهب ثروات البلاد و الشعب غاءب عن الوعي او في غيبوبة داءمة.
يبقى غامضا لماذا الكتابة المغربية في هذا الموضوع تشير
دائما إلى الإحتقان داخل الجزائر بدل الهجوم والدفاع في آن
واحد ضد الديكتاتورية الشمولية المتخلفة الجزائرية..
النظام الجزائري لا يحيد قيد أنملة على نظام العسكر
والنظام المغربي لا يحيد قيد أنملة عن حكم الشخص الواحد
ومن هنا دخل الاعلام الجزائري لكي يري للمغرب وللمغاربة
نواقصهم وعيوبهم….ونواقص وعيوب الجزائر لا تحصى ولا تعد…..المغرب ينهج الديمقراطية في مؤسساسته..
لكن يطغى عليه نظام حكم لشخص واحد ودون مناقشة
ودون معارضة….فالسياسات الغليظة للمغرب لا بد وأن
يبث فيها الملك وحده دون غيره….
الإعلام الجزائري جن جنونه …..ودخل من نقطة ضعف المغرب وهي نقطة التناقض الصارخ بين الديمقراطية الحقة
وحكم الاسرة الملكية وحدها دون غيرها…
نحن لا بد أن نحترم وأن نقدر جلالة الملك…..وهذا أمر مفروغ
منه…….لكن أليس في المغرب رجال ساسة يفهمون في
التقرير وفي تسيير أمور البلاد ؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مواطن مغربي في الديار الهولندية أرجو…….. أرجو……… وأرجو ……… ثم أرجو…….. من الملك إذا كان هو من يقرر في شؤون المغرب الداخلية والخارجية أن يطرد السفير الشنقريحي وأن يحث على كل جزائري يعيش في المغرب التحصيل على الجنسية المغربية أو الاخلاء في 24 ساعة وعلى المغاربة الموجودين في الجزائر المغادرة خلال 24 ساعة نحن لسنا بأشقاء ولا تجمعنا لا ثقافة ولا إقتصاد ولا علم ولا حتى الدين فكل الجنرالات الا القليل منهم يتبع دين الاسلام
هالله ياجلالة الملك أغلق الحدود جويا كما هي مغلقة بريا لدي عائلة كبيرة في الجزائر لكن كرهتها من خلال الصحافة الصفراء صحافة المبتدئين صحافة الواد الحار
على الملك أن يعمل إستفتاء في هذه المسألة وانا متيقن إن 99 في المائة من المغاربة سيصوتون لكلامي
بغيت من العسكر الجزائري أن يرشح لنا مدينة واحدة صناعية أو سياحية أو ثقافية أو أي مجال الفن الرياضة ++++++
انا نعطيهم طنجة الدار البيضاء القنيطرة مراكش الرباط فاس
إلا عطاوني مدينة فقط جزائرية تتفوق على هذه المدن ساعلن تنازلي عن الجنسية المغربية إنتهى
لقد علمتنا الحياة؛ أن (الشجرة المثمرة هي وحدها التي ترمى بالحجارة)، ولو لم تكن الشجرة مثمرة؛ لما التفت إليها أحد، ولما رميت بالحجارة للظفر بما تحمله من ثمر،. هذا هو قدرنا.. قدر المملكة المغربية ، وقدر شعبها العظيم، أن يكون لها أعداء من من الجيران ، وأن تكون مستهدفة من الكل، لأنها شجرة مثمرة، ولأنها في الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار.شكرا هيسبريس
قاليك الباب اللي كيجبك منو الريح سدو واستريح.السفير انتاعنا انجيبوه عندنا والسفير انتاعهم يمشي لبلادهم والغاز انتاعهم يبقى عندهم والحدود راها مغلقة ممستافدين من هاد الجزاىر والو غير المشاكل .يعطيونا اشبر انتاع التيساع صافي قطعوا العلاقات نهائيا هادو راهم كيضربوا في الثوابت انتاع الأمة المغربية مباشرة اوا ضسروهم اعليكم .