اتصالات المغرب تعزز حماية بيانات الهواتف الذكية

مع انتشار استعمال الهواتف الذكية، لم يعد خطر الوقوع ضحية لهجوم إلكتروني خاصا بمستخدمي الإنترنت.

وفي هذا الإطار، أجرت شركة كاسبيرسكي ومكتب الدراسات Immersion استبيانًا وطنيا، كشف أن المغاربة لا يحمون هواتفهم الذكية بشكل فعال ولا يدركون تمامًا حقيقة المخاطر وقيمة بياناتهم الشخصية.

وخلصت الدراسة إلى أن استخدام مضادات الفيروسات بين المغاربة لا يتجاوز 8 في المائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم، وهو ما يعني أن الوعي بالتهديد الإلكتروني أقل مقارنة بالتهديد المادي للجهاز نفسه.

وأشارت الدراسة نفسها إلى أن الوعي بتأمين الهواتف الذكية والبيانات يظل غير كاف في المغرب، إذ أكد ثلاثة من كل أربعة مستخدمين للإنترنت أنهم يستخدمون كلمة المرور نفسها للبرامج والتطبيقات المثبتة على أجهزتهم، بينما لا يقوم 18 في المائة بتحيين هواتفهم الذكية.

أما في ما يتعلق باستخدام الحلول الأمنية، أكد 19 في المائة فقط من مستخدمي الأنترنيت من بين المغاربة أنهم يجدونها ضرورية، حتى إن عدد مستخدمي هذه الأدوات لحماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم قليل جدا.

ويُصنف المغرب اليوم بين الدول العشر التي سجلت أعلى عدد من هجمات البرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة، وفقًا لإحصاءات كاسبرسكي للربع الثالث من سنة 2020.

ولمواجهة كل هذه البيانات ولحماية الحياة الرقمية لزبائنها بشكل فعال، تتوفر اتصالات المغرب على حلين بالشراكة مع مختبرKaspersky Lab ، ويتعلق الأمر بكل من: حلول الحماية على الأنترنيت والرقابة الأبوية.

ويوفر حلInternet Security ، الذي توفره اتصالات المغرب، حماية شاملة ضد التهديدات التي يشكلها استخدام الأنترنيت على الهوية والخصوصية والمعاملات المالية والأسرة عبر الأنترنيت.

ويتيح هذا الحل التصفح وإجراء المعاملات البنكية والشراء واللعب والمشاركة بأمان تام؛ وهو حل متوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويوفر هذا الحل مزايا متعددة، من ضمنها الحماية من الفيروسات وسرقة البيانات الشخصية والبرامج الضارة والمواقع الاحتيالية؛ إذ يمنع محاولات الوصول عن بعد إلى الأجهزة (الكمبيوتر الشخصي أو Mac أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية)، ويوفر حماية كاملة ضد أي نوع من الهجمات للتصفح الآمن؛ وهو مجهز بمضاد الفيروسات، ومكافحة البريد العشوائي، وجدار الحماية، ومكافحة برامج التجسس، ومكافحة الخداع، ومنع نواقل USB.

أما حل الحماية البنكية فيتيح إجراء عمليات الشراء وجميع المعاملات المالية عبر الإنترنت بشكل آمن، كما يساعد في إدارة تصفح الإنترنت ويمنع الوصول إلى المواقع غير الملائمة بالنسبة للأطفال.

كما يوفر هذا الحل خيار حماية البيانات الشخصية المخزنة على الجهاز، من خلال السماح بحذف البيانات عن بُعد وتحديد موقع الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام Android وإغلاقه في حالة فقدانه أو سرقته، والتقاط صورة عن بُعد، وإطلاق الإنذار على الهاتف أو الجهاز اللوحي وحظر حذف تطبيق Internet Security.

وتوفر اتصالات المغرب خيارين للاشتراك، هما “Security Pass” مقابل 15 درهما شهريا تشمل جميع الضرائب أو 130 درهما تشمل جميع الضرائب سنويا، ثم “Family Security Pass” مقابل 30 درهما شهريًا تشمل جميع الضرائب، أو 150 درهما تشمل جميع الضرائب سنويا.

كما يسمح حل المراقبة الأبوية للآباء بحماية أطفالهم ودعمهم في استخداماتهم الرقمية المختلفة، إذ يمكن من تحديد موقع الأطفال بسهولة باستخدام GPS وتكوين التنبيهات التلقائية التي يتلقاها الآباء في الوقت الفعلي عندما يغادر الطفل المنطقة المصرح بها، المحددة مسبقًا في التطبيق، والتحكم في تصفح الأطفال وحظر مواقع أو تطبيقات معينة ذات محتوى غير لائق أو محفوف بالمخاطر، إلى جانب التحكم في الوقت الذي يقضيه الطفل على جهازه، وإدارة نشاط الطفل على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتتوفر صيغتان للاشتراك: 10 دراهم شاملة للضريبة شهريًا، أو 100 درهم شاملة للضريبة سنويًا.