إهانة أطفال مغاربة تضع ممثلين جزائريين تحت تدابير الحراسة النظرية

أعطت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تعليماتها للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء الإثنين، لوضع ممثلين جزائريين نشروا شريطا مرئيا يسيئون من خلاله إلى أطفال مغاربة، تحت تدبير الحراسة النظرية.
وطالبت النيابة العامة في تعليماتها بالاستماع في محاضر رسمية إلى الموقوفين، من أجل “الإهانة ونشر صور قاصرين دون موافقة الوالدين”، وتقديمهم أمام أنظارها بعد انقضاء المدة القانونية من أجل اتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون.
وظهر في تسجيل مصور بمدينة مراكش فنانون جزائريون يقيمون بالديار الفرنسية يهينون أطفالا مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بكونهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن بـ”العهر”، ما أثار غضب المغاربة الذين طالبوا باعتقالهم ومحاسبتهم تطبيقا للقانون.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمرت بفتح بحث قضائي من أجل تحديد المسؤوليات، وذلك بعد موجة الغضب العارمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة للتخفيف من وطأة ما اقترف، خرج أحد الممثلين الجزائريين في شريط آخر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتذر من خلاله للمغاربة ويعترف بخطئه الفادح، غير أن ذلك قوبل برفض من عدد كبير من المغاربة، الذين طالبوا بتوقيع العقوبات القانونية عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
ممتاز، فليعلم الجميع أن زمن التطاول على هذه البلد من دون محاسبة ولى من دون رجعة.
خص القضاء المغربي إربي هاد المخلوقات الخبيثة مزيان مزياااان. لا تقبل منهم الإعتذارات و مطالبة الصفح. يمشيو بين ربعة دلحيوط واحد خمس سنين.
عند بالهم رآهم في العاصمة أو وهران أو بجاية………روح ترواج ابن عمي راه المروك هذا لاحد فوق القانون
يجب ان يكونوا عبرة لغيرهم ناكري الجميل يأكلون من خبز المغرب و يسبون مواطنيه لولا احترامي لجريدتكم لسببتهم بأقدح السب لانه يصدق عليهم قول
ان انت اكرمت الكريم ملكته و ان اكرمت اللئيم تمردا
هذا هو المعقول، لي دار ذنب يستاهل العقوبة، يجب تطبيق القانون بحذافيره، لأنهما تجاوزا الحدود.
عيب. وعار ان يستقبلهم المغرب بالاحضان وهم ينعتونه بارذل الصفات.
هذا هو الصواب وهكذا يجب التعامل مع من يتطاول على الناس بالمس بشرفهم وأعراضهم.
يجب تطبيق اقصى العقوبة على هاد البراهش الخوف كل الخوف هو يخرجوا بسراح مؤقت
الله يعز الحكام المرجو اشد العقوبات
يجب تطبيق عليهم أقصى العقوبات السجنية وصلت بهم الوقاحة أن يستهزئ بأطفالنا وامهاتهم في بلادنا وهم في المقهى يأكلون طعامنا لذلك على المحكمة رد الاعتبار للأطفال والحكم على هؤولاء المجرمين الجزائريين بأقصى العقوبات السجنية لكي لا يجرؤ أحد التطاول على أطفالنا الصغار
إنه يبحت عن الموز في السجن المغربي
يجب أن يقبع هاؤلاء الأوباش في أبشع سجون المملكة ليلتقو مع من يعرف لهم
مهما كانت جنسية الاطفال لا يجب اهانتهم و تحطيم نفسيتهم حتى وإن كانوا ابناء غير شرعيين او ليسوا مغاربة. هؤلاء الممثلون الجزائريين ابانوا عن أزمة نفسية يعيشونها . او عاشوها في بلدهم . وعلى القانون ان لا يتساهل في الجرائم ضد الاطفال .
كلاش مع الطناش خاصهوم يجيبوهم لسجن العرجات
هاااااااااااااااااااااااالمعقووول…
ايوا أجي دابا قل لداك تبّون ديالك إنفعك..
والواعرة هى طيح فشي كاشّوا مبرّع في بولمهارز !!
“بولمْهارز الحبس ديال مراكش”.
بغيت ليكم إقامة طوييييييلة فشي كاشّوا مبرّع حيت المراكشيين لي سيت ليهم ولادهم و بناتهم غادي اخليوكم تعيشوا مأساة الدعارة و آثارها على الإنسان. لكي تحكوها على منصات التواصل الاجتماعي
تحية لرجال الحموشي!
أمثال هؤلاء التافهين يمارسون بدون وعي منهم ما يسمى في علم النفس “عدوانية محولة ” لأنهم لا يعرفون جدورهم الحقيقية وعندهم مشكل هوية ومن ملامحهم يحتار الإنسان ان يعرف هل هذه الوجوه الممسوخة هي نتاج مني عثماني او فرنسي او صيني ولكنها مناسبة لإعادة تربيتهم على الأصول وفق القانون المغربي
لو كان الخبر صحيحا فإن العدالة لا زالت تطبق على الأقل لحفظ ماء الوجه أما و قد بلغ السيف الزبى ولولا فضح وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لما تحرك ساكنا . فاللهم خد الحق في الظالمين و المستهترين . نحن لا نريد و لا نقبل مثل هكذا ممارسات …
أقصى العقوبات في حق الخرائريين، قدموا إلى المغرب لملء بطونهم ولم يذهبوا إلى بلدهم خوفا من الجوع حيث ثمن الحليب والزيت مثل ثمن الذهب.
هذا هو تطبيق القانون……
اتظنون انكم في غابة…..؟؟؟؟؟
تاكلوا الطمجية….. و تعيروا صحابها….
ارجو ان لا يقبل اعتذارهم….. الكرامة لا تقبل إلمس بها و بعدها يأتي الاعتذار
لان الجرم الذي يمس بشرف المرء…… لا ينفع معه الاعتذار…….
الفصول واضحة…..
قد يقدم الاعتذار للافلات من العقاب ليس إلا…..
و بعد وصولهم إلى فرنسا…….. لا نعلم ماذا سيقولون….. بعد ذاك…..
واخيراااا بدأنا نعطي قيمة لوطننا وابناء وطننا. يحيا العدل
هؤلاء الجزائري الأصل رغم ولادتهم في فرنسا فتبقى دم اصلهم الذي يجري في عروقهم يوجد فيه حقد على المغرب لأنهم رضعوه من تدي أمهاتهم التي غسل دماغهم بافكار الهواري بومدين. ولهذا حقدهم يبقى ذائما على لمغرب والمغاربة. رغم مصطلحهم خاوا خاوا الذي يستعملونه للتغطية على حقدهم لبلدنا
LA LOI EST AU DESSUS DE TOUS LES MAROCAINS ET LES ÉTRANGERS ……. ON EST TOUS ÉGAUX DEVANT LA LA LOI …..,,,,,,, , , ,,,,,,, … JUSTICE ..
ابواااااااه على الگنس الجيعان، شبعتوا في كروشكم ووليتوا تتطاولوا على اسيادكم ،انظروا إلى حالكم وحال بلادكم ،يحكمكم العسكر ويغمض اعينكم ويصم آذانكم ولاتحركون ساكنا
واش هاد الجزائريين مساليينا غير حنا ماعندهوم مايدار اشوفوا غير حالتهم حنا قاتلينهم بالسم حيت بلادنا حسن منهم قاليك لي حسدك عطاك حنا بزاف عليهم.
ces algechiens doivent s,occuper juste des problemes de leurs pays de merde,,de s,occuper du dinar algerien qui a perdu toute ca valeur est qui est devenu comme le papier genique,,,,,,,1000 dinars algerienne pour un kilo de sardines plus que 6 euros hhhhh 65 dhs marocaine
هل تعلمون أن جل الشعب الجزائري عنده فكرة مرسخة أن المغربيات كلهم عاهرات وساحرات وأن جل المغاربة آباؤهم خليجيين ، العسكر الذي يحكم الجزائريين يدرسونهم هاته الأشياء ويعلمونهم ويربونهم على كره كل ماهو مغربي أتعجب كثيرا أن المغاربة لا يعرفون هاته الأشياء ، على فكرة أول بلد إفريقي عربي بنيت فيه بورديلات فرنسا للتمتع باللحم الجزائري هي دولة الجزائر إذا هم يبردون على قلوبهم فقط يظنون بسبهم المغاربة سوف يمسحون تاريخ الخرائر العاهرة
هنا نشوفو واش عندنا شي قيمة ولا لي جا ادير فينا لي بغا عيينا من مقولة معليهش شوية دالرجولة
جيران السوء
انا مع راسي كا نقول ما يمكنش شي مغربي يمشي الجزائر ويهين الجزائر وشعبها بهذ الطريقة هيااحنا مربين و وعين ملكا وشعبا
إذا كان هذا تصرف منحدرين.من الجزائر فأين هي دعاوى *خاوة خوة*؟
يجب ان يكونوا عبرة لغيرهم ناكري الجميل يأكلون من خبز المغرب و يسبون مواطنيه لولا احترامي لجريدتكم لسببتهم بأقدح السب لانه يصدق عليهم قول
ان انت اكرمت الكريم ملكته و ان اكرمت اللئيم تمردا
مراكش وحدها يوجد بها 20000 الف عاهرة وهذا ما جعل الممثلين يركزان على مدينة النخيل دون غيرها من المدن المغربية، اذا شاءت الجزاىر فانها تستطيع ان تطلق سراح الممثلين لانها مهابة من طرف المغرب ويحسب لها الف حساب وما حركت ساكنا في قضية العرجات ولكنها لن تفعل لاتها مع القانون ولا احد فوق القانون ومن اقترف جرما يجب ان يعاقب سواء كان جزاىريا او مغربيا .
يجب معاقبهم قانونيا زائد الاعتذار للاطفال والمغاربة
لو كانو في فرنسا لحكموا السجن لخمس سنوات وخرامة مالية
je pense ces trois voyous envoyé par le service renseignement algérien pour une preparation d’une nouvelle attaque terroriste a marrakech comme par le passer a l’hotel isni ——ils faut faire très attention a ces terroristes algériens cacher derrière un passport Français ———-juger ces gens et les enfermer dans une prison comme celle de Casablanca ——–interdir a tous les algeriens meme avec un passport Français ou autre de rentrer au maroc si non sa va être la catastrophe —– ils mérite une bonne leçon —– e
اولا الحمد والشكر لله
تانيا ياربي ما تخيب آمالنا في معاقبة هاذين الحاقدين
سؤال :ماذا لو كان أحد المغاربة هو من فعل هذا الفعل في بلاد العدوة الجزائر الان .
هؤلاء زنادقة وليسو فنانون. هل سقط الفن إلى هذه الدرجة حتى يصبح أي صعلوك متخلف فنان, هذا أسلوب قناة الشرور الجزائرية ربما هم مُخْبِرِينْ تلقوا أوامر من العسكر, و جاؤوا لكشف أماكن تواجد أحرار الجزائر المعارضين للعسكر لتصفيتهم, ينبغي التحقيق معهم جيدا, أشك أنهم مخبرين إنتحلوا صفة فنانين, لكن كراهيتهم للمغرب كانت أكبر من أن يصبروا حتى يكملوا المهمة التي أَوْكَلَهَا لهم العسكر.
20 سنة حبسا نافذا غير قابل للإستأناف بسجن تازممارت مع الأشغال الشاقة, بوجبة واحدة ميئة بسراق الزيت وكأس ماء في اليوم.
قمة الدنائة ملي اولي الفنان بهدا المستوى اش من فن او اش من تربية ملي تولي تسب طفل بريئ يجب ان تتدخل جمعيات حقوق الطفل لحماية حق هؤلاء الاطفال
عاد فهمت لماذا يشتكون في تونس من السياح الجزائريين ومن الفوضى التي يخلقونها في الصيف وقلة الأدب على النساء والضجيج بااشوارع ليلا
هدا الفنانين الجزاءرين. …سوف يتقدمون أمام. .عمالقة الفنانين القضاءين المغاربة من أجل ..المحاكمة لينااو اشد العوقوبة .مع غرامة مالية للأطفال. الدبن ضهرو فاافيدبو الدي أغضب الشعب المعربي والأطفال كدلك….
هد المنحرفون لا يمثلون الا انفسهم وكفاكم كل مرةً من اثارة العداوة بين الشعبين الشقيقين .خطة صهيونية هدفها الحرب .هناك نزاع بين النظامين الديكتاتوريين اتركوا الشعبين بعيدا من قوالبكم .وراه عيقنا بكم .كل مرة الجزاءير الجزاءير
تعتقلون من سب الاطفال وتطلقون سراح من هتك عرضهم مغرب العجاءب
لا يجب أن يمر هذا الحادث مرور الكرام . لو حدث هذا عندهم في بلادهم من طرف المغاربة لكان شيء آخر يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التطاول على سمعة المغاربة
يجب رد الاعتبار لهؤلاء الاطفال و امهاتهم ، لا اهلا و لا سهلا بمن يهين كرامة
المغاربة و المغربيات و العقوبة السجنية لمن اساء الأدب
إهانة الأطفال واستغلالهم اقتصاديا أوجنسيا جريمة نكراء و تدخل في خانة الاتجار بالبشر. لذلك وجب متابعة الضنينين قضائيا.لكن لماذا التركيز على كونهما جزائريان؟ هذا تسييس لعمل قد يكون جنائيا! طفلة قاصر مغربية تم هتك عرضها من طرف كويتي سمح له بمغادرة التراب الوطني! هل سنهاجم الكويت و الكويتيين؟كيف هي سياحة بعض الخليجيين والأوروبيين و دوافعها؟هل يأتون لزيارة متاحفنا العالمية، مآثرنا التاريخية المحفوظة من الضياع أم منتزهاتنا ومحمياتنا الطبيعية المليئة بالحيوانات؟ مجرم إسباني اغتصب 12طفلا،و ربما أكثر، و تم العفو عنه!ألا توجد تجارة و صناعة الدعارة في المدن السياحية تستغل القاصرين ذكورا و إناثا؟ لماذا لا تتحرك النيابة العامة و الجمعيات الحكوكية و السيكوكية و ليس الحقوقية لتفكيك شبكات الدعارة الراقية و الهابطة؟ أم أن القضية اقتصادية مفيدة و تدخل في خانة الحرية الشخصية ؟ماذا عن أطفال و طفلات الشوارع المعرضين للإهانة اليومية و خطر الاغتصاب؟ماذا عن 300ألف غادروا أسوار مدرسة الهدر والغدر في 2020؟آلاف السياح الإسرائليين قادمون! هل ستختلف دوافعهم في مدننا عن دوافعهم و أفعالهم في دبي؟
يجب ان يأخذ القانون مجراه.ويعاقب هؤلاء السفهاء بالسجن والغراة.حتى يكوبوا عبرة لمن يفكر في النيل من شرف وكرامة المغاربة والمغربيات..
واناشد العدالة المغربية ان لا تكون رحيمة بهؤلاء لأنهم مسوا اقدس ما للانسان الشرف.
من جهة اخرى كمغربي اهمس في اذن هؤلاء واقول لهم خسئتم فنحن المغاربة اشرف ممن خلفوكم يا ابناء فرنسا…..
