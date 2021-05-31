الحكومة تسمح بتنظيم التجمعات والحفلات وتعيد افتتاح قاعات السينما

الحكومة تسمح بتنظيم التجمعات والحفلات وتعيد افتتاح قاعات السينما
صورة: أرشيف
الإثنين 31 ماي 2021 - 21:31

قررت الحكومة، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذه التدابير، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص؛ والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد؛ وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة.

كما تشمل هذه التدابير، افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص؛ وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي؛ بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

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‫تعليقات الزوار

3
  • casawi
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:34

    لك الحمد وشكر يارب العالمين خبر مفرح فتح اامسجيد

    101
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  • الفاسي المدوخ
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:36

    باينة الطراكس عادي تجوز …….

    -44
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  • مع الحق سلاوي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:37

    الحمذ الله رجعات الأمور كيف كانت 80٪

    47
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