"إنوي" و"مرجان" يعممان الأداء عبر الهاتف النقال

أعلنت “inwi money”، الفاعل في مجال الأداء عبر الهاتف النقال، و”مرجان هولدينغ”، العامل في مجال البيع بالتجزئة، عن تعميم الأداء عبر الهاتف النقال لدى متاجر مرجان ومرجان ماركت بالمغرب.

وسيتمكن الزبائن الذين يتوفرون على حساب للأداء عبر الهاتف النقال، الذي يوفر الأداء عبر رمز الاستجابة السريع (QR-Code)، من أداء مشترياتهم بكل سهولة لدى متاجر مرجان ومرجان ماركت بمدينة الدار البيضاء ابتداء من هذا الأسبوع. وسيتم التعميم التدريجي على متاجر المدن الأخرى في الأسابيع القادمة.

ويمكن لكل زبون يتوفر على تطبيق للأداء عبر الهاتف النقال أداء مشترياته بكل بساطة وأمان، وذلك باستعمال رمز الاستجابة السريع الظاهر على أجهزة الأداء لكل صناديق متاجر مرجان ومرجان ماركت.

وبذلك يساهم الفاعلان “إنوي” و”مرجان” عبر توحيد مجهوداتهما في تعزيز منظومة “Maroc Pay” للأداء عبر الهاتف النقال، التي تهدف إلى رقمنة عمليات الأداء لدى التجار. ويندرج هذا النظام الذي تم إطلاقه برعاية بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إطار تعزيز الرقمنة والشمول الرقمي لبلدنا. وبهذه المبادرة المبتكرة، يساهم الفاعلان في تفعيل هذا النظام.

للتذكير، فإن “inwi money” هو حل الأداء عبر الهاتف النقال للفاعل الرقمي الشامل إنوي. وتساهم “inwi money”، وهي مؤسسة أداء حاصلة على ترخيص بنك المغرب، بشكل فعال، في الشمول الرقمي للمغرب، بتحفيز التعاملات عبر مجموعة من الخدمات المتاحة للجميع: أداء الفواتير، تعبئة الهاتف، تحويل الأموال، وأداء المشتريات عبر الجيل الجديد لمحطات الدفع الإلكترونية (TPE) لمركز النقديات “CMI”، وذلك على مستوى كبريات العلامات التجارية. وتتوفر “inwi money” على عرض متنوع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، وذات طابع فوري.