العز والنصر لامن هذا البلد يجب الحكم عليهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم
تحياتي إلى رجال الأمن يجب تطبيق القانون..مع. هؤلاء مايسمى بالجزائريين ..متهمون في هته القضية بعدة جرائم منها .. اتهام نساء المغرب بالزن وتشهير وكدلك اتهام اطفال .بأطفال الزنى وتصويرهم وتحرش بهم من خلال لمسهم وتحدت معهم .و التقاص صور و إساءة إلى البلد الدي يتواجدون به. واعتراف بالفساد من خلال قولهم انهم يقدمون 100درهم إلى ما سموه بنساء (الهوى)..وكل جراءمهم موتقة بصوة والصورة….نريد اقصى عقوبة ..وبعدها طردهم ومنعهم من دخول بلد اساءو اليه بعد انتهاء مدة حبسهم . .مرجو نشر
الاهانة كانت مقصودة لانهم وثقوا دلك ارضاء لاسيادهم فلو لم تكن حجة فالامن لن يعتقلهم حتى و ان قالوها فعلا و لكن الاغبياء لا يعرفون عقوبة التشهير بالاطفال فعلى الاقل تعويضات جبر الضرر ادا تنازل اباء الاطفال
بعيدا عن الموضوع فمع ازمة الجاءحة فاباء يخجلون من التسول و يدفعون ابناءهم لبيع الشوكولاطة او المناديل فعلى الدولة ان تراعي العاءلات المتضررة بتوفير العمل او مساعدتهم اثناء الظروف
بعض الجهلاء و بعض السفهاء يطلقون الكلام على عواهنه و يسقطون في التعميم الأعمى! تعليقات كلها هجوم،تجريح،تشهير بشعب بأكمله عوض كسب احترامه وإعجابه بالكلام الطيب!عندما سيقرأ المواطنون في تندوف تعليقاتهم التحاملية الغبية، العفنة و الخانزة، هل يظنون أنهم سيستميلونهم و يجذبوبهم للطرح الوحدوي؟هل بهذا المستوى سنغير رأي الانفصاليين؟لو كنت من الجهة الأخرى،لن أقبل أن أضع مصيري بيد دولة تنتج هذا الكم و هذا السيل من الكراهية تجاه العمق الاستراتيجي الطبيعي و ننتظر منه مع ذلك أن يغير موقفه من قضية الصحراء!الدول التي تدمر مدرستها وجامعتها وتتفنن في تجريف المشهد السياسي وإفراغه من كل ذرة عقل،منطق، قانون وأخلاق لن تجني إلا ما ترى!هذه البداية أ مزال مزال!كيف سيكون الجيل القادم وهذا الجيل على ماهو عليه؟كيف هو مستقبل الدولة التي تفرقش رجال التعليم و يُتَحرش فيها بنساء التعليم بالعصي؟هل أصبحت البوفراقشية مذهبا وعقيدة في مؤسسات الدولة وفي خطاب الجاهلين التافهين؟هناك البوديزم،الطاويزم،المانِكيِّيزْم!ها نحن أمام مذهب وعقيدة البوفراقشيزم!أخت البليكيزم والتراكسكْتُوريزم! فشل الفشل و إفلاس الإفلاس؟
هكذا يجب علينا أن نكون
الردع هو الوسيلة الوحيدة من أجل حماية وطننا ومقدساتنا وعرضنا
علينا أن نحاسب كل من سولت له نفسه أن يطعن في شرف المغاربة وأن نجعله يفكر ألف مرة قبل أن ينطق بكلمة سوء واحدة في حق أي مغربي أو مغربية
فطيبوبة المغاربة في كثير من الأحيان تجلب لنا المشاكل
هؤلاء العدميون نسوا انهم في تراب دولة المغرب ، دولة الحق والقانون وليس دولة عصابة تبون وشر قنيحة ،ضعوهم في سجن بولمهارز
شكرا لقضاء النيابة العامة و للشرطة القضائية ببلادناعلى المجهودات المبذولة في سبيل محاربة الجريمة، وشكرا أيضا لقضاة الحكم الذين بدون شك لن يتوانوا في انزال عقوبة في حدها الأقصى ضد هؤلاء المجرمين
جاو تا لبلاد فلييو وبغ يشدهوم الرواح . تزامنا مع الاحداث والاوضاع في الجزائر والحقد اللذى تكنه للمغرب . اضن ان زيارة هاذا الشخصين في هذه الظروف الصعبة و في زمن كورونا لا يمكن إلا أن يكون لأغراض سياسية مختبءين وراء ممثلين سينما . جاسوسين لا إلا و لا حتى . الجزائر تتحرش ببلدنا العزيز بجميع الطرق و في كل المجالات . فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
عليهم ان يحمدوا الله لان واحدا منهم عانق طفلة و هدا يعتبر تحرشا من طرف بيدوفيلي بينما لمجرد دهب مع عاهرة محترفة امضى عليها السجن و ما زال متابعا
انا من جهتي اعتبرهم فرنسيين بعقلية جزاءرية
لابد من العقاب ليكونوا عبرة سمعت الاعتذار ديالهم ولكن غير كايتباكاو حينت المحتضنين قطعوا لكونترا معاهم
الحصول خاصهوم يترباو وخاصة المغربي لي كان خاصو يدافع على مواطنين بلادو