اتحاد كتاب المغرب يستهجن إلهاء الشعب الجزائري

قال اتحاد كتاب المغرب إنه تابع باستغراب شديد واستهجان بالغ، ومعه الرأي العام الثقافي الوطني ونخبه ومختلف أطيافه الفكرية والإبداعية والفنية، ما “اقترفته قناة الشروق الجزائرية من تجاوزات أخلاقية ومهنية منحطة، في حق الرسالة الإعلامية النبيلة المتعارف عليها في المحافل الدولية، قبل أن تكون في حق بلادنا ورمز سيادتها، الملك محمد السادس”.
واعتبر الاتحاد في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن “ما تجرأت عليه القناة الجزائرية، التي أعلنت جهارا ما يفيد أفول خطها التحريري الذي تسطره طغمة عسكرية في قصر المرادية، من هفوات وسقطات، هو فقط من أجل إلهاء شعب شقيق، يتوق إلى أبسط حقوقه في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن “المغرب، الذي حقق بحكمة ملكه وتبصر رؤيته لتسريع وتيرة نمو بلده وازدهاره، بكثير من الإصرار الناجم عن خطط رائدة نوهت بها أرقى المنابر في عواصم القرار السياسي في العالم، لن يلتفت إلى فحوى خطاب إعلامي مسعور، يغترف من معجم الضغائن والأحقاد، تثيره منجزات كبرى لبلد جار يعبر الزمن بإيقاع فائق السرعة”.
واستنكر اتحاد كتاب المغرب وشجب هذا السلوك الذي وصفه بـ”الأرعن”، الذي لجأ إليه “الإعلام الحربي في قناة الشروق”، معلنا تمسكه الدائم باستقرار المملكة وبرمز وحدتها، “الذي ما فتئ يبسط، ببصر وبصيرة، يد الأخوة والسلم والأمان لجار ما فتئ نظامه العسكري يحن إلى شعارات جوفاء تعود إلى أزمنة استبدادية غابرة”.
وعبر الاتحاد عن صادق اعتزازه بالمواقف الشجاعة للأصدقاء الأدباء والمبدعين الجزائريين الشرفاء، الذين أدانوا هذا السلوك الجبان واللامسؤول واللا أخلاقي، في تأكيدهم في أكثر من مناسبة عن خيارهم الوحيد والأوحد في انصهار آمال الشعبين الشقيقين من أجل تحقيق السلم والأمن والتقارب وحسن الجوار، بما يتوافق وينسجم مع عديد المواقف والنداءات والبيانات، التي سبق لاتحاد كتاب المغرب أن عبر عنها في مناسبات ثقافية ومحطات تاريخية وطنية ومغاربية.
وذكر الاتحاد من هذه المناسبات والمحطات، “نداء وجدة” سنة 2014، في شأن الدعوة إلى فتح الحدود وترسيخ قيم حسن الجوار وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، و”بيان طنجة الثقافي” سنة 2015 بمناسبة تنظيم “المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية” وتوقيع وثيقة “إحياء اتحاد الكتاب المغاربيين” ببيت الصحافة، فضلا عن “بيان الكركرات” سنة 2020، الذي دعا فيه الاتحاد الكتاب والمثقفين والمبدعين في المنطقة المغاربية والعالم إلى مواصلة نصرة قيم السلام والإخاء والتضامن والتعايش السلمي وتعزيزها بين الشعوب.
من الأقوال التي أعتبرها حرفيًا مُسكِّنة لأي ألم نفسي أو بدني، ومُصبِّرة على أي ابتلاء أو مصيبة؛ قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم “واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، واعلم أنَّ النصر مع الصبر، وأنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العسر يسرًا، واعلم أن الأُمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعَت الأقلام وجفَّت الصُّحف…
وفيقوا لا اشقاء ولا هم يحزنون.هي دولة عدوة وكل من يدور في فلكها أعداء سواء كان شعبا او شيء آخر.
انا كمواطن مغربي من الريف أعرف جيدا هؤلاء الجبناء. لقد حررناهم نحن المغاربة.ولقد كان المغرب يحضنهم ويدعمهم بالمال والسلاح والرجال.اين هو رد الجميل.اتقي شر من أحسنت إليه انهم أعداء وليسوا باخوان.
عاش المغرب ،عاشت القوات المسلحة الملكية الباسلة.
تسقط الجزائر وعسكرها ورئيسها وحكومتها وشعبها.
حكام الجزائر أطلقو سراح المناضلين ونتمنى حكام المغرب يديرو بحالهم ويطلقو سراح الصحافيين والمناضلين المسجونين ظلما
يقول المتل المغربي (( طاحت الصمعة علقوا الحجام ))
كلما تقع مشكلة في الجزائر يلتجىء حكامها العسكريين إلى اتهام المغرب والحالة هده تتعلق بالحراك الجزاءري لإسقاط نظام العسكر وإقرار الديموقراطية والمحافظة على الأموال العامة التي يتمتع بها العسكر وعصابة البوليزاريو.
عندما تتعامل مع نظام عسكري فأنت تتعامل مع نظام لايعترف الا بمنطق القوة والعنف.التصريحات والتنديدات لن تفيد في شيء مع هؤلاء النوع من الاشخاص.عندما يصدر بيان عسكري من نظام الكابرانات فعلينا ان نرد عليهم ببيان عسكري مثله إو الى ما ابغاوش ايحشموا انخرجوا امعاهم لخزيت او ديك الساعات يبقاو ايقولوا عوتاني حكرونا لمراركة حكرونا.
و ماذا عن الشعب المغربي ما عندوش شي حاجة يوجهها ليه
أنا أرى أن العيب ليس في الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ،لأن كل من استولى على السلطة بطرق غير مشروعة يقوم بما تقوم به هذه الطغمة من أجل البقاء في السلطة. ولكن العيب كل العيب يتحمله شعب “النٌَمْ” ،شعب الجزائر الذي تنطلي عليه ،وبكل سهولة ، أساليب وألاعيب العسكر ويبتلع كل ما يقدمه له هذا العسكر من “حَجٌَايات” و”انتصارات” واهية. هذا الشعب هو الذي أَسْتَغرب من سذاجته وسهولة الضحك على دقونه ، إن كانت لهم دقون.
متى ينتفض الشعب المغربي ضد الظلم المخزني و الحكرة !!!
دعونا من الجزائر صدعتوا لينا روسنا بالتفاهات و الجزائر و الجزائر و الجزائر .
ما أقترفه المسؤول المغربي في الشعب المغربي لم و لن تقترفه الجزائر فدعونا من الأكاذيب و الفتن وتحيا الجزائر و يحيا المغرب شعبين أخوين إلى يوم الدين.
يجب ان نمسح اسم الجزائر من عقولنا مستحيل و مستحيل ان تكون الجزائر اخ او صديق للمغرب انها دولة حمقاء……اكثر من 50 عما و نحن معها في مشاكل….انه اخبث حقد عرفته البشرية….و العالم كل يشهد بذالك….لننسوها و نستمر في مصالحنا و من مسنا سوف ينال جزائه في الحين و السلام
ليس بين الشعب المغربي والشعب الجزائري اية عداوة او كراهية.واذا قلنا بأن الخلاف هو بين حكام المغرب وحكام الجزائر فهذا صحيح لكنه غير دقيق.ذلك لأن حكام المغرب يمدون ايادي الصلح لنظرائهم الجزائريين منذ 45 سنة بدون جدوى ، نظرا لتعنت الطغمة الحاكمة في الجزائر وعدم مراعاتها لمصالح شعبها بسبب غياب الديموقراطية وديماغوجية الستينات التي لازالت تعشش في عقول هؤلاء